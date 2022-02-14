«Потеряли веру в себя»: Почему наши керлингистки проигрывают на Олимпиаде в Пекине

Наша землячка Юлия Портунова (слева) и ее партнерши по команде явно рассчитывали показать совсем другие результаты. Фото: Instagram.com

Женская сборная России по керлингу, в составе которой выступает калининградка Юлия Портунова, проиграла все игры на Олимпиаде в Пекине. Позади встречи со сборными США, Швейцарии, Кореи, Японии и Канады. И хотя впереди еще несколько встреч, шансы на медали наши спортсменки уже потеряли.

Что же случилось? До начала Олимпиады наших керлингисток называли одной из самых сильных команд в мире. Но увы, в Пекине мы видим пока сплошные поражения.

- Наверное, настрой у команды неправильный. Они все умницы и красавицы. И тренер у них могучий (наш земляк Сергей Беланов. - Ред.). Они же могут! Но я смотрю каждую игру и недоумеваю. Почему так? Девчонки почему-то потеряли веру в себя. И это с самого начала пошло, с первой встречи с США. Спорт - это же не только сила и скорость. Это и настрой, и кураж. А девочки потеряли это чувство, - говорит Павел Колобухов, президент Федерации керлинга Калининградской области. – Когда они в прямом эфире говорят, что не могут прочитать лед, это катастрофа. «Прочитать лед» - это как в шахматах предусмотреть следующий ход в партии на шаг вперед. Тут девочки не уверены в себе. Как в первой игре они пролетели, так и дальше продолжают. Я смотрел их игру на чемпионате мира-2021 и смотрю игру сейчас на Олимпиаде – это как будто две разные команды. Но спорт есть спорт. В Пекине девочкам совсем не везет.