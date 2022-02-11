«Воду даже из-под земли давит»: как живет поселок под Калининградом, который тонет после каждого шторма

Вода стояла на дороге в поселок еще несколько дней после шторма. Фото: Иван МАРКОВ

Вплавь по шоссе

В последний день января жители поселка Прегольского в очередной раз оказались в плену у затопленной трассы, соединяющей их с Калининградом. Уровень воды был настолько высоким, что проехать по дороге можно было лишь на автомобилях с высокой подвеской. Да и то с большим риском. Широкое внимание к этой проблеме удалось привлечь благодаря спонтанной акции Владимира Одегова. Видео с его заплывом облетело соцсети.

Видео с гребущим на байдарке Владимиром Одеговым облетело все калининградские соцсети. Фото: Светлана ОДЕГОВА

- В Прегольском я недавно приобрел дачу, - рассказывает калининградец. – Если б заранее знал, что тут такое бывает, не торопился бы покупать, наверное. Но я ведь только в 2018 году из Нижнего Тагила переехал. Хотя жена у меня калининградка, но и она тоже не думала, что в Прегольском такая засада. Я занимаюсь организацией сплавов по рекам и в тот день вез сушить свои надувные байдарки. Сначала удивился, что машины стоят, а потом увидел, что все вокруг затоплено. Подождал немного, но вскоре мне надоело, я вытащил одну из лодок, накачал и поплыл вдоль дороги. А жена решила на видео это снять.

Увы, далеко не всем было тогда весело. Например, две девушки-автомобилистки заглохли прямо посередине разлива – залило свечи в двигателе.

- Вообще вопрос с подтоплениями нужно как-то решать, - считает Одегов. – Может, временные дамбы из мешков с песком помогут или еще что-то. Власти ведь в курсе, что такой потоп периодически происходит, могли бы дежурную машину со спасателями на это время поставить или тягач какой-нибудь.

Зимовальная яма

Я решил сам съездить в Прегольский, чтобы понять, как живут люди под постоянной угрозой подтопления.

Вода успела немного сойти, но одну полосу дороги еще скрывала лужа длиной в несколько десятков метров. Вдоль канала, тянувшегося вдоль трассы, стояло множество рыбаков. Я не удержался и спросил у одного из них, не с наводнением ли связано это паломничество.

- Да не-е, - протянул тот. – Тут же завод «Янтарь» напротив, и контейнеровозы ходят время от времени. Из-за них русло углубляли. Метров 20 тут глубина, не меньше. Рыба это место любит, здесь у нее зимовальная яма.

Рыбачить в Прегольский приезжают многие калининградцы. Фото: Иван МАРКОВ

- А воды здесь всегда так много?

- Смеетесь? Мне кажется, сейчас уровень поднялся сантиметров на 70. Берега почти не видать, дорога вон подтоплена до сих пор. О нагонных явлениях слыхали что-нибудь? Ну вот вам наглядный пример. Как только ветер, здесь все к чертовой матери заливает.

Кстати, местных мужиков с удочками тут найти почти невозможно. В основном все приезжают из Калининграда. Днем поселок практически пустой – жители на работе, которой в самом Прегольском почти нет. Доехав до конечной остановки автобуса, я увидел там всего троих пассажиров. Рядом курила продавщица продуктовой лавки. Она подтвердила, что много людей здесь можно застать или рано утром, или поздно вечером.

- И магазинов в поселке мало, потому что люди отовариваются в Калининграде, - добавила труженица прилавка.

- А проблемы с подтоплениями есть?

- В СНТ «Весна» - не думаю, а вот СНТ «Фрегат» часто заливает. Но это ведь только когда ветер сильный. Так-то здесь нормально. Меня вот больше наши разбитые дороги беспокоят, все думаю: «Когда нас город к себе заберет?» А то так и будем в вечной грязи сидеть.

Спасительные автобусы

Я решил подойти к водителю автобуса - уж он-то точно должен все знать о здешних потопах. И не ошибся. Алексей Анохин – водитель первого класса, в «Калининград-ГорТрансе» работает 6 лет и за это время хорошо изучил дорожные проблемы города. Самые серьезные, по словам моего собеседника, именно в Прегольском.

- Когда дорогу заливает, местные сразу пересаживаются на автобусы. Их машины не пройдут, а у меня пневмоподвеска. Какое-никакое, а преимущество.

Когда дорогу заливает, жители поселка сразу пересаживаются на автобусы. Фото: Иван МАРКОВ

- А мне тут говорили, что и такая подвеска не всегда спасает. В понедельник вон даже видео выкладывали, как по салону автобуса вода текла.

- Да я и сам это видел, был в тот день на работе. Но тут не наша вина. Бывают бестолковые водители, пытаются быстрее лужу проехать, начинают волну поднимать. И себе плохо делают, и нам в салон воду через дверные щели загоняют. Кстати, многие такие торопыги до берега не доезжают: происходит гидроудар и приходится куковать посреди лужи, пока кто-нибудь не вытянет.

Алексей сообщил, что после шторма «Надя» уровень воды в Прегольском был самым высоким за зиму.

- Если честно, я за автобус даже переживал. В нем ведь электроники много. На одном участке мы так погрузились, что все приборы заморгали, думал, коротнет что-нибудь. Но обошлось…

«Что толку переживать?»

Интересно, что многих жителей Прегольского проблема подтоплений не особо волнует. В отличие от Владимира Одегова они знали, на что шли, когда покупали в поселке участок или дом. Молодежь считает, что сезонные разливы – это даже весело. Старшие поколения разгул стихии воспринимают философски.

Во время штормов сильнее всего заливает СНТ «Фрегат» - название оказалось пророческим. Фото: Иван МАРКОВ

- Эту проблему решить невозможно, - считает Татьяна Дмитриевна из СНТ «Фрегат». – А если так, зачем переживать? Я сюда со Ставрополья переехала, и там у нас были точно такие же проблемы с рекой. И дамбу строили, и еще что-то делали – все бесполезно. Воду давит из-под земли, и никуда не денешься. В подвалах у нас вода не стоит, потому что ни у кого их просто нет. Кто хочет – завозит грунт и свой участок поднимает повыше. А вообще потопы – сезонная вещь, они только зимой или ранней весной происходят.

Кстати, многие прегольцы почему-то с ностальгией вспоминают, как несколько лет назад из-за высокого уровня воды отменили автобусное сообщение и возили людей до Калининграда и обратно на военных КамАЗах. Впрочем, есть и недовольные. Накипело, например, у председателя «Фрегата» Валерия Фоменко.

- Что в этих вечных наводнениях может быть хорошего? - злится он. - Люди в школу или детский сад детей отвезти не могут – это раз. Затоплены почти все участки – два. Иногда на первых этажах, как у меня сегодня, вода стоит – три. Народ убытки несет, и большие. Дренаж и мелиорацию тут никто в жизни даже не планировал. А по мне, тут дренажные канавы прокопать, на них насосы небольшие поставить – и проблема решена. Лет 5 или 7 назад поднимали нам дорогу. Правда, один участок не доделали, и его теперь постоянно подтапливает.

Вместо заключения

Из-за подорожания жилья в Калининграде население Прегольского с его садовыми обществами и товариществами растет, в поселке уже пять таких объединений, они образовали целый микрорайон.

- Нас много, и нам нужна помощь властей, - подтверждает Валерий Фоменко. – Немцы ведь как-то жили тут. Говорят, у мостика был шлюз и вода не поступала. Еще старожилы вспоминают про Зеленый остров, который раздваивал русло Преголи напротив поселка. Как его срыли, так проблемы и начались.

Виды красивые, но соседство с большой водой приносит много проблем. Фото: Иван МАРКОВ

Нельзя сказать, что в мэрии Калининграда про Прегольский совсем уж забыли. В сентябре 2019 года тогдашний председатель комитета территориального планирования и строительства Артур Крупин рассказывал, что разрабатывается проект возведения в поселке дамбы вдоль проезжей части. Однако дело это дорогостоящее, и денег на него в бюджете не заложено.

После этого проблема подтоплений в Прегольском больше не обсуждалась.