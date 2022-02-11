Калининградское побережье защитят мешками с песком и 100-метровыми волнорезами

Работа на побережье предстоит масштабная. Фото: Александр КАТЕРУША

После прошедших штормов, которые нанесли серьезный урон морскому побережью, областные власти поспешили ввести режим ЧС регионального масштаба. О том, что значат эти пугающие слова и как собираются восстанавливать берег, в эфире передачи «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» рассказал министр ЖКХ и строительства Сергей Черномаз.

- Не стоит пугаться. Чрезвычайная ситуация в данном случае подразумевает под собой определенный порядок действий со стороны органов исполнительной власти, - заявил чиновник. - Режим ЧС вводится, чтобы оперативно была возможность принимать решения, а проектирование и аварийно-восстановительные ремонтные работы мы смогли проводить практически в онлайн-режиме. Чтобы сформировать проектную документацию в обычном, спокойном формате, нам понадобилось бы полгода, а может, семь месяцев. В режиме ЧС мы по минимальным расценкам сразу же определяем объем работ, поставщика, который имеет опыт и квалификацию, проводим элементарную тендерную процедуру, чтобы максимально быстро определить исполнителя.

Сергей Черномаз отметил, режим ЧС действует на всем морском побережье.

- У нас такого не было. Но и пяти штормовых явлений у нас ни разу не было! – напомнил министр. – Уже выделены деньги, чтобы приступить к проектированию по Пионерскому, Куликово и дюне на косе. Стоимость работ – не менее 500 миллионов рублей.

В этом году запланированы работы по укреплению и восстановлению дюны на Балтийской косе в районе западного форта.

- Мы будем восстанавливать структуру дюны, наполнять ее песком, делать ядро. Биг-бэги заполняются песком, дальше все это полиэтиленовой нитью стягивается, защищается каменной наброской, - рассказал Сергей Черномз. – В Куликово планируем быстро сделать ряд из лиственницы, также биг-бэги: уплотняем берег и защищаем его каменной наброской. В Зеленоградске приступаем к демонтажу старых металлических бун. В планах забить новые буны, чтобы удерживать песок и укрепить дюну.

А вот местным жителям и туристам, как уверяют, введенный режим ЧС не помешает купаться и загорать. Само собой, участки, где будут проводить работы, огородят для безопасности. А все променады в настоящий момент открыты.

В Светлогорске в месте, где в прошлом году забили буны и с их помощью увеличили пляж, песок снова смыло.

- Дней 10-15, море успокоится, вода отойдет. Мы уже спроектировали и готовимся к прохождению экспертизы. Планируем устройство бун, которые будут не по 50 метров, а по 100 метров, намытие пляжа - до 70 метров. Планируется устройство донных волноломов, которые будут гасить волну в воде, чтобы она не доходила с разрушающей силой до песка, - анонсировал Сергей Черномаз и уточнил, что для работы в воде требуется специальная техника: - Специфика есть. Но на территории России есть организации, которые это уже выполняли. Кто-то к нам придет.

О необходимости установки волноломов ранее «Комсомолке» говорил кандидат географических наук, доцент Инженерно-технического института БФУ имени Канта Олег Басс.