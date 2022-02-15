Владелец клуба, обвиняемый в избиении Прилучного: Мы пытались помириться с ним, но ничего не вышло

Сейчас Владимир Семенов проходит терапию после перенесенного инфаркта. Фото: Личный архив

В Калининграде продолжается эпопея с судом над обидчиком актера Павла Прилучного. Директора клуба «Завод» Владимира Семенова обвиняют в избиении звезды сериала «Мажор». Драка действительно была, махались в спортзале «Завода». После спарринга, в причинах и обстоятельствах которого и предстоит разобраться суду, Прилучный лег в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом костей, а Владимира Семенова обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В эфире передачи «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» калининградец заявил, что хотел помириться с актером, но не смог.

- Примириться пытались, но ничего не вышло, ничего не получилось на самом деле, - сказал он.

Судебные заседания одно за другим переносятся из-за болезни Семенова. Накануне он перенес инфаркт, ему провели операцию в кардиоцентре в Родниках.

- Мне поставили стент (тонкая металлическая конструкция, способствующая сохранению открытого просвета кровеносного сосуда. - Ред.). Одно на другое наложилось: и суд, и ситуация с клубом. Я разговаривал с врачом, и она сказала, что процентов 80 всех сердечных заболеваний случаются как раз из-за эмоциональных потрясений, - рассказал бизнесмен.

Так что в суд предприниматель не может ходить. По крайней мере, пока.

- Сейчас я нахожусь дома, пью кучу таблеток. Это такое себе… - говорит он.

Между тем клуб «Завод» пока не работает, погулять там нельзя.

- Клуб находится в отпуске, скажем так. С уголовным делом напрямую это, конечно, не связано. Обнаружились некоторые нарушения пожарной безопасности, которые мы на самом деле уже устранили, и, в принципе, мы планируем открыться. Но так как у нас есть определенный конфликт с жителями улицы Ялтинской, мы планируем открыться так, чтобы это не мешало никому вокруг, - говорит Владимир Семенов. - «Завод» - это не только клуб. Там есть спортивный зал, который функционирует, в том числе с детскими группами. Даже если откроем клуб, постараемся сделать так, чтобы никому не мешать.

Сам Павел Прилучный в Калининграде на судебных заседаниях пока не появляется. То говорят, что он в заграничной поездке, то, что он катастрофически занят на съемках.