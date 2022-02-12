«Балтийский шторм» идет на штурм: что ждет регби в Калининграде после появления профессионального клуба

Эпизод матча чемпионата Европы между сборными России и Грузии, который прошел в марте прошлого года на стадионе «Калининград». Фото: Эдуард Молчанов

В марте прошлого года перед матчем чемпионата Европы по регби между Россией и Грузией в Калининграде губернатор Антон Алиханов и председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев подписали соглашение о сотрудничестве и объявили о том, что в нашем городе должен появиться профессиональный регбийный клуб. А на днях появились хорошие новости.

- 21 ноября прошлого года губернатор подписал распоряжение о создании клуба «Балтийский шторм», - говорит Андрей Осипов, вице-президент Калининградской областной федерации регби. - Сейчас документы на регистрации, со дня на день ждем, что профессиональный клуб будет зарегистрирован. И это без преувеличения – знаковое событие. Создание клуба – это признание нашей деятельности и свидетельство того, что власти уделяют регби большое внимание. И конечно, за это решение мне бы очень хотелось поблагодарить главу области, министра спорта Наталью Ищенко и всех, кто имел к этому отношение.

Андрей Осипов. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Второе дыхание

В прошлом году калининградскому регби исполнилось 50 лет. В 1990-е годы калининградский клуб «Вест-Звезда» гремел на всю страну. Он завоевывал Кубок России и становился вице-чемпионом страны. Тогда, после распада Советского Союза, в Калининград почти в полном составе переехала профессиональная регбийная команда из Ташкента. Однако постепенно игроки закончили карьеру, а подхватить упавшее знамя было некому. Вплоть до 2011 года регби в Калининграде, можно сказать, варилось в собственном соку. Ситуация изменилась благодаря поддержке Национального благотворительного фонда развития детского регби.

- Фонд фактически с нуля создал Алексей Аркадьевич Соколов, председатель правления банковской группы «Зенит» и в прошлом регбист. Фонд очень помогал развитию детского регби по всей стране, в том числе и в Калининграде, - говорит Андрей Осипов. – А 10 лет назад открылась детская спортивная школа по игровым видам спорта. И усилия фонда наложились на государственную поддержку областного агентства по спорту.

В последние годы региональные власти обратили на регби еще более пристальное внимание, и, разумеется, это стало катализатором для развития игры. У нас регулярно проходят внутренние первенства и чемпионаты, а также сборы юниорской сборной страны. Два раза подряд у нас проводился чемпионат Европы по регби среди юниоров, некоторые матчи собирали полные трибуны стадиона «Сельма», который вмещает до 12 тысяч зрителей. С 1 по 10 октября 2022-го наш город снова станет местом проведения первенства Европы. Не забывает про Калининград и первая сборная – в нашем городе состоялось несколько матчей чемпионата континента. На последнем из них – с грузинами – и было объявлено о судьбоносном решении о создании профессионального клуба.

Высшая лига

- Для нас создание клуба значит очень много, - признается Андрей Осипов. – В первую очередь это позволит полностью обеспечить финансами календарный план. До этого нам приходилось искать деньги на каждый тур, некоторые игроки зачастую сами оплачивали выезды, планировать подготовку и участие с не обеспеченным финансами календарем крайне сложно. Сейчас все эти сложности уйдут в прошлое.

По словам Осипова, с появлением клуба система подготовки спортсменов становится полной, круг замыкается.

- Очень важно и то, что игроками клуба будут местные ребята - воспитанники школы и училища олимпийского резерва. У нас уже порядка 10 игроков являются кандидатами в сборную России разных уровней, а новая система наверняка позволит увеличить их число, - добавляет вице-президент федерации.

«Балтийский шторм» уже выступает в высшей лиге чемпионата России по регби-7, в текущем сезоне будет заявлена команда и в первенство страны по большому, классическому регби. Она также присоединится к командам, играющим в высшей лиге. О целях тренеры пока не говорят - слишком рано, но ясно, что нужно стремиться выйти в Премьер-лигу.

Очевидно, что дополнительный стимул для развития получат и другие дисциплины регби.

- Мы уже отыграли Кубок России по снежному регби, теперь планируем заявиться на чемпионат России по этому виду спорта, - продолжает Андрей Осипов. – А также будем участвовать в пляжной дисциплине. У нас ведь регион к этому располагает. Недаром говорят, что российское пляжное регби родилось именно в Калининградской области.

Великолепные девчонки

Успехи клуба напрямую зависят от качества подготовки молодежи, то есть от развития детского регби. Сейчас с этим, можно сказать, все в порядке. Регби становится все более популярным у детей: сегодня, по словам Андрея Осипова, в школе регулярно занимаются около 350 мальчишек и девчонок. Причем не только занимаются, но и выигрывают престижные турниры. Один из таких турниров - «Непокоренный Ленинград» - завершился совсем недавно в Северной столице.

София Фомаиди и Мария Иванова – игроки нашей команды, победившей в Сочи, а затем в Питере. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

- Мы и раньше ездили на этот турнир, но с мальчиками, а в этом году впервые поехали девочки, - рассказывает тренер детской команды Леонид Фомаиди. - Так получилось, что в финале турнира вышли на команду, которой проиграли в первом туре – «Локомотив-Каменка» из Пензы. Игра получилась упорной, основное и дополнительное время завершилось вничью, а в серии штрафных мы победили.

- Да, очень сложный соперник, очень жесткие игры, но мы взяли верх, - улыбается юная Мария Иванова, признанная лучшим игроком турнира.

Причем победа в Санкт-Петербурге была уже второй за несколько месяцев. Осенью прошлого года юные спортсменки из Калининграда не оставили шансов соперницам на турнире «Краса регби», проходившем в Сочи.

Нет сомнений, что и взрослые команды из Калининграда ждут блестящие перспективы. Главное – продолжать системно и методично работать с детьми, развивать инфраструктуру и делать все, чтобы регби в нашем городе становилось все популярнее.