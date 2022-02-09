Ключ от подземелий Кёнигсберга

Вилла Эдит на старой фотографии. Фото: Иван МАРКОВ

- Ты, наверное, часто ездишь по шоссе Калининград - Балтийск. Скажи, не приходилось ли тебе у железнодорожного переезда, на окраине Калининграда, видеть красивый серый особняк с надписью «Вилла Эдит»?

- «Вилла Эдит»? - переспросил я удивленно.

Минуту назад я был уверен, что с женщиной, изображенной на фотографиях, у Саши связаны обычные романтические воспоминания, но после неожиданного вопроса почувствовал, что стою на пороге какой-то удивительной истории.

Марк Баринов. Вилла «Эдит».

Вокруг знаменитой виллы Эдит на окраине Калининграда, которую хотят снести, разворачивается интересная дискуссия, к которой грех не присоединиться.

Руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов справедливо утверждает, что вилла не является памятником. Это не тевтонский замок и не кирха XIV века. Здание не поставлено на учет ОКН и едва ли имеет должное количество признаков, чтоб попасть в заветный реестр.

Но. Вилла сама по себе интересна. Это хоть и не шедевр зодчества, но образец, кстати весьма выразительный, довоенной архитектуры Кёнигсберга. В эпоху моего детства таких образцов было много, я сам в одном из таких жил. Их и раньше не жалели, но в последние годы подобные дома сносят безбожно. Квадратный метр дорогой и дорожает с каждым месяцем, и, конечно, на месте таких инвестиционно непривлекательных зданий лучше поставить новые многоквартирные коробки. Что получаем в результате? Застройщик – хорошую прибыль, жильцы – квартиры. А город? В этом-то и соль. Город не получает, а теряет, причем, возможно, самое главное – он теряет лицо. Исчезает историческая среда Кёнигсберга-Калининграда (в популярном Зеленоградске, к слову, происходит нечто подобное). Как ранее исчезла среда непосредственно вокруг виллы Эдит – там ведь было еще несколько похожих симпатичных зданий.

Мне лично, как и многим другим жителям Калининграда, все это очень не нравится. Поэтому виллу и ей подобные здания необходимо ставить на учет как ОКН и сохранять. Пока что-то еще осталось.

Это первый момент. Второй касается знаковости виллы Эдит и превращения ее в музей. Вокруг этого здания, воспетого писателем Марком Бариновым, уже сейчас сплетен роскошный городской миф, который при должной раскрутке и при должных инвестициях будет работать. Конечно, этот миф не превратит виллу в полноценный памятник истории и культуры. Но этого и не нужно. Есть Кафедральный собор, биржа, Королевские ворота, форты и так далее. Вилла Эдит – это другое. Она может стать примером того, как миф рождает новую городскую достопримечательность.

Миф позволит не просто сохранить здание, но и подарить ему новую жизнь – например, в виде гипотетического музея подземного Кёнигсберга или, если немного раздвинуть рамки, своего рода культурно-развлекательного центра, где будут и музей, и ресторан, и небольшой отель, объединенные одной концепцией. У меня есть подозрение, что тема загадочных старых подземелий интересна и местным жителям, и туристам, а потому имеет хороший шанс монетизироваться.

Поэтому, на мой взгляд, нужно сделать следующее:

1. Все-таки внести виллу Эдит в реестр ОКН, это защитит здание от сноса.

2. Окончательно расселить (ранее дом был признан аварийным).

3. Продать за рубль (или один тевтонский шиллинг) с обязательствами сохранения дома и его ремонта. Тот, кто купит виллу Эдит за рубль, все остальные средства сможет вложить в создание новой городской точки притяжения. Простор для фантазий и возможностей здесь весьма широк.

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