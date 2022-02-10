Пришлось заменить насос: из подвалов Королевского замка снова откачивают воду

Такая картина после дождей наблюдается не первый год. Фото: Александр КАТЕРУША

После недавних дождей в Калининграде снова затопило подвалы Королевского замка. Этот многострадальный объект, напомним, собирались законсервировать методом повторного погружения в грунт (проще говоря, засыпать), но никаких работ пока не ведется. За раскопом следит историко-художественный музей, который в том числе занимается откачкой воды.

- Мы заменили насос, вода из колодца автоматически откачивается в ливневую канализацию, - рассказал «Комсомолке» замдиректора музея Анатолий Валуев.

Скапливающаяся в подвалах замка вода, которая превращает раскоп в болото, дает очередной повод подумать над тем, что же с руинами делать дальше.

- В 2018 году мы создавали концепцию археологического парка с тем, чтобы на этой территории под небольшим куполом поставить макет замка, сделать большую ландшафтную карту Калининградской области с изображением достопримечательностей и полей сражений, - напоминает Валуев. - Планировали, что в одной части может появиться подобие прусской этнографической деревни, сувенирные павильоны, уличные кафе. Как в Москве или в Париже бульвары. Место - идеальное для отдыха! А у нас это огромная стоянка для машин и болото...

- У правительства региона есть определенные планы по созданию парка.

- Я и говорю про создание парка, в рамках которого все это может быть. В прошлом году НПЦ по охране памятников разрабатывал проект консервации раскопа и не предполагалось его засыпать. Предполагалось, что половину раскопа закроет купол, а с другой стороны будет красиво оформленный спуск в подвал с габионами и цветниками. Чтобы можно было спуститься, пройти по подвалу. Законсервировать его, стены укрепить. Да это не такие большие деньги! Но от этой идеи отказались, и теперь мы говорим о том, что раскоп надо засыпать. Но окончательное ли это решение? Решения у нас периодически меняются. Мы от своей концепции не отказались. Это было бы подарком для региона и местом притяжения туристов намного больше, чем замок Тапиау, который тоже нам передали. Но решение зависит, может быть, от финансового положения дел, а может, от воли инвесторов.

Анатолий Валуев отмечает, что сегодня историко-художественный музей выполняет только функцию сохранения руин:

- Это уникальный объект, связанный с пребыванием в Кёнигсберге Великого посольства Петра I, с пребыванием российской администрации в Семилетнюю войну. Это место, где бывали послы Василия III, это знаменитый Зал московитов. В восточном флигеле замка располагалась резиденция генерал-губернаторов Восточной Пруссии, которая входила в состав России аж четыре года, туда приезжал Александр Суворов к своему отцу Василию Суворову. Где еще у нас такой объект? И объект этот требует большего внимания и заботы.

Кстати, музей заведует и небольшим куском территории площади перед Домом Советов – раскопом и газоном до подпорной стенки, вниз к Московскому проспекту. Остальная территория относится к Корпорации развития Калининградской области.