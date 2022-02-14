В Калининграде нашли родовую печать Верушки фон Лендорф – топ-модели, киноактрисы и подружки Сальвадора Дали

В 1960-1970-е годы Верушка была очень популярна. Только на обложке журнала «Vogue» она появлялась 11 раз!

Новость о том, что в Калининграде нашли печать графского рода Лендорф скоро, похоже, дойдет до Берлина. Слишком уж интересна история владельцев этой небольшой вещицы из поместья Ландкайм (это под нынешним поселком Космодемьянского).

Пожалуй, самая известная представительница рода – звезда фильма «Фотоувеличение» («Blow Up») культового режиссера Микеланджело Антониони, знаменитая модель Вера Готлибе Анна Грефин фон Лендорф (позже красавица возьмет псевдоним Верушка). Она родилась в Кенигсберге весной 1939 года в семье офицера вермахта Генриха фон Лендорфа. Отец Верушки был одним из лидеров немецкого Сопротивления и участвовал в заговоре против Гитлера в 1944 году. За что его арестовали и казнили, родовое поместье разрушили в войну, а сама Верушка (ей было 5 лет) попала вместе с матерью и сестрами в концлагерь. Кто бы мог подумать, что девочка выживет! Впереди ее ждала головокружительная карьера модели, обложки журнала «Vogue», дружба с Сальвадором Дали, романы с Джеком Николсоном, Аль Пачино, Дастином Хоффманом и другими звездами Голливуда. Поговаривают, что в свои 82 года Верушка до сих пор участвует в модных тусовках в Берлине и появляется на показах как почетная гостья. И уж конечно, она ничего не знает о чудесным образом найденной в Калининграде старинной родовой печати!

Так выглядит печать Лендорфов после очистки. Ее обнаружили совершенно случайно.

А обнаружили эту печать совершенно случайно. Один калининградец заказал машину земли для подсыпки на своем участке. Приехал грузовик, вывалил грунт и уехал. В отвале строитель и заметил печать. Она, конечно, была вся в окислах, и вообще, мало походила на музейный экспонат. Но умелые руки и химия для очистки сделали свое дело!

Оттиск печати.

- Откуда привезли землю, он конечно, не знал. Но знал, что я коллекционирую печати. Поэтому он ее предложил мне, и я с радостью купил, - рассказывает «Комсомолке» калининградский коллекционер и торговец стариной Сергей Попов.

Во сколько обошлась реликвия, собиратель не сообщил. Но признался, что не дорого.

- Информацию с печати я "пробил" в интернете и нашел много сведений об этом старом и известном поместье Ландкайм и о том, кому оно принадлежало. Нетрудно было сопоставить все эти данные и найти герб графа. Жалко, что от поместья ничего не осталось. Но это судьба многих усадеб в нынешней Калининградской области. Особенно, конечно, интересно, что графиня до сих пор жива. Если бы была возможность ее найти и хотя бы просто показать эту вещь, частику из ее прошлого!

Коллекционер признался, что приобрел печать недорого.

Увы, собрать какую-либо информацию о том, где и как сейчас живет Верушка фон Лендорф, Сергею не удалось.

- В Москве есть люди, которые связаны с модой и те, кто организовывал ее выставки. Но и они не могут найти ее контактов. Известно только, что живет она в Берлине (по другой версии – в США. - Ред.). Нет информации и в Фейсбуке...

Впрочем, коллекционер не теряет надежды все-таки встретиться со знаменитостью.

Пока же аристократическая печать семейства Лендорф заняла почетное место в собрании Сергея. Всего в его коллекции около 20 разных печатей и штампов, которые он собирал не один год.

- Есть еще интересные экспонаты, - улыбается Сергей и обещает постепенно выставлять фотографии предметов из своей коллекции в соцсетях.

Коллекционер Сергей Попов.

КСТАТИ

Высокий рост, идеальные пропорции

Игорь ОРЕХОВ

В детстве Вера фон Лендорф сменила 13 школ, в числе которых были Вальдорфский институт, женский монастырь и деревенские учебные заведения. Голодные послевоенные годы... Гораздо позднее, на вопрос о том, как ей удается сохранять стройную фигуру, уже 70-летняя Верушка отвечала, что весь секрет в количестве потребления пищи:

- Я в детстве ела мало, потому что есть было нечего.

Однако скудное питание не помешало девушке уже в 14 лет вымахать до 185 см, остановившись в итоге на метре девяносто. С учетом прочих практически идеальных пропорций (грудь – 86, талия – 63,5, бедра – 89) не удивительно, что она выбрала карьеру манекенщицы, снискав в 1960-1970-е годы бешеную популярность в мире гламура. Только на обложке известного журнала «Vouge» она появлялась 11 раз!