«Глаз Балтики» - живее всех живых!

Колесо обозрения продолжает работу в штатном режиме.

Калининградская область пережила несколько мощных штормов. «Эльза», «Герхильд» и «Надя» здорово нас потрепали. Особенно досталось побережью: бушевало море, валило деревья, раскачивались кабинки на колесе обозрения в Зеленоградске. Последнее особенно обеспокоило горожан. И в соцсетях, и в СМИ писали, а выдерживает ли «Глаз Балтики», безопасно ли на колесе кататься после удара стихии? Оказалось – да, беспокоиться не стоит.

- В прокуратуре есть отдел, который реагирует на соцсети. Колесо обозрения прошло проверку, участвовала техническая служба парка в присутствии сотрудников Гостехнадзора, представителя завода-изготовителя. Прокуратура выдала документ о том, что нарушений нет, завод выдал акт о том, что повреждений нет, - сказал «Комсомолке» владелец «Глаза Балтики» Виктор Зубарев.

На сайте региональной Службы гостехнадзора сказано, что произведен внеплановый техосмотр 50-метрового колеса. «При проведении осмотра специалисты подтвердили штатную работу механизмов, все показатели в норме, оборудование имеет многократный запас прочности», - отмечается в документе.

«Глаз Балтики» и без того проверяют ежедневно – это правила безопасной эксплуатации аттракционов. В течение года проверяется специализированной лабораторий, которая оценивает техническое состояние (состояние металлоконструкции, крепеж, электрооборудование и т. п.) и выдает акт технического освидетельствования.

«Глаз Балтики» изготовлен в Москве в компании, которая работает с Роскосмосом и произвела более 60 колес для разных городов России и мира.

- Конструкции надежные. Если тянуть лебедкой или краном, применить очень большую нагрузку, оторвать кабинку не получится. Колесо прошло все испытания. Каждую кабинку проверяли под максимальной нагрузкой, испытывали с перевесом, под наклоном. Только после всех тестов выдается сертификат. Колесо в полном порядке, работает в штатном режиме, - говорит Виктор Зубарев.

«Глаз Балтики» спроектировали и изготовили для Калининградской области, первой линии Балтийского моря. Ветровые нагрузки и особенности климата заложены в конструктив.