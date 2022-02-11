Советы психолога калининградцам: Повысить уровень гормонов счастья помогут секс, острый перец и гречка

Гормон окситоцин вырабатывается при тактильном контакте, самый простой способ – чаще обнимать друг друга. Фото: Олег УКЛАДОВ

Апатия, депрессия, панические атаки - с чем еще сегодня обращаются к психологам калининградцы? Какие простые способы помогут вернуть нам бодрость, желание действовать, жить после «зимней спячки»? Эти и другие вопросы в эфире программы «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» обсудили с главным внештатным специалистом по медицинской психологии регионального минздрава Натальей Крыловой.

ОБРАЩЕНИЙ СТАЛО БОЛЬШЕ

- За последние два года в связи с ковид-обстановкой увеличилось количество психических расстройств, но не выраженных, а пограничных, - рассказала Наталья Крылова. - Это тревожные расстройства, депрессии, панические атаки. Уровень обращаемости возрос, конечно.

Специалист отмечает, что еще один фактор, влияющий на востребованность именно психологов, - смена поколений.

- Подросло поколение, которое к психологам относится позитивно, - отметила врач. - Этому способствует и зарубежный опыт (во многих странах обращение к таким специалистам -– норма. - Ред.), и просмотры сериалов, где очень часто используют психологов (как персонажей. - Ред.). Раньше мы видели, что к психологам относятся с недоверием. Все меняется…

По словам Натальи Крыловой сказывается на нашем состоянии и «информационная повестка».

- К психологам обращаются калининградцы, переболевшие ковидом и замечающие у себя апатию, амотивацию, - подчеркнула эксперт. - Кто-то не может выбраться из утраты отношений. Обращаются и в связи с потерей близкого. Кому-то нужно просто выговориться. Такие запросы – наиболее частые… Из-за того, что мы «ушли» в гаджеты, сильно отдалились друг от друга. Но важно помнить, что все мы – социальные существа, которым необходимо общение, чтобы понять себя, свои эмоции. И во время подбора психолога самым важным эффектом помощи является установившийся контакт, так называемый психотерапевтический альянс. На мой взгляд, необходим личный контакт. Онлайн-консультация не дает нужного эффекта, она формализует психологическую деятельность. Если решитесь на индивидуальную работу с психологом, то при выборе обязательно спросите у специалиста диплом, он должен быть выдан аккредитованным государственным вузом. Настоящий врач никогда не будет агрессивно вести свои страницы в соцсетях. Ищите своего психолога!

СЛЕДИМ ЗА ГОРМОНАМИ СЧАСТЬЯ

Наталья Крылова призвала калининградцев следить за уровнем гормонов, отвечающих за счастье: серотонина, эндорфина, дофамина, окситоцина.

- Есть простые способы себе помочь, - напомнила врач. - Серотонин можно повысить определенными продуктами (твердый сыр, фасоль, гречка, помидоры, грибы вешенки); если есть солнце, в обеденное время выйдите на получасовую прогулку. Эндорфин - это черный шоколад, острый перец. Окситоцин - это не про продукты, а про тактильный контакт. Самый простой способ - чаще обнимать друг друга (сюда же: расслабляющий массаж, забота о домашних животных. - Ред.). И дофамин. Это гормон мотивации, смелости, он вырабатывается во время секса, занятий спортом и хобби.

ВАЖНО!

При региональном министерстве здравоохранения по-прежнему работает горячая линия психологической помощи (все обращения - бесплатные). Телефон 122, добавочный 3 (обращаться лучше в будни, в рабочее время). На звонки отвечают психологи с медицинским образованием.