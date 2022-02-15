50 жемчужин Калининградской области. Балтийская коса: ангары и копченая ворона на ужин

Южный мол на Балтийской косе глубоко вдается в море. Фото: Игорь Зарембо

«50 жемчужин» - это 50 самых ярких достопримечательностей Калининградской области. На самом деле их, конечно, больше. И когда-нибудь потом мы напишем обо всех. А пока выбрали самые-самые. И будем рассказывать о них раз в неделю по субботам. Начнем же с Балтийской косы – самой западной точки (если, конечно, косу можно назвать точкой) нашей области и всей страны.

Я хоть живу в Калининграде почти с рождения, на Балтийскую косу впервые попал сравнительно недавно – около 15 лет назад. Долгое время это была запретная территория, доступная только военным. С развалом Советского Союза ситуация изменилась. Однако вплоть до последнего времени туристов на косе по-прежнему было немного. Сейчас же с потоком отдыхающих едва справляются паром и неимоверно расплодившиеся моторные лодки. Честно говоря, иногда, в жаркий летний день, мне становится страшно за косу…

Хорошо помню первые впечатления. Мы идем по бетонной дороге, которую плотной стеной обступают заросли колючей облепихи. Слева – зеркало залива, справа - впечатляющие строения из красного кирпича, похожие на замки крестоносцев. Остатки старого аэродрома. Мне казалось тогда, что потенциал у этого места огромный… Наверное, так и есть. Правда, реализовать потенциал пока не получилось. Несмотря на то, что тема развития Балтийской косы периодически обсуждается не только в Калининграде, но и в Москве.

АНГАРЫ

Можно сказать, что визитная карточка Балтийской косы – ангары аэродрома «Нойтиф», которые хорошо видны из Балтийска.

Авиабаза была построена немцами перед войной.

- Передовой по тем временам аэродром с двумя перекрещивающимися взлетками, - рассказал мне как-то один из местных жителей. - Мессеры могли взлетать при любом направлении ветра. Говорят еще, что взлетка была с подогревом, но это миф. Как никогда не существовало и подземного хода из Пиллау на косу, а такие сведения тоже можно услышать от экскурсоводов.

В послевоенный период старая, но весьма надежная инфраструктура послужила советским ВВС. На аэродроме «Коса» базировались уникальные самолеты-амфибии.

Один из ангаров старого аэродрома «Нойтиф». Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

В середине 1990-х годов летчики аэродром покинули, а остатки инфраструктуры, в первую очередь те же ангары, начали постепенно ветшать и разрушаться. Нового применения им не нашли. Несколько лет назад собственник ангаров и вовсе начал их сносить. К счастью, вовремя вмешалась общественность, и большую часть сооружений удалось спасти. Хотя без потерь и не обошлось.

Конечно, эти здания можно приспособить под новое использование, и, возможно, когда-нибудь это произойдет. Здесь, среди ангаров, можно устраивать фееричные фестивали. Кстати, в Эстонии похожий заброшенный аэродром стал культовым местом.

ФОРТ «ЗАПАДНЫЙ»

В середине XIX века в Пиллау и на косе Фрише-Нерунг (сегодняшней Балтийской) построили два форта – «Восточный» и «Западный». «Восточный» форт, расположенный в Балтийске, сейчас находится в ведении военных, поэтому сохранился в более-менее приличном состоянии (правда, любопытному туристу туда не попасть). «Западный» же форт - тот, что на косе, - стал жертвой разгула природы. С одной стороны неумолимо наступает море, которое уже разрушило значительную часть крепостного сооружения, с другой стороны – дюны.

С каждым годом от «Западного» форта остается все меньше. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Но и сейчас, несмотря на невосполнимые потери, руины форта все еще довольно живописны. Рядом с крепостными стенами расположен самый популярный на косе пляж, который в наступающем курортном сезоне обещают благоустроить. Поставить спасательный пост, развернуть кабинки и лежаки. Да и на укрепление берега в районе форта губернатор пообещал выделить деньги. После его визита на косу в начале февраля стало известно, что остатки старой крепости защитят временной дамбой.

МУЗЕЙ «СТАРЫЙ ЛЮНЕТ»

Чтобы узнать историю форта, да и вообще Балтийской косы, нужно непременно посетить небольшой музей «Старый люнет», расположенный в одном из старых крепостных сооружений.

Люнет - это пятиугольное укрепление из земляных валов и рва, а в центре небольшой кирпичный форт - редюит. Редюит - самая интересная часть люнета. Представьте себе монументальное строение с полутораметровыми стенами и сводчатыми потолками, спрятавшееся в зелени так, что с дороги совершенно не видно. Люнет № 3 входил в систему оборонительных сооружений Фрише-Нерунг.

Дюны Балткосы. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

В редюите – музей с очень любопытными артефактами, найденными на территории косы (самый впечатляющий, пожалуй, - легендарная шифровальная машинка «Энигма»), а также ресторанчик. В нем предложат домашнюю выпечку и гороховый суп, точно такой же, какой в свое время ели солдаты местного гарнизона.

Как-то мы разговорились со смотрителем люнета. Выяснилась очень интересная деталь из гарнизонного быта.

- Гороховый суп – это хорошо, но готовили тут и куда более необычное блюдо – копченую ворону, - сказал смотритель. – Это был деликатес специально для офицеров.

- Ворону? – усомнился я.

- Вот именно! Здесь их было очень много, да и сейчас... Вкусное блюдо. «Кенигсбергский голубок» его называли.

- А вы готовите голубка?

- О нет, тот секрет, к сожалению, давно утрачен.

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5 фактов о Балтийской косе

Протяженность Балтийской (Вислинской) косы составляет 65 километров, более половины - 35 км – находится на территории России, остальная часть принадлежит Польше.

Ширина косы – от 300 метров до 9 километров.

Единственный населенный пункт на российской части косы – поселок с незамысловатым названием Коса. В нем постоянно проживает около 900 человек.

Пролив, отделяющий косу от «материка», образовался в результате сильнейшего шторма 10 сентября 1510 года.

На Балтийской косе находится самая западная точка России, точнее, на российско-польской границе.