«Боюсь, что Лизу насильно увезут в больницу и сделают инвалидом»

Обследование на томографе - лишь малая часть того, с чем приходится сталкиваться пациентам. Фото: Виктор Гусейнов

Страшный диагноз

Ольга Федорова (фамилия изменена. - Ред.) решила переехать в Калининградскую область из Самары вместе с мамой и дочерью, которая в прошлом году пошла в первый класс.

- В ноябре Лиза пожаловалась на нестерпимую боль в ноге, - рассказывает Ольга. - Вообще-то она - здоровый ребенок, единственное, чем болеет, - это сезонные ОРВИ. На первичном осмотре в частной клинике врач-педиатр рекомендовала обратиться в травмпункт детской областной больницы, чтобы исключить травму спины и шеи. Там дежурный педиатр поставила артрит тазобедренного сустава и направила на УЗИ в поликлинику по месту жительства. Итог: отклонений не выявлено.

Однако девочке становилось все хуже, она начала жаловаться на боли в спине, не могла ходить, сидеть. Пришлось вновь обращаться в ДОБ. После осмотра уже нейрохирургом была назначена магнитно-резонансная томография головы и позвоночника, в результате выявлена дисплазия (неправильное развитие) позвонка. Последовали новые назначения: консультация невролога, а также электронейромиография для оценки работы нервов в ногах. На эту процедуру по рекомендациям врачей Ольга записала дочь в диагностический центр Балтийского федерального университета.

- Осмотрев Лизу, врач заявила, что ребенку требуется срочная госпитализация, что дочь парализована и может умереть в любую минуту, если паралич охватит органы дыхания. И все это было сказано в присутствии Лизы! Она до сих пор спрашивает: «Мама, я не умру?» Более того, врач позвонила в детскую облбольницу и озвучила очень страшные диагнозы. Я была в полной растерянности, но решила, что сначала поеду с Лизой домой, хотя бы соберу вещи. И уже дома увидела, что моя «парализованная» дочь спокойно сидит на стуле, смотрит телевизор, болтает ногами. Тогда я впервые заподозрила, что вся эта суета вокруг диагноза - какая-то ложь.

«Где ваш ребенок?!»

Ольга стала изучать, что такое синдром Гийена-Барре и острая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия (именно такие диагнозы озвучила врач диагностического центра), проконсультировалась с врачами из других регионов. Эти специалисты пришли к выводу, что у Лизы осложнение после ранее перенесенной вирусной инфекции. В больницу мать с дочерью не поехали.

Но вскоре домой к Ольге пришла участковый педиатр, которая предложила срочно госпитализировать девочку или написать письменный отказ от госпитализации.

- Нормального разговора не получилось, - вспоминает Ольга. - И самое главное, врач даже не осмотрела Лизу, которой уже стало значительно лучше. Также педиатр оставила мне записку, в которой говорилось о назначенном консилиуме.

В положенный день Ольга пыталась дозвониться до больницы и попросить перенести дату консилиума, но ничего не вышло. Тогда женщина поехала в больницу одна, без Лизы.

- Меня встретили вопросом, где ребенок, - рассказывает Ольга. - Я пыталась убедить врачей ознакомиться с теми исследованиями, которые были пройдены за предыдущий месяц, мне хотелось донести главное: диагноз, за который они так уцепились, на мой взгляд, ошибочный, поскольку реальные симптомы острого состояния моей дочери проигнорировала врач БФУ. Но появился заместитель главврача, потребовал привезти Лизу немедленно, в противном случае он, как должностное лицо, обратится в соответствующие инстанции, чтобы госпитализировать дочку независимо от моего согласия и начать лечение, которое они посчитают нужным. Я была просто раздавлена...

Два заявления

В состоявшемся 30 ноября консилиуме участвовали шесть врачей, трое из которых были неврологами.

- Мне сказали, что у ребенка прогрессирующая атрофия мышц и нервов, нужна срочная госпитализация, - продолжает Ольга. - На мое замечание, что Лизе сейчас лучше, она нормально двигается, на боли больше не жалуется, мне ответили, что при таких заболеваниях улучшения не бывает, это всего лишь остановка в развитии болезни. Твердили об очень дорогостоящем лечении, о крайне агрессивной терапии со множеством болезненных процедур и инъекций. Считаю, что на меня оказывали психологическое давление и пытались убедить, что других вариантов нет и быть не может.

После весьма эмоционального диалога с медиками мама девочки написала заявление на имя главного врача ДОБ, настаивая на проведении диагностики и лечения дочери в амбулаторных условиях. И хотя в заявлении не содержалось прямого отказа от госпитализации, в случае попытки изъять ребенка, как угрожал заместитель главврача, Ольга пообещала обратиться в прокуратуру и Росздравнадзор. И вскоре действительно написала заявление в прокуратуру Центрального района, поставив вопрос об изучении действий медиков на предмет фальсификации диагноза.

Отсутствие доверия

По словам Ольги, ее дочь постепенно возвращается в свое нормальное состояние.

- Сидит, стоит, ходит, прыгает, бегает, играет с кошкой, занимается уроками в домашних условиях, хорошо спит, с аппетитом ест и делает все сама, - подтверждает мама. - На боли в бедре или стопе не жалуется. Пока у нее был постельный режим, немножко набрала вес, поэтому физическая активность ей важна и нужна. На данный момент Лиза - здоровая и счастливая девочка!

Кроме этого, сейчас Ольга ищет возможность отвезти дочку в другой российский регион, чтобы пройти независимые обследования и выяснить объективный статус здоровья ребенка на текущий момент.

- У меня к детской областной больнице нет доверия, - заявляет женщина. - То, что медики уцепились за диагноз, поставленный в БФУ, и то, что мне несколько раз было сказано о дорогостоящем лечении, наводит на очень нехорошие мысли. Я прошу врачей детской областной больницы вспомнить о своей клятве «Не навреди!» и оставить мою семью в покое.

ЧТО ГОВОРЯТ В БОЛЬНИЦЕ

«Оставляем за собой право обратиться в суд»

Героиня публикации предоставила «Комсомолке» копию направленного ей официального письма главврача детской областной больницы Александра Малярова. Приводим основные положения этого документа.

«Консилиумом единогласно принято решение о срочной госпитализации вашего ребенка в детскую областную больницу, поскольку состояние здоровья вашего ребенка находится под угрозой…

В разъяснительной беседе с вами специалистами детской областной больницы озвучен выставленный диагноз, даны разъяснения о тактике предстоящего дальнейшего обследования и лечения, по результатам представленных исследований и данных неврологического осмотра ребенка объяснены риски…

Заместитель главного врача по медицинской части пытался разъяснить вам, что в случае наличия угрозы жизни и здоровью вашего ребенка и отказа от оказания медицинской помощи детская областная больница оставляет за собой право на основании части 5 статьи 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» обратиться в суд в интересах несовершеннолетней как находящейся в угрожающем жизни состоянии, законный представитель которой заявил отказ от оказания представляемым лицом медицинской помощи. В данном случае решение суда об удовлетворении требований медицинской организации становится основанием для медицинского вмешательства в отношении несовершеннолетнего.

Убедительно просим вас принять к сведению данную информацию, сделать правильный вывод, а также принять положительное решение в отношении здоровья вашей дочери».

НЕОБХОДИМОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Как пояснили «Комсомолке» эксперты, представители больниц крайне редко обращаются с заявлениями в суд. И медучреждения, конечно же, не могут, как, например, органы опеки, изымать детей, ограничивая родителей в их родительских правах. В рассматриваемом случае речь идет об обеспечении права больницы беспрепятственно оказать необходимую помощь ребенку, если есть угроза его жизни.