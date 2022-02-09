Нужно ли спасать от сноса легендарную виллу Эдит в Калининграде

Так сегодня выглядит особняк, в котором, по версии Марка Баринова, открывается «портал» в подземный Кенигсберг. Фото: Иван МАРКОВ

В декабре 2020 года мэрия Калининграда выпустила постановление о расселении и последующем сносе легендарной виллы Эдит. О том, что именно с нее началась легенда о подземельях Кенигсберга, никому объяснять, наверное, не нужно – одноименной повестью Марка Баринова с конца 1950-х зачитывался весь город, и с тех пор «красивый серый особняк у железнодорожного переезда» стал важной частью культурного наследия Калининграда.

Известность вилла приобрела после выхода в свет повести Марка Баринова.

МАЛЬЧИК В ОБУВНОЙ КОРОБКЕ

Правда, о реальных жителях виллы калининградцы вряд ли что-то знают, а между тем в доме № 180 по проспекту Победы (адрес той самой виллы Эдит) сегодня проживает третье поколение семьи, заселившейся еще в конце 40-х годов.

К сожалению, сейчас уже нет в живых первых переселенцев, распахнувших двери виллы после того, как ее оставили прежние хозяева. Зато корреспондент «Комсомолки» пообщался с их внучкой Юлией Колокутской.

- Да, в этом доме живет уже третье поколение нашей семьи, - рассказывает Юлия. - Здесь мой отец родился, моя тетя тоже. Бабушка с дедом сюда заселились в 1946 или в 1947 году. Они, если я не ошибаюсь, из Уфы переехали.

«В этом доме живет уже третье поколение нашей семьи», - говорит жительница виллы Юлия Колокутская. Фото: Иван МАРКОВ

Августа Мозжухина (стоит справа) и ее семья стали первыми, кто заселились в виллу после войны. Фото: Предоставлено героем публикации

Бабушку Юлии звали Августой Мозжухиной, а ее мужем был Федор Колокутский. Правда, Федор, скончался незадолго до рождения сына Валерия. На фотографии из архива Юлии вся семья собралась у его гроба. Августа беременная, с ребенком на руках, а рядом с ней стоит светленький мальчик по имени Алеша. С ним связана одна семейная легенда.

- Это имя ему дала бабушка, - говорит Юлия. - Как она рассказывала, ребенка ей подкинули в коробке из-под обуви. Это, по всей видимости, были немцы, которых выселяли из города. Никуда сдавать младенца она не стала и воспитывала его как родного. Он был блондином, высоким и голубоглазым. Сейчас дяди Леши, к сожалению, тоже нет в живых.

Похороны Федора Колокутского. С ребенком на руках Августа, рядом - Алексей. Фото: Предоставлено героем публикации

ИСКАТЕЛИ ПОДЗЕМНОГО ХОДА

Интересно, что сама Юлия, много слышавшая о своем доме, никогда не читала повесть «Вилла Эдит». До нее доходили лишь отголоски. К тому же, время от времени жителям докучали калининградцы, искавшие подземный ход, упомянутый в книге.

- Эти копатели и сейчас время от времени под окна подкрадываются. Одно время у нас весь двор был в ямах, - продолжает Юлия. – Прямо житья не было. Кто-то рассказывал, что от нашего дома под землей можно до Королевского замка было дойти. Я, конечно, не верила.

Многие декоративные элементы здания были утрачены, но некоторые сохранились до наших дней. Фото: Иван МАРКОВ

Мрачный особняк сегодня переживает не лучшие свои годы. Штукатурка с него слезает пластами, подвал затоплен нечистотами, из-за чего жильцы с первого этажа не вынесли запахов и съехали на другую квартиру… А главное – уничтожена среда.

- Когда мост тут стали строить, наш район сильно изменился, - рассказывает Юлия. - Сначала появился автосервис, из-за него несколько домов снесли. Потом непосредственно мост. Не скажу, что вилл здесь много очень было, но из всех осталась только наша. Теперь она зажата между трассой и железной дорогой.

«НЕ НУЖНО ПОРОЧИТЬ СПИСОК ПАМЯТНИКОВ»

Конечно, дом ветшает и требует ухода, но после того, как жильцам объявили о расселении и сносе, вкладываться в ремонт они передумали.

- Нам ведь как-то хотели газ подвести, но потом не стали, потому что дом еще в 2015 году расселить хотели, - вспоминает Юлия. - Тут до сих пор дровяное и угольное отопление. Конечно, условия жуткие, но, знаете, я как подумаю, что уезжать придется, слезы наворачиваются. Если же сносить будут, точно разревусь. Нам уже предлагали съехать в маневренный фонд, но мы отказались. Стоит дом оставить, его вандала в два счета разнесут. Ее нужно спасать!

К слову, вилла Эдит памятником не является. В службе охраны объектов культурного наследия «Комсомолке» сообщили, что ничего особенного в ней нет.

- Будьте серьезным человеком, Иван, - отреагировал на вопрос о вилле руководитель службы Евгений Маслов. - Героев художественных произведений мы памятниками не имеем права делать. Где здесь критерии объекта культурного наследия? То ли та, то ли не та вилла, посмотрев на которую, мало кому известный член Союза советских писателей придумал, что в ее стенах разворачивалось какое-то там художественное действо воображаемых героев. Не надо порочить список действительных ОКН всяким хламом из головы псевдохранителей псевдонаследия!

ОТЛИЧНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ

Правда, у давнего исследователя истории виллы нашего коллеги Владислава Ржевского другое мнение.

- Так вышло, что, занявшись 15 лет назад изучением этой литературной истории, я попутно «вернул в оборот» и виллу, и ее забытого автора, - говорит он. - А год назад стало известно, что прототип виллы, дом № 180 по проспекту Победы, признан аварийным, и к концу 2024-го его должны расселить. И поскольку охранного статуса у здания нет, то дальше оно, скорее всего, превратится в приют для бомжей. После чего – вовсе сгинет. И я обратился в соцсетях к калининградцам: «Нужно ли спасать виллу, придав ей статус объекта культурного наследия и устроив там музей?» В поддержку было множество «лайков» и репостов. А еще – вот некоторые комментарии.

Преподаватель русского языка и литературы Александра Фокина:

– Очень хочется, чтобы виллу сохранили и привели в надлежащий вид. История ее, описанная в книге Баринова, популярна в Калининграде. Культура помогает поддерживать этот интерес у молодежи. В связи с этим предлагаю считать дом объектом культурного наследия.

Актриса, театральный деятель Алла Татарикова-Карпенко:

– Виллу как прототип интригующей истории, бесспорно, надо спасать. Отличный туристический объект. Да и архитектурный облик здания типичен для старого города К., превосходный пример.

Создатель и директор музеев «Альтес хаус» и «Дом китобоя» Александр Быченко:

– Я готов музей там сделать!

Бизнес-тренер Александр Мальцев:

– Прототип или оригинал разницы нет, нужно спасать! В Лондоне на Бейкер-стрит никакого Шерлока Холмса отродясь не было, а туристы едут посмотреть!

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