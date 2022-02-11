«В нем было удивительно детское любопытство»: Не стало калининградского ученого Ефима Кукуева

Работе в АтлантНИРО Ефим Израилевич посвятил большую часть своей жизни. Фото: Александр КАТЕРУША

Не стало известного калининградского ученого Ефима Кукуева – ихтиолога, возглавлявшего группу систематики фауны АтлантНИРО. Биолог умер 8 февраля, не дожив ровно месяц до своего 75-летия.

Уход Ефима Израилевича – огромная потеря и большая неожиданность. Совсем недавно он общался с корреспондентом «Комсомолки» и атрибутировал очередную находку с побережья Балтийского моря. Большой друг нашей газеты, он всегда с радостью отвечал на вопросы, связанные с рыбами, морской живностью и окаменелостями. Поддерживали мы и личные связи.

Ефим жил в Светлогорске и души не чаял в море. По берегу был готов гулять часами, несмотря на проблемы с ногой. Он многие годы собирал палеонтологическую коллекцию: окаменелости, белемниты, кости животных и даже зубы доисторических акул находил тут же, в балтийском песке.

Последние годы из-за опасности заболеть ковидом ученый работал на удаленке. Как мог, берег себя. Увы, коронавирус все-таки зацепил. Ефим сгорел очень быстро…

У ученого остались сестра и дочка с внучкой, которые живут в Израиле, и жена в Светлогорске.

Ефим Израилевич – человек удивительной судьбы. Всю жизнь он проработал в АтлантНИРО, куда каждое утро приезжал из Светлогорска на 8-часовой электричке. На службу шел медленно, прихрамывая.

- Ефим совершил невозможное еще в детстве, - рассказывает друг и коллега Ефима, биолог Чингиз Нигматуллин. - Он родился в тяжелом 1947 году и заболел костным туберкулезом. В принципе, он бы не выжил. Жили тогда они на Алтае, и место там было гнилое, негодное для его жизни. А папа у Фимы был фронтовик, герой войны, вся грудь в орденах. Обратились в канцелярию Сталина с просьбой как-то посодействовать в переводе на другое место жительства. Ответили. Пришло письмо с указанием перевести семью в Светлогорск на берег Балтики, там обеспечить квартирой и предоставить лечение ребенку.

Так Фима и попал в Светлогорск, который стал для него любимым городом на всю жизнь. Детство мальчик провел в туберкулезном санатории в Пионерском. Годами лежал в гипсе, и перспектив, казалось, не было. Болезнь поражает опорно-двигательный аппарат, разрушает кости и делает человека инвалидом.

- Я был обречен на жалкое существование, - вспоминал Ефим Израилевич.

Помог случай и профессионализм местного 80-летнего врача, который вел мальчика. Тот сказал: «Если хочешь нормальной жизни, укрепляй свой мышечный корсет». Ефим начал заниматься и старался вести активный образ жизни. Через несколько лет старания и занятия культуризмом дали результат. К 20 годам Ефим накачал мышцы и забыл про давние проблемы.

- Это был один из самых сильных мужиков, которых я знал. Он работал с тяжестями, поднимал штангу. Во время каждого обеда он шел на стадион «Балтика», благо тот находится напротив нашего научно-исследовательского института, и занимался на турнике. Спорт всегда был с ним. Он постоянно преодолевал себя, - вспоминает Чингиз Нигматуллин.

В жизни Ефиму Кукуеву везло. Поступив на ихтиофак, он оказался на одной скамье в аудитории с Борисом Леоновым, ихтиологом АтлантНИРО, братом нашего летчика-космонавта Алексея Леонова. Именно Борис Леонов пригласил Ефима на работу в институт. Сказал, мол, есть вакансия в музее. Так что в 1960-х Фима учился на заочном в КТИ и уже работал с рыбами в АтлантНИРО.

Ученый занимался любимым делом с упоением и всегда охотно делился знаниями с другими. Фото: Александр КАТЕРУША

- Природа его соответствовала работе с большим количеством разных видов рыб. Запоминание и формирование образов видов рыб прекрасно укладывались в его голове, и он получал удовольствие от написания статей, работы с формалинным материалом. К нему заходили со стороны, смотрели на колбы с рыбами и говорили: «Как ты можешь здесь сидеть?» А он работал с упоением, - улыбается Чингиз Мухамедович. - Ефим запомнится мне как удивительно доброжелательный и открытый к людям человек. Нацеленный на помощь, всегда стремящийся поделиться своими знаниями – это про него. В нем было удивительно детское любопытство, то, что делает человека исследователем. И еще одна черта – доброта. У него был кот. Когда Ефим по семейным обстоятельствам переехал жить в другую квартиру, кот остался на прежней. Так он каждый день ходил в свою старую квартиру, чтобы ухаживать за котом и кормить его.

Научные интересы Ефима Израилевича включали систематику, фаунистику и зоогеографию глубоководных рыб. Он описал около 20 новых видов рыб, опубликовал более 180 научных и научно-популярных работ. Коллекцию окаменелостей, которую ученый многие годы собирал и изучал, демонстрировали на выставках в Светлогорске и Калининграде. Еще одно хобби Кукуева – инклюзы янтаря. И в этой сфере он стал известным и авторитетным специалистом.

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования родным и близким Ефима Израилевича.