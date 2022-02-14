Под Калининградом пьяный капитан полиции на чужой машине въехал в «Мерседес» и сбил его водителя

От медицинского освидетельствования полицейский отказался. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ДТП, как выясняется, произошло еще 5 февраля возле поселка Родники под Калининградом. По данным источников «КП», в одиннадцатом часу вечера «Мицубиси Кольт» под управлением 31-летнего капитана полиции Григория Р. (имя и инициалы изменены) на полном ходу врезался в стоявший на обочине «Мерседес», после чего сбил и его водителя, который в тот момент находился рядом.

Как оказалось, буквально за минуту до ДТП «Мерседес» остановил экипаж ГИБДД для проверки документов. Водитель - 36-летний житель Калининграда - успел только выйти из-за руля, когда сзади на него налетел «Мицубиси». С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и тупой травмой живота пострадавшего увезла скорая.

К удивлению инспекторов, в «Мицубиси» находились сразу двое представителей правоохранительных органов (оба - не при исполнении). Хозяин японской малолитражки ехал пассажиром. По нашей информации, это был капитан полиции Юрий А. (имя и инициалы изменены).

Алкотестер показал у обоих полицейских одинаковое значение - 0,68 мг/л (полтора промилле) алкоголя в выдыхаемом воздухе. От дальнейшего медицинского освидетельствования они отказались.

На месте инспекторы ГИБДД составили в отношении водителя «Мицубиси» протоколы о привлечении к административной ответственности по двум статьям Административного кодекса (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ и ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ), а также вынесли определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по признакам состава правонарушения, предусмотренного еще двумя статьями (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ).

Поскольку в действиях сидевшего за рулем капитана усмотрели признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), материал направили в следственный отдел, где должны принять процессуальное решение.

ОБНОВЛЕНО

После выхода публикации в пресс-службе областного УМВД подтвердили, что в ДТП 5 февраля действительно участвовали «двое сотрудников одного из территориальных отделов» и «по результатам медицинского освидетельствования у них установлено алкогольное опьянение».

- Водитель был отстранен от управления транспортным средством. В отношении него составлены административные материалы за выезд на обочину и за управление ТС в нетрезвом состоянии. В отношении пассажира, который является собственником автомобиля, составлен протокол за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Автомобиль помещен на штрафстоянку, - уточнили в пресс-службе. - Руководство УМВД России по Калининградской области назначило проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке.