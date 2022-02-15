Ажиотаж в Калининграде: билеты на всероссийскую премьеру комедии «Хочу замуж» размели за день

Милош Бикович в Светлогорск прилетит, а визит Кристины Асмус пока под вопросом. Фото: kinopoisk.ru

Всероссийская премьера комедии «Хочу замуж» (18+), которую снимали в Калининграде, состоится в «Янтарь-холле» в Светлогорске 24 февраля. Это будет специальный показ. Картину представят режиссер Софья Карпунина, исполнитель главной роли Милош Бикович («Холоп», «Лед», «Балканский рубеж») и продюсеры фильма Алена Кремер и Георгий Шабанов. Зрители ждут в Светлогорске и исполнительницу главной женской роли Кристину Асмус («Интерны», «Елки», «Китобой»). Но официально она свой визит не подтвердила.

Посмотреть кинокомедию можно будет совершенно бесплатно. Однако пустят только тех, кто прошел предварительную регистрацию. Она была открыта с 11 февраля, зарезервировать место предлагалось онлайн. И, как бывает в таких случаях, количество желающих превысило количество мест в зрительном зале. 500 бесплатных билетов разлетелись буквально за считаные часы.

Напомним, съемки романтической комедии «Хочу замуж» проходили в Калининградской области в прошлом году. Именно тогда Милош Бикович попал в неловкую ситуацию, прокатившись на квадроцикле по Куршской косе. Сначала даже артиста хотели оштрафовать, а потом разобрались и административку составили на водителя транспортного средства (Бикош проходил по делу как пассажир). А нарушителю строгих правил посещения заповедной зоны пришлось выложить штраф в размере 4 тысяч рублей за езду на квадроцикле и 4 тысяч рублей за нахождение в заповедной зоне национального парка.

Помимо загородных красот, на экране мы увидим залы Музея изобразительных искусств, а также сквер с фонтаном, уютные тихие улочки Центрального района.

Стоит отметить, что из регионального бюджета проекту «Хочу замуж» выделили 7,77 млн рублей в виде рибейтов (возврат средств, потраченных на киносъемки на территории нашего региона).

В большой прокат комедия выйдет 5 марта.

О ЧЕМ ФИЛЬМ

У журналистки Любы есть все, о чем она мечтала. Она счастлива: работает ведущей на популярном телеканале и вот-вот выйдет замуж за богатого и успешного молодого человека по имени Роберт. Однако все, как это бывает, рушится в один миг. Однажды Люба просит у случайного прохожего телефон, чтобы позвонить. С этого момента запускается цепочка событий, которые кардинально поменяют жизнь обоих.