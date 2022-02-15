Экс-директора Калининградской областной научной библиотеки освободили от штрафа

В библиотеке Нина Рузова отработала 43 года (из них 23 – директором). Фото: из архива «КП»

В 2017 году Нину Рузову – одного из уважаемых калининградских работников культуры – неожиданно обвинили в махинациях. Следствие вела ФСБ, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). И Рузову, которая отработала в библиотеке 43 года (из них 23 – директором), сначала уволили, хотя до истечения срока договора оставались считаные дни.

А затем Центральный районный суд в ходе уже второго рассмотрения (по итогам первого дело было возвращено прокурору) все-таки признал ее виновной, приговорив к двум с половиной годам лишения свободы условно.

Однако этим не кончилось.

Прокурор Калининграда подал иск в интересах библиотеки. И с Рузовой было решено взыскать материальный ущерб в размере более 1,3 миллиона рублей, которые она якобы присвоила-растратила.

«Комсомолка» подробно уже рассказывала о том, что именно предъявлялось Рузовой. Потому здесь заметим лишь, что многие считают всю эту историю каким-то абсурдом, а решения суда в отношении экс-директора – несправедливыми. Не считает себя виновной в причинении ущерба родной библиотеке и сама Рузова. Каждое решение она обжаловала. И в прошлом году ее доводы наконец услышали.

В мае 2021-го приговор в отношении Рузовой отменил Третий кассационный суд общей юрисдикции, вернув дело в Калининград на новое рассмотрение в ином составе суда. 19 мая Калининградский областной суд начал рассмотрение апелляции на решение Ленинградского райсуда, где было принято решение о том, что Рузова должна государству более 1,3 миллиона рублей. И там производство было приостановлено – в связи с невозможностью рассмотрения до разрешения другого дела. То есть в облсуде стали ждать, пока коллеги из Центрального района примут новое решение.

И вот – приняли. К сожалению, Рузова не оправдана. Но тяжесть обвинения существенно снижена. А от назначенного наказания, штрафа, ее тут же и освободили.

Исходя из практики, есть все основания полагать, что следом и по второму делу (о 1,3 млн рублей) все «закруглят». И эта канитель, длившаяся пять лет, наконец завершится.

По мнению Рузовой, учитывая все обстоятельства, новое решение, принятое Центральным райсудом, можно считать удовлетворительным. Обжаловать его она уже не планирует.

– И вообще, – вздыхает Нина Александровна, – надеюсь, что на этом – все… Буду жить дальше, стараясь забыть весь этот кошмар.

А еще она признается: все это время очень помогала поддержка тех, кто категорически не согласен с предъявленными ей обвинениями. Для кого ее честное имя осталось таким же.