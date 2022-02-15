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Звезды15 февраля 2022 17:10

Владелец клуба, обвиняемый в избиении Прилучного: Мы пытались помириться с ним, но ничего не вышло

Владимир Семенов, выступающий ответчиком в суде в деле об избиении актера, прокомментировал будущее громкого дела
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Сейчас Владимир Семенов проходит терапию после перенесенного инфаркта.

Сейчас Владимир Семенов проходит терапию после перенесенного инфаркта.

Фото: Личный архив

В Калининграде продолжается эпопея с судом над обидчиком актера Павла Прилучного. Директора клуба «Завод» Владимира Семенова обвиняют в избиении звезды сериала «Мажор». Драка действительно была, махались в спортзале «Завода». После спарринга, в причинах и обстоятельствах которого и предстоит разобраться суду, Прилучный лег в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом костей, а Владимира Семенова обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В эфире передачи «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» калининградец заявил, что хотел помириться с актером, но не смог.

- Примириться пытались, но ничего не вышло, ничего не получилось на самом деле, - сказал он.

Судебные заседания одно за другим переносятся из-за болезни Семенова. Накануне он перенес инфаркт, ему провели операцию в кардиоцентре в Родниках.

- Мне поставили стент (тонкая металлическая конструкция, способствующая сохранению открытого просвета кровеносного сосуда. - Ред.). Одно на другое наложилось: и суд, и ситуация с клубом. Я разговаривал с врачом, и она сказала, что процентов 80 всех сердечных заболеваний случаются как раз из-за эмоциональных потрясений, - рассказал бизнесмен.

Так что в суд предприниматель не может ходить. По крайней мере, пока.

- Сейчас я нахожусь дома, пью кучу таблеток. Это такое себе… - говорит он.

Между тем клуб «Завод» пока не работает, погулять там нельзя.

- Клуб находится в отпуске, скажем так. С уголовным делом напрямую это, конечно, не связано. Обнаружились некоторые нарушения пожарной безопасности, которые мы на самом деле уже устранили, и, в принципе, мы планируем открыться. Но так как у нас есть определенный конфликт с жителями улицы Ялтинской, мы планируем открыться так, чтобы это не мешало никому вокруг, - говорит Владимир Семенов. - «Завод» - это не только клуб. Там есть спортивный зал, который функционирует, в том числе с детскими группами. Даже если откроем клуб, постараемся сделать так, чтобы никому не мешать.

Сам Павел Прилучный в Калининграде на судебных заседаниях пока не появляется. То говорят, что он в заграничной поездке, то, что он катастрофически занят на съемках.

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