Житель Янтарного нашел на своем участке орден участника боев на Халхин-Голе

Состояние награды оказалось удручающим: рубиновая эмаль сбита, а серебряный щит, на котором должен стоять красноармеец с винтовкой, отколот. Фото: Руслан Хисамов

В Калининградской области часто находят воинские награды, как советские, так и немецкие. Оно и понятно – Восточная Пруссия с осени 1944-го по весну 1945-го была местом ожесточенных боев. Однако накануне был найден орден, который никак не связан с этой территорией. Как он сюда попал, еще предстоит выяснить, а пока обо всем по порядку.

Примерно две недели назад житель курортного поселка Янтарного Алексей Ермилов решил установить рядом со своим домом новый забор (произошло все у дома № 6 по улице Лермонтова). Когда он копал ямки, из-под лопаты внезапно выскочило что-то металлическое. Алексей поднял предмет, протер его от налипшей грязи (снег в Калининградской области долго не залеживается) – оказалось, что это советский орден Красной Звезды. Правда, состояние его было удручающим: рубиновая эмаль сбита, а серебряный щит, на котором должен стоять красноармеец с винтовкой, отколот.

Алексей Ермилов с обнаруженной в земле наградой. Фото: Руслан Хисамов

Алексей связался с поисковиками из отряда «Совесть» и передал им свою находку. Для начала нужно было установить, кому принадлежал орден. По своим каналам поисковики обратились в архив Минобороны и вскоре получили оттуда ответ.

Ожидалось, что потерял награду участник штурма Кёнигсберга, однако все вышло чуть сложнее. Владельцем ее был техник-лейтенант Павел Трофимович Савченко, командовавший взводом подвижных средств связи 907-го отдельного батальона связи. Соединение это находилось в подчинении 85-го стрелкового корпуса, а тот входил в состав 17-й армии, не воевавшей на территории Восточной Пруссии, а дислоцировавшейся с 1940-го по 1946-й год в Монголии. Сам же орден был получен Павлом Савченко за участие в «разгроме японского империализма» (приказ был подписан 29 августа 1945 года).

На груди Павла Савченко можно рассмотреть редкие монгольские награды: орден Полярной звезды и знак «Участнику боев у Халхин-Гола». Фото: Архив автора

Техник-лейтенант Савченко, судя по документам, был выходцем из села Луганское Сталинской области Украинской ССР (сегодня это Донецкая область). В Красную армию его призвали в октябре 1934 года, и, похоже, он не покидал ее рядов как минимум до 1948 года. Интересна и фотокарточка героя, которую можно увидеть на сайте «Память народа». На ней Павел Трофимович с двумя медалями «За боевые заслуги» (одна, кстати, за бои на Халхин-Голе), с орденом Красной Звезды (видимо, тем самым, который вскоре потеряет) и медалью «За победу над Японией».

Кроме того, на груди у него очень редкий орден Полярной звезды (на сегодняшний день это высшая награда Монголии, которой успели наградить всего 30 300 человек) и знак «Участнику боев у Халхин-Гола». И это тоже большая редкость. Дело в том, что такие знаки вручались только тем военнослужащим РККА, кто после окончания событий августа 1939 года оставался служить в Забайкальском военном округе. А Савченко, судя по всему, всю Великую Отечественную там и провел.

Пока остается всего одна загадка: как орден, найденный Алексеем Ермиловым, мог оказаться в Янтарном. Есть вероятность, что Павел Савченко из Монголии мог переехать в Калининградскую область или приезжал сюда погостить. Сейчас поисковики еще выясняют эту информацию. Продолжается и поиск родственников фронтовика.

Если кто-нибудь из близких Павла Трофимовича вам вдруг знаком, просьба позвонить в редакцию «Комсомолки» по телефону (4012) 310-350.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Разыскиваются родственники солдат!

Под Калининградом обнаружили сразу несколько медалей «За боевые заслуги»

В Калининградской области поисковики откопали медаль СССР «За боевые заслуги» - фотографию находки выложили в группе «Форум копателей Калининграда» в соцсетях. Где обнаружили награду, не сообщается. Однако нашедший намерен заняться поисками родственников солдата, которому принадлежала медаль. Сделать это можно по номеру, который выбит на медали.

В комментариях еще несколько человек рассказали о найденных медалях, в том числе «За отвагу», на которых читается номер. Копатели собираются отыскать родных героев Великой Отечественной войны.

За годы войны медалью «За боевые заслуги» произведено свыше 3 млн награждений. Награду вручали за умелые и смелые действия в бою, за мужество, проявленное при защите границы, за отличные успехи, за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками.