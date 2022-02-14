На неделе Калининград накроет первый февральский шторм

Будем надеяться, побережье выдержит новый удар стихии. Фото: Александр Подгорчук

Похоже, пауза между штормами не продержится и трех недель. На горизонте уже появился новый мощный циклон, который получил имя «Вера». Пока он только приближается к Балтийскому морю и через несколько дней должен добраться до Калининградской области.

Начало недели, впрочем, будет довольно спокойным. По данным Гидрометцентра России, в понедельник и вторник температура воздуха удержится на уроне +6...+7 градусов. Существенных осадков не ожидается.

Дыхание циклона мы ощутим в среду. В этот день начнет быстро понижаться атмосферное давление, пойдет дождь и начнет усиливаться ветер.

По предварительному прогнозу портала rp5.ru, шторм разыграется в четверг. Порывы могут достигать скорости 23-28 метров в секунду, по-прежнему будет идти дождь, а атмосферное давление упадет до 726 миллиметров ртутного столба (для нашего региона это редкость). При этом четверг станет самым теплым днем на неделе – столбик термометра покажет +8 градусов.

В пятницу и субботу стихия немного ослабнет. Чуть подрастет давление, скорость ветра составит 18-20 метров в секунду. К дождю может добавиться мокрый снег.