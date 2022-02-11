Что будет с ценами на квартиры в Калининграде в 2022 году

Удивительно, но рост цен пока не сказывается на спросе, который тоже увеличивается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чутье застройщиков

В Калининградской области с начала 2022 года резко подорожали квартиры в новостройках. Статистический сервис «СберИндекс» проанализировал динамику цен в объявлениях на первичном рынке и вывел медианную цену – 148 398 рублей за квадратный метр. Хотя еще в декабре 2021 года продавцы жилья хотели за «квадрат» чуть более 104 тысяч рублей, а в январе 2021 года – «всего» 93 тысячи.

- 148 тысяч рублей, конечно, условная цена, так сказать, средняя температура по больнице, хотя я сам в шоке, - признается президент региональной гильдии риелторов Олег Перевалов. - Такая цена формируется за счет премиум-проектов в Калининграде и на побережье, где доходит до 200 тысяч рублей за метр, а в отдельных случаях и до 300 тысяч. И что самое грустное, цифры, которые мы видим в объявлениях, в 95% случаев будут равны цене сделки в договоре купли-продажи.

Почему так произошло? В конце 2021-го покупатели «сметали» квартиры, даже дорогие, которые по несколько месяцев висели в предложениях. Начало этого года также выдалось ударным, а потом наступило затишье, интерес к жилью упал, и казалось, вот она - пусть небольшая, но стагнация, и сложившиеся цены стали вызывать сомнения. Однако конец января - начало февраля показали, что рынок живой, спрос возобновился, и он вполне себе устойчивый.

- Это почувствовали застройщики, и они начали перекидывать цены вверх. И если у них и были какие-то планы как-то корректировать цены, они от них отказались, - заявил Олег Перевалов.

«Ведут себя вольготно»

Работающие в условиях проектного финансирования застройщики ориентируются на план, который им спускает банк и который они должны выполнять. Спрос на квартиры устойчивый, поэтому продать 5-10 или 20 квартир в месяц - не проблема. Остальные можно не продавать или реализовывать по завышенной стоимости.

- Ведут застройщики себя вольготно. Некоторые удерживают до трети построенного объема, другие ставят такую цену, по которой квартиру неинтересно покупать. И она вроде в продаже стоит, но… Поэтому условные 148 тысяч рублей за «квадрат» - это еще и заградительная цена. Да, какие-то единицы сдуру купят не разобравшись или если прям сильно надо в конкретном доме, но основная масса покупателей скажут, что это дорого, - утверждает Олег Перевалов. - Какие-то объемы выкидывают на рынок по мере надобности. Например, застройщику понадобились деньги на покупку земельного участка или чтобы закрыть какие-то вопросы.

Застройщики за последние два года «накопили много жира» за счет резкого взлета цен, считает Перевалов. И, несмотря на рост себестоимости строительства, чувствуют себя очень даже неплохо. Поэтому могут вообще не продавать квартиры до окончания стройки, а продавать, когда дом будет сдан в эксплуатацию. А это - срок в несколько лет и уже совсем другие цены. Или, например, квартиры с отделкой. На них сумасшедший спрос, люди стали ценить свое время, готовы переплачивать, а не жить в грязи под звуки перфоратора. Хотя такого жилья очень мало.

- Ажиотажный спрос расслабил застройщиков, нет и жесткой конкуренции среди них. Некоторые компании предлагают готовый продукт, но таких единицы, хотя в других регионах это поставлено на поток, даже в квартирах экономкласса,- резюмирует Олег Перевалов.

Ажиотаж вокруг вторички

Цены на вторичное жилье тоже не стоят на месте, но там хотя бы есть торг, стороны готовы слушать друг друга, считает Перевалов. Конечно, собственники, видя, как растут новостройки, тоже поднимают цены. Но готовы уступить, если квартиру купят прямо сейчас. По данным «СберИндекса», средняя медианная цена на вторичном рынке в январе 2022 году составила 118 тысяч рублей за квадрат.

Покупатели стали быстрее принимать решение на фоне ажиотажа. Да и собственник говорит, мол, если сейчас не купите, завтра подниму цену. Но на вторичном рынке хотя бы присутствует торг на реальное качество, локацию, есть какая-то адекватность. Например, в одной и той же локации цена за квартиру с отделкой и мебелью может равняться цене квартиры без отделки в новостройке, которая еще не завершена.

В отличие от собственников вторички застройщики на торг, скидки или рассрочку сейчас практически не идут, даже если строят в не самых лучших районах. Могут быть бонусы для корпоративных клиентов, которые покупают много квартир, или если остались неликвидные объекты - не тот этаж, не та сторона света.

К концу 2022 года средние цены на жилье в Калининградской области вполне могут дойти до 130-150 тысяч за квадратный метр, уверен Олег Перевалов. В регионах, откуда приезжают «новые калининградцы», цены настолько высоки, что наши ценники приезжих не пугают. Только по официальным данным министерства строительства и ЖКХ области, в прошлом году 65 процентов жилья было куплено иногородними. Прогнозируется, что как минимум столько же они купят и в этом году.

- Даже до пандемии, которая сильно популяризовала регион, поток переселенцев был стабильный. С начала 2020 года он увеличился не менее чем в два раза, - говорит Олег Перевалов. - Ведь мы реально до этого были недооценены, и пандемия помогла нам прийти в соответствие. Регион ведь комфортен для жизни со всех точек зрения. У людей есть деньги, они продали свои квартиры и купили билет в один конец.

Кадры и стройматериалы решают все

За прошедший год строительные материалы выросли в среднем на 50 процентов. Небольшие повышения продолжаются и в 2022 году, некоторые поставщики с февраля подняли цены на 10 процентов на ключевые материалы – цемент, кирпич, рассказал «Комсомолке» гендиректор строительной компании «Мегаполис» Егор Вирясов.

- Металл вырос на 80 процентов – до 80 тысяч рублей, хотя в прошлом году в это же время мы закупали за 35-40 тысяч рублей. Вот такой скачок произошел на рынке, с такой ситуацией столкнулись все застройщики. Соответственно, строительные материалы, произведенные из металла, в зависимости от процентного соотношения: профили, металлочерепица - подорожали. Ну и цемент тоже прилично подорожал, процентов на 25. Все это сказывается на цене квадратного метра.

Ситуация на рынке труда также влияет на стоимость жилья. Приходится бороться за квалифицированные и не только кадры, в том числе за счет повышения зарплат.

- В этом году мы увидели, что пожелания соискателей по зарплате выросли на 20 процентов. И это понятно: все мы ходим в магазин, видим, как растут цены на продукты, как дорожают услуги и товары народного потребления. Люди видят, что прошлогодней зарплаты им уже не хватает на жизнь. На общестроительных работах фонд оплаты труда (ФОТ) составляет 15 процентов от стоимости работ, на отделочных - 50 процентов. Если фонд оплаты труда растет, пропорционально растет себестоимость готового продукта. Если ФОТ подрос на 20-30 процентов, только из-за этого себестоимость конечного продукта подрастет на 10 процентов. Дома – это не только бетон и кирпич, их надо отделывать, прокладывать инженерные сети. И сейчас как раз проблема с кадрами, которые занимаются финишными, отделочными работами, «инженеркой», а это люди с высокой квалификацией, и нужно их сохранить.

Вместо резюме

По итогам 2022 года стоимость жилья в регионе может вырасти на 5-10 процентов, уверен гендиректор «Мегаполиса». Но только если не будет резкого роста цен на стройматериалы, новых ограничений из-за коронавируса, которые влияют на скорость строительства.

- Чем дольше строишь, тем выше себестоимость. Ну и конечно, нужна реализация масштабных проектов. Это тоже поможет стабилизировать рынок, - считает Егор Вирясов.