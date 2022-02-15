Алиханов готов объявить мораторий на строительство жилья на калининградском побережье

Местные власти должны действовать в интересах населения, а не строительных компаний. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области могут ввести мораторий на строительство многоквартирных домов на побережье, как в свое время было сделано в Сочи. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе заседания регионального правительства во вторник, 15 февраля.

Терпение областных властей лопнуло, когда они стали проводить первичный аудит в «Водоканале» Светлогорска. Как выяснилось, «под самую елочку», 27-29 декабря 2021 года, тогда еще муниципальное предприятие выдало целый ворох технических условий на подключение строящихся многоквартирных домов к водоснабжению. При этом реальных мощностей у светлогорского «Водоканала» на обеспечение будущих многоэтажек водой не было.

- Эти технические условия были выданы известному калининградскому застройщику. Хорошо, что мы это нашли, но у меня складывается ощущение, что у нас побережьем управляют не главы администраций, которым пока еще подчиняются «Водоканалы», а группа застройщиков. И меня эта ситуация не устраивает, - заявил глава региона.

Пока же складывается ситуация, что вместо того, чтобы думать, какой водой будут обеспечены люди, которые будут жить в этих квартирах, заниматься водоотведением, электроснабжением, социальной инфраструктурой, застройщикам просто выдаются не обеспеченные ничем технические условия и начинаются стройки. И такое сплошь и рядом.

- Мы, понятное дело, отменяем эти техусловия, потому что полномочия светлогорского «Водоканала» переданы областному «Водоканалу». Но потом прибегает застройщик со словами «ой, что же делать». Ну, что делать? Вкладываться в инфраструктуру, нужно обязывать застройщиков вкладываться, - сказал Антон Алиханов.

«Такое ощущение, что ты в Бутово»

Беспорядочная застройка приморских городов уже привела к необратимым последствиям. Достаточно посмотреть на плотно застроенный Зеленоградск.

- В Зеленоградске летом воду выше пятого этажа уже получить тяжело, ее просто там физически нет. Спустя несколько лет я, честно говоря, жалею, что, когда мы забирали (у муниципалитетов) полномочия по генпланам, ПЗЗ, разрешениям на строительство, оставили переходный период для нескольких муниципалитетов, включая Зеленоградск. Когда ты въезжаешь в Зеленоградск, ощущение, что приехал в Бутово: спальный район, панельки, многоэтажки, - сказал губернатор.

Переходный период привел лишь к тому, что весь «этот лес», к сожалению, уже построен и он не обеспечен инфраструктурой, в первую очередь водой. И с этим надо что-то делать.

Отдельно Антон Алиханов прокомментировал уловку с т. н. подземными этажами.

- Приезжаешь в Зеленоградск, поворачиваешь налево и едешь в сторону косы. По левой стороне стоят дома, и их первый этаж как бы облеплен газоном, и между этими газонами есть входы в магазины… Отметка земли и этажность мерялись не нуля, а от высоты этого газона. И это было одной из причин для смены главы агентства по градостроению. Я, конечно, понимаю, что буква закона не всегда соответствует его духу, но издеваться над здравым смыслом и действовать в угоду чьим-то интересам, за лишний этаж поганить город…

«Суперприбыль затуманила мозги»

По словам Антона Алиханова, он все больше склоняется объявить временный мораторий на строительство новых домов в приморских городах «в принципе», как в свое время сделали в Сочи. Это было бы хорошим решением, если и дальше будут вскрываться вопиющие факты тесного взаимодействия местных властей и застройщиков. Запрет, если его введут, не будет распространяться на строительство отелей, но точно будет действовать в плане строительства апарт-отелей, которые фактически являются частным жильем.

- Определенным товарищам суперприбыль затуманила мозги. Пора делиться с народом инфраструктурой, в том числе социальной. Посмотрите, как принималось решение по Сочи, как оно было юридически оформлено, - потребовал от членов правительства губернатор.

Местные власти тоже должны действовать в интересах населения, напомнил чиновникам Алиханов.

- Если решения принимаются в интересах застройщиков, бездумно, зачем нам такие местные власти? Я прошу наши контрольные ведомства внимательно посмотреть на ситуацию со светлогорским «Водоканалом». Потому что это уже переходит все границы. Неужели кто-то думал, что это все так по-детски, по-дурацки пройдет? Я не понимаю, уважаемые вроде все люди, постоянно обращаются за какой-то помощью, за административными решениями. Люди, которые уже зарабатывают в три раза больше, чем стоит квадратный метр... По мораторию все ясно? Посмотрите всю «нормативку» и доложите, - заявил Антон Алиханов.