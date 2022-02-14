Елена Бабура: Надеюсь, Калининградская область выйдет на плато по коронавирусу уже на этой неделе

Если смотреть суммарные цифры по неделям, то уже видна отрицательная динамика. Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошлую календарную неделю в Калининградской области зарегистрировали 14 079 случаев заболевания COVID-19. Преимущественно - в форме острой респираторной вирусной инфекции, есть незначительное число случаев вирусной пневмонии.

Как подчеркнула Елена Бабура, прирост заболеваемости уже вторую неделю имеет отрицательную динамику. Если в начале февраля число новых случаев за неделю увеличивалось на более чем 60 %, то сейчас – на 42 %.

- Надеемся, что эта неделя позволит нам выйти на плато, – отметила главный санитарный врач области. – И в дальнейшем мы будем видеть снижение числа заболевших.

Елена Бабура не исключила, что на формирование коллективного иммунитета в нашем регионе положительно отразится и тот факт, что многие сегодня переносят омикрон в легкой форме и не обращаются за медицинской помощью.

- Если мы получим коллективный иммунитет 95%, мы увидим достаточно быстрое снижение уровня заболеваемости, - поделилась некоторыми прогнозами главный санитарный врач области.

Кроме этого, произошли изменения и в возрастной структуре заболевших. Если за предыдущие третью, четвертую, пятую календарные недели мы видели существенный прирост числа заболевших среди детского населения, то впервые на шестой календарной неделе зафиксировано снижение заболевания среди несовершеннолетних на 16,7 % (речь идет о возрасте от 7 до 18 лет. – Ред.).

При этом прирост наблюдается среди детей в возрасте до года (+ 68,9 %).

- Заражения происходят в семейных очагах, и мы наблюдаем увеличения числа госпитализаций в этой возрастной группе, - рассказала Елена Бабура. - Именно дети, как непереболевшие коронавирусом и невакцинированные встретились с омикроном первыми.

Что касается взрослых, то сейчас наибольшее число заражений фиксируется в возрастных группах от 60 до 64, а также 65 + (прирост 116, 9 %), что вызывает обеспокоенность у медиков, поскольку в этом возрасте течение заболевания может быть осложнено наличием хронических заболеваний.