Павильоны вокруг собора и варварские раскопки: что происходит на острове Канта в Калининграде

«Водоканал» пригнал на остров экскаватор, но про археологию рабочие ничего и слышать не хотят. Фото: Иван МАРКОВ

Как известно, Калининград получил 200 миллионов рублей на второй этап благоустройства острова Канта. Об этом объявил еще в начале января этого года министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак. По его словам, деньги пойдут на благоустройство набережных по всему периметру острова, капитальный ремонт и сооружение новых инженерных сетей (электроснабжение, водоснабжение, канализация), строительство детских площадок, велосипедных дорожек, а также смотровой площадки на южной набережной.

Вся эта глобальная стройка еще впереди, но кое-какая активность у стен Кафедрального собора уже началась. И она, судя по всему, не только не нравится калининградцам, но и не согласована с властями.

Павильонная застройка

Несколько дней назад в соцсетях стали появляться фотографии все новых и новых киосков. Одни возводились напротив могилы Канта, другие – у Медового моста, а еще один – у Рыбной деревни. Правда, паспорт объекта имелся только у последнего. Судя по описанию, на месте автомобильной парковки к концу весны будет построен торговый павильон, работы по монтажу ведет компания «СтройМонтажСервис», принадлежащая Валерию Щербатых (компаньон архитектора Артура Сарница).

Строительство павильона на месте парковки у Рыбной деревни. Фото: Иван МАРКОВ

Как сообщил корреспонденту «Комсомолки» советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне, строительство павильона у Рыбной деревни ведется на земельном участке, принадлежащем предпринимателю Байраму Агикашиеву.

- У него в долгосрочной аренде на 49 лет находится парковка, - пояснил Генне. – И эта парковка всегда пустовала. Учитывая возросшие туристические потоки и нагрузку киосков на тротуар, он решил убрать все палатки, а мороженое, кофе и выпечку разместит в строящемся павильоне.

По словам Вячеслава Генне, в торговой точке также разместится информационный туристический центр, который займет около 30 квадратных метров, и стационарный туалет.

- Архитектура по исполнению будет напоминать остановочный павильон возле Быков, - продолжил Генне. – Мне кажется, это будет уместно. Мы планировали там разместить билетные кассы, но не знаю, смогли ли предприниматели договориться.

Офисы и магазины

Но если тут все официально, то в остальных случаях – не очень. В Кафедральном соборе корреспонденту «Комсомолки» пояснили, что в нестационарных павильонах «расположится офис для сотрудников, которых, к сожалению, невозможно разместить внутри здания, и музейный магазин».

Возведение павильонов у могилы Канта. Фото: Иван МАРКОВ

- Отдельная часть помещения будет отведена под столовую для работников, - добавили в пресс-службе. - Проектированием новых павильонов занимались те же архитекторы, которые были задействованы в благоустройстве, поэтому можно быть уверенными, что будут использованы те же материалы, решения, что и для уже существующих павильонов. Это позволит сохранить единый дизайн-код. Работы будут завершены к началу туристического сезона. Подрядчиком выступает ООО «Лео СТ».

Вячеслав Генне рассказал, что все это действительно обсуждалось с заместителем директора Кафедрального собора Григорием Хуциевым, однако разрешительных документов никто не получал.

- Я считаю, что сейчас было бы правильно приостановить работы, получить все разрешения, а потом продолжать, - заметил Генне. – Что касается объектов, появившихся у собора прошлым летом, то все они проходили экспертизу в части присутствия в зоне охраны. Их устанавливали так, чтобы не мешать обзору. Если помните, напротив камня в честь Юлиуса Руппа киоски тоже стояли, но их убрали.

Псевдопричалы и пропиленные ограждения

Но самая интересная история случилась с киосками у Медового моста. Днем 9 февраля они вдруг исчезли один за другим. Что это было, «Комсомолке» пояснили в Службе охраны объектов культурного наследия.

Так выглядел незаконный павильон у Медового моста, который сейчас уже демонтирован и вывезен. Фото: Иван МАРКОВ

- Как оказалось, Росимущество в 2020 году отмежевало эту территорию под причал, якобы здесь существовавший еще с 1972 года, - рассказали в службе. - Правда, никаких следов псевдопричала не видно сейчас, да и документов тоже никто не видел. Отмежеванную территорию сдали в аренду юрлицу.

Однако вопрос решился буквально по звонку – киоски стали уезжать после первого же предупреждения.

- С учетом быстрого осознания ошибок мы постараемся незначительные карательные меры применять, но все равно их применим. Размер штрафа пока не определяли, сегодня оформляем протокол, - добавили в службе.

Оказалось, что киоски появились в охранной зоне объекта культурного наследия, которым является Медовый мост. Выбор же места, как предположил Вячеслав Генне, был сделан из-за резкого увеличения турпотока.

- Действительно, они эти киоски поставили, ничего не согласовав и не выяснив, - говорит советник губернатора. – То ли кассы там для покупки билетов на речные прогулки должны были появиться, то ли еще что-то. Замечу, что и кораблики эти с появлением стабильного трафика начали причаливать где попало. Их владельцы не хотят ставить их там, где предусмотрены пирсы (например, у маяка в Рыбной деревне). Более того, они начали по ночам пропиливать дырки в бетонном заборе и ставить там какие-то кладбищенские калитки, на которые вешают свои замки. Скоро они в Медовом мосту уже дырку пропилят!

Вячеслав Генне признался, что сам как-то пытался выяснить у «речных кассиров», кто всем этим занимается.

- Их ведь там не было раньше, а как сделали благоустройство – появились, - продолжает он. – Интересно, что сейчас не совсем понятно, кому принадлежит бетонное ограждение на острове. Чье имущество они пропилили? Да, весь тротуар на острове был передан правительству Калининградской области, но ограждение, как я понял, туда не входило. Получается, что владельцы корабликов и эти люди с загорелыми лицами как будто бы взяли в аренду воду, а вместе с ней и ограждения.

Экскаваторные раскопки

Происходят на острове и другие странности. Так, в среду, 9 февраля, туда пригнали экскаватор, который начал копать яму. Когда у этой ямы появился корреспондент «Комсомолки», рабочие пояснили, что они представляют «Водоканал» и для раскопок им не нужно получать никаких специальных документов.

- А как же археология?

- Да какая археология? Мы тут уже сто раз копали! – ответил бригадир, пока его починенные вылавливали из грязи куски металлолома.

В Кафедральном соборе рассказали, что работы действительно согласованы.

- Ремонтно-аварийные работы там «Водоканал» проводит, это законно, - коротко пояснили представители собора.

Другими словами, когда вылезет трава, калининградцы свой остров Канта могут уже не узнать...