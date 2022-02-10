В Калининграде экс-участница «Дома-2» зарабатывает на бомже 100 тысяч в месяц

Яна и Александр часто ходят вместе в клубы и рестораны, о чем девушка подробно рассказывает в соцсетях. Фото: Instagram.com

ВСТРЕЧА НА СКАМЕЕЧКЕ

Эта история началась прошлым летом. Калининградка Яна Казанцева, блогерша, участница реалити-шоу «Дом-2. Спаси свою любовь», «Немножко разведены» и тому подобных по пути домой присела отдохнуть на скамеечку у Музыкального фонтана на Ленинском проспекте. В нескольких метрах от нее расположился какой-то незнакомец.

- Он был бомжом, грязным, - рассказывает Яна. - Сидел на лавочке и на меня очень пристально глядел. Я ему: «Зачем так смотришь? Не надо. Иди и работай». Он отвечает: «Не сезон работать». Ну, я и ушла. А через несколько дней увидела его возле входа в кафе.

На этот раз бродяга сидел прямо на тротуаре. Девушка, решив, что совпадений не бывает, снова заговорила с ним:

- Что ты тут сидишь?

- Так люблю эту планету, что готов сидеть на дороге, - был ответ.

Яна присмотрелась. Говорит, поняла сразу, что он непьющий и вообще человек приличный.

- Молодой парень с чистой кожей, не так как обычно у бомжей, к которым и подойти-то страшно. Купила ему кофе и еды.

Как и положено блогеру, Яна все происходящее снимала на видео и выкладывала в соцсети. Подписчики активно лайкали и комментировали.

За столиком кафе ребята познакомились ближе. Выяснилось, что Саше, как и Яне, 29 лет. Только вот говорил он немного странно.

- Как-то необычно строил предложения, использовал заумные слова. Я сначала не могла понять, почему, думала, прикалывается. Тогда еще не знала, что такое шизофрения, о диагнозе Саши я узнала чуть позже. И так как я всегда снимаю сториз (фото и короткие видеоролики – Ред.) в «Инстаграм» и «ТикТок», я сняла Сашу на видео. Выложила в сети и забыла.

ПРОБЛЕМЫ ПО НАСЛЕДСТВУ

А вот подписчикам Яны молодой человек запомнился. Начали писать: «Какой симпатичный парень, странно, что он на улице» и «Разузнай все, приди к нему еще». Словом, пошел интерактив.

- Я пришла снова на то же место. Он на дороге спал, как будто на пляже. Погода была хорошая, август, - говорит Яна и вспоминает, как они потом гуляли у фонтана, где встретились впервые, сидели и лежали на травке, болтали.

Оказалось, что мама у Саши умерла, отец снова женился, сыном заниматься не хочет, говорит, что устал от него. Мол, парень психически нездоров, разговаривает сам с собой, ни с того ни с сего смеется. Тяжело с таким.

Хотя странным Саша был не всегда. Как рассказал потом Яне отец парня, сын учился в институте, занимался спортом, много читал. Год жил с любимой девушкой, а потом они вдруг расстались, и Саша замкнулся, три дня просидел взаперти. А вышел из комнаты уже совсем другим человеком. Это было 5 лет назад.

- Его отец уверен, что психические проблемы передались Сашке по наследству от бабушки, - продолжает Яна. - Когда все это началось, вызвали бригаду и положили его в психушку, и потом туда регулярно клали.

ИЗ ГРЯЗИ В ДРЯЗГИ

А еще выяснилось, что у Александра Корнеева (так его полностью зовут) есть вполне определенное место жительства – собственная комната в общежитии на улице Богдана Хмельницкого.

- Мы пришли, а туда зайти невозможно, настоящий бомжатник, - делится впечатлениями Яна.

Отчеты о своих приключения с Александром наша героиня продолжала публиковать в соцсетях. Наконец, на необычную парочку обратил внимание калининградский предприниматель по имени Евгений.

- Он вызвал клининговую компанию в общежитие, Саше в комнате сделали уборку и ремонт, привезли бэушные диван, телевизор, холодильник, - рассказывает Яна. – Взамен Евгений попросил отметить себя в моем аккаунте. Я была не против, ведь Сашке нужна была помощь.

Все тот же благодетель устроил бывшего бродягу на работу в строительную компанию. Впрочем, парень, который до этого в течение 5 лет палец о палец не ударил, продержался там совсем недолго. Расстроенный неудачей Евгений прервал сотрудничество с Яной и ее другом.

- Я разведена, у меня двое детей, понимала, что я одна Сашу не вытяну. А тут еще люди начали писать мне гадости: мол, я снимаю Сашу на видео, действуя по сценарию, что я издеваюсь над больным человеком… Тогда я обратилась в программу «На самом деле», которая выходит на Первом канале Это где проверяют на детекторе лжи. У меня же искренние чувства! Думала, Сашу положат в хорошую клинику и вылечат. Но нам не помогли, а наоборот, - жалуется калининградка.

Выпуск передачи и впрямь получился неоднозначным, как, впрочем, и вся эта история. Так, выяснилось, что Яна не такая уж бескорыстная, что она собирала деньги с аудитории, что порой кричит на Сашу и грубо с ним обращается. В доказательство продемонстрировали запись скандала, как уверяют, сделанную скрытой камерой.

«ДЕМОН ВО ПЛОТИ»

Присутствовал на том шоу и бывший муж Яны. Константин Казанцев заявил, что его экс-супруга – просто демон во плоти.

- Она и меня таскала по разным шоу, пыталась таким же ручным сделать. Не вышло. Шантажировала меня: «Если не поедешь, я забираю детей и просто ухожу», - рассказал мужчина под охи и ахи ведущих.

Блогер и психолог Илья Саглиани в эфире вынес вердикт: «Яна – классическая хайпожорка (от английского «hype», в данном случае - попытка обрести популярность с помощью искусственных способов – Ред.), которая ради славы готова идти по головам. Мол, из-за подписчиков и аудитории она готова губить живого человека, который хочет счастья».

На вопросы любит ли Сашу Яна, хочет ли создать с ним семью и завести детей, Яна ответила «Да». Но полиграф показал, что она лжет. Сам Саша тоже присутствовал, но понять, что он говорил, было непросто. А еще в студию пришел Леонид Евсеев, друг Александра с 13-летнего возраста.

- Он был умный, начитанный, спортсмен, - поведал Леонид. - Яна может зарабатывать хайпом, я не отрицаю, но и Саша получает свою пользу, любовь - хоть какую-то, может быть, и наигранную.

Действительно, парень раньше валялся на улице грязный и голодный, а теперь сыт, обут-одет. Но с другой стороны, по сути, он – бизнес-проект, который дает подписчиков и спонсоров Яне.

На передаче подытожили: самой девушке эта тема скоро надоест.

- Ты свой хайп меняешь на судьбу человека, это ужасно! - сказал ведущий.

- Я обязательно его вылечу, - ответила Яна.

Сам Александр Яну называет своей девушкой, говорит, что ему с ней «живется хорошо и даже шикарно».

- У нее подписчики, реклама. Я смотрю, что она делает. Просто участвую в совместной деятельности, - говорит Саша. - Я курить бросил, хочу пойти на карате, на плавание. Открыть для себя что-то новое. Вышивание крестиком освоить. Хочу рисовать нитками на полотенце. Все здорово, все прекрасно. Янка – присматривается ко мне, я – к ней.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Без рекламы я Сашку не вытяну»

В разговоре (его мы передаем практически дословно, сохраняя слова и выражения, которые употребляет девушка) с корреспондентом «КП» Яна уверяла, что испытывает к своему подопечному самые искренние и светлые чувства.

- Он необычный. Вот в такого странного и непонятного я влюбилась. Саша - красивый, спортивный, занимается на турниках. Я нарисовала себе картинку, что я его вылечу, он станет спортсменом и примером для всех, оклемается, мы поженимся. Шло время, и я все больше влюблялась в него. В голове был туман, я ничего вокруг не видела, каждый день проводила только с ним.

Яна уверяет, что их чувства с Сашей взаимны. Фото: Instagram.com

- Сейчас вы его любите?

- Конечно, он для меня родной человек. Голодный мне звонит и просит: «Приезжай, покорми меня!». И я еду к нему ночью. Меня никто кроме Сашки не интересует.

- По вашему описанию выглядит все так, будто у вас появился третий ребенок, за которым вы ухаживаете.

- Есть и такое. С другой стороны, если бы он был как третий ребенок, то я бы искала себе мужчину. Но нет такого желания, я не хожу на свидания, не сижу на сайте знакомств как раньше.

- Но вы же не живете вместе?

- Не живем. Он был у меня дома, конечно, знаком с моими родителями, братом, все подруги мои его знают. К друзьям мы ездим вместе, и к нам друзья относятся как к паре. А люди пишут, что я стремная и встречаюсь с бомжом. На улице нас всегда узнают, молодежь кричит: «Знаменитый бомж!». Обидно. А вот люди постарше относятся спокойно.

- Есть претензии по поводу того, что вы на Саше пытаетесь заработать.

- Да, мы зарабатываем, конечно. За счет этого и живем. Мы же каждый день обедаем и ужинаем в кафешках, в клуб ходим, что-то заказываем, я за вход плачу. Покупаю ему одежду, он полностью содержится за мой счет и знает, на что мы зарабатываем. Я ему говорю: «Нас в Инстаграме смотрят. Я запишу рекламу, нам денежку переведут». Он понимает.

- Много удается заработать?

- Около 100 тысяч рублей в месяц. Я тоже живу на эти деньги, у меня же дети есть. Сашка по сути ничего не делает, просто ходит со мной на тусы, в кино, мы в спа в Янтарный ездили, в Питер летали вдвоем отдыхать. Нас за рекламу пригласили, оплатили билеты, отель. В ресторане мы кушали одном и том же тоже бесплатно, за отметку в Инстаграме. Если не будет рекламы, я не вытяну Сашку.

- Для вас Саша – любовь жизни или все-таки бизнес-партнер?

- Я сама месяц назад пыталась от него отлучиться. Он начал агрессировать в мою сторону, за шею меня хватать. Начались конфликты. Ему потому что тоже начали писать, я же ему сделала сосцести, телефон купила. Вот он и начал агрессировать. Я старалась его бросить. Люди мне начали писать: «Он не хочет работать, он тунеядец, зачем он тебе нужен? Перестань его показывать, противно уже смотреть на него!» И я подумала, что надо перестать с ним общаться. Но у меня не получалось. Я переживала: вот кушаю дома, а он сидит голодный у себя. Просить деньги на улицу не пойдет, сидит и ждет, пока я приеду. Два дня максимум выдерживала, чтобы не ехать к нему. Тяга у меня к нему есть. Ребенка в садик отвожу и с 9 утра до 17:30 я с Сашкой. Если бы он был как бизнес-партнер, чтобы снять видео и получить рекламу, я могла бы к нему приехать на часок, и было бы этого достаточно. Покормить и уехать. А я-то с ним каждый день провожу. Даже в клуб не могу без него. Один раз поехала, не взяв его, и ощущала себя предательницей.

- То, что он не работает, вас задевает?

- Задевает очень. Сама себе оправдания ищу. Я же на видео его тоже снимаю, так пусть это будет его работой. Хотя он, конечно, рекламу не записывает, а только я. Врачи сказали: так как у него шизофрения, то у него и огромная лень, и он не может работать. Мне рекомендовали положить его в психическую больницу до марта, на какое-то время. Но он не хочет. А как мне быть? Вызывать «Скорую помощь» - потом полиция приедет, это все будет при мне, его будут пихать в машину. Я боюсь этого момента.

- Вы говорили, что подписчики и неравнодушные люди написали коллективное заявление в органы опеки, и их сотрудники приехали.

- Опека увидела, что у меня все хорошо дома. А Сашку-то я куда брошу? Кто за ним будет ухаживать? Ему кроме меня никто не нужен. Злые люди в Интернете пишут, а по факту никто не помогает. Я понимаю головой, что мне нужен нормальный мужчина, адекватный, который будет работать. А у Сашки диагноз, его тяжело вылечить. Я в тупике и не знаю, что мне делать.

- Александр предлагает вам обвенчаться в храме, хочет детей?

- Я ему говорю: «Не будет такого». Если бы у меня не было детей, я бы с ним жила, вот честно. Но у меня сын 12 лет, дочь 5 лет – они Сашку не примут никогда.