АВТОТОР и BMW – перезагрузка

Новый этап сотрудничества станет действительно большим шагом вперед. Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.

На прошлой неделе калининградский АВТОТОР и концерн BMW объявили о продолжении многолетнего сотрудничества, закрепив партнерские отношения новым соглашением. Как минимум до 2028 года производство баварских моделей не просто сохранится в нашем регионе - оно должно перейти на полный цикл, включающий помимо сборки еще и сварку, и окраску кузовов.

Новое соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор АO «АВТОТОР» Руслан Садыков и генеральный директор BMW Group Россия Ирина Шрамко. Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.

Новость о том, что BMW переведет выпуск своих автомобилей в Калининграде на более сложную технологию, для многих скептиков стала неожиданностью. Затянувшиеся переговоры и новые правила госрегулирования в автопроме за прошедшие несколько лет породили немало мнений, домыслов и слухов, которые окружали проект. «Провожали» BMW с калининградского завода долго и упорно. Собственно, в успех такого контрактного производства многие вообще не верили изначально, но в BMW снова сделали ставку на АВТОТОР и, очевидно, видят свое будущее в России именно в партнерстве с калининградским производителем.

Впервые в истории

В самом начале совместный проект АВТОТОР и BMW со стороны действительно мог выглядеть как авантюра. Во-первых, на дворе все еще были девяностые. Во-вторых, стороны очень быстро (и неожиданно для всех) смогли договориться и перейти от слов к делу.

Знакомство с баварцами состоялось на одной из автомобильных выставок в самом начале 1998 года. По словам основателя АВТОТОР Владимира Щербакова, представители концерна тогда с удивлением узнали, что в России существует производство иностранных автомобилей.

- Нас пригласили в Германию, где мы презентовали завод уже на высоком уровне - идея совместного производства машин BMW на наших мощностях понравилась, - вспоминал в одном из интервью Щербаков.

Уже месяц спустя представители концерна посетили Калининград и осмотрели обе площадки, где выпускались модели KIA. Строгих гостей впечатлило абсолютно все - от инструкций на рабочих местах и униформы рабочих до чистоты в цехах и, конечно, качества производимых автомобилей.

Торжественное подписание контракта с BMW планировалосьуже на августовском Московском автосалоне-1998, но как раз накануне в нашей стране случился дефолт. Многих инвесторов такие потрясения наверняка отпугнули бы, но баварский концерн не потерял веры в успех. Переговоры возобновились, после чего все вопросы были решены практически мгновенно: проект запустили всего за четыре месяца, чего в истории BMW не случалось никогда.

Первый калининградский BMW сошел с конвейера 22 октября 1999 года. Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.

15 марта 1999 года в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве. К середине августа производство было полностью подготовлено и испытано, рабочие прошли обучение на предприятиях в Мюнхене, была внедрена собственная система качества BMW. 22 октября 1999 года с конвейера АВТОТОР сошел первый официальный BMW, произведенный в Калининграде.

«За качество отвечаю. Лично!»

АВТОТОР стал первым предприятием за пределами Германии, которому совет директоров BMW AG доверил производить автомобили 5-й и 7-й серий нового поколения.

- В качестве директора по качеству из Германии к нам прибыл некто Лиске - природный производственник, требовательный до безумия мужик, - вспоминает о том периоде Владимир Щербаков. - Он принимал каждый выпущенный нами автомобиль. На лобовое стекло крепилась его визитная карточка с его фотографией и телефоном, в которой говорилось, что я, Лиске, принял этот автомобиль и, если есть претензии по качеству, звоните. Он лично гарантировал, что качество этого автомобиля правильное. Потому что больше всего мы и немцы боялись, что кто-нибудь запустит утку, что качество собранных у нас BMW ни к черту, как в то время у «Жигулей», и поэтому проект рухнет. Поэтому за качество мы боролись как могли и своего добились.

В 2001 году BMW официально признала АВТОТОР лучшим по качеству предприятием по выпуску своих автомобилей за пределами Германии. Тогда же модельный ряд пополнился популярной моделью 3-й серии, спустя еще два года в Калининграде приступили к производству первого в истории BMW среднеразмерного SUV - Х3. В 2007 году на предприятии сдали в эксплуатацию вторую производственную линию. В 2009-м на конвейер встали модели Х5 и Х6.

Пока на обывательском уровне продолжались разговоры об «отверточной» сборке, АВТОТОР год за годом фактически перестраивал свой завод. Была проведена реорганизация и полное переоснащение цеха сборки, оборудован цех логистики с причальными терминалами, созданы участки комплектации, доработки, аудита и испытания готовых автомобилей. Мало кто знал (да и знает сегодня), что в Калининграде построили испытательный трек, полностью отвечающий стандартам BMW AG. К цехам подвели новые железнодорожные пути, возвели участок загрузки автомобилей в вагоны. Все информационные системы интегрировали в глобальную информационно-производственную сеть BMW AG.

Одной из основных задач было внедрение системы управления качеством, применяемой на заводах концерна в Германии и дочерних предприятиях, расположенных по всему миру. Оценка продукции ведется более чем по 10 000 параметрам, готовых автомобилей - по «обратной» схеме: чем лучше собрана машина, тем ниже балл. В 2004 году при запуске 5-й серии (поколение Е60) калининградский завод обеспечил уровень 2,3 балла при норме не более 6,2. С таким качеством на дочерних заводах BMW не запускался еще ни один автомобиль.

Вся система управления качеством была предъявлена для оценки органу по сертификации TÜV Management Service GmbH. В результате АВТОТОР был выдан престижный сертификат о соответствии требованиям стандарта ISO 9001:2000.

Несмотря на технологию промышленной сборки, АВТОТОР совместно с глобальными системными поставщиками BMW AG, такими как Lear Corporation и Johnson Controls, активно занялся локализацией. Она затронула технологические процессы производства силовых агрегатов, панелей приборов, передней и задней подвесок, сидений и дверей.

Мировой уровень

Меньше чем за 10 лет АВТОТОР вышел в лидеры по объемам выпуска X-моделей. Если выносить за скобки предприятие в США, то на определенном этапе калининградский завод начал производить столько же кроссоверов BMW, сколько все остальные зарубежные заводы концерна в мире, вместе взятые. Оценив успехи и уровень компетенции российских партнеров, руководство концерна приняло решение сначала апробировать все новые зарубежные проекты на АВТОТОР, где специально для этой работы был создан Международный Центр Обучения.

В марте 2016 года по просьбе руководства BMW AG сотрудники калининградского предприятия отправились на завод в Таиланде, где тогда готовился запуск серийного производства кроссоверов X3 и X5. Калининградское представительство в международной команде было самым внушительным. В составе группы были также специалисты американского и немецкого заводов BMW.

В течение полутора месяцев специалисты из АВТОТОР вместе с коллегами по производству, качеству, логистике и испытаниям обучали не только своих тайских коллег, но и команды запусков из других заводов BMW. Начинать в Таиланде пришлось практически с нуля: даже на финальном участке сборочной линии рабочие не имели опыта и, например, на настройку крышки багажника тратили до часа. За калининградскими слесарями постоянно ходили люди и просили: «Покажи, как это сделать». В итоге на линии не только нагнали темп, но и перевыполнили план. Забавный, но показательный факт: начальница смены написала благодарственное письмо и на следующий день заявила, что без калининградцев на работу выходить не будет.

Ветер перемен

О том, что сотрудничество АВТОТОР и BMW может поменять формат, всерьез заговорили после того, как государство сделало ставку на специальный инвестиционный контракт. СПИК стал основным инструментом промышленной политики, направленным на стимулирование инвестиций в производство. Перед участниками рынка в этих условиях встал непростой выбор, поскольку по новым правилам игры каждая компания должна взять на себя солидные финансовые обязательства. Проснувшиеся скептики поспешили сделать вывод: мол, теперь BMW выгоднее расстаться с АВТОТОР и строить собственный завод. Но баварцы не спешили делать резких движений.

Для многих осталось за кадром, но на самом деле решение о совместном будущем АВТОТОР и BMW приняли еще 2013 году. Тогда между автоконцерном и российским холдингом были подписаны соглашения о создании совместного предприятия (его даже успели зарегистрировать), а немецкая сторона заявляла о намерениях построить в регионе автомобильный завод. Из-за обострившейся внешнеполитической обстановки в 2014 году эти планы пришлось сначала отложить, а потом, с появлением СПИКов - корректировать. В 2016 году к переговорам подключился губернатор Антон Алиханов, который встречался в Германии с высшим руководством BMW. Тогда же появился вариант с заключением трехстороннего СПИК.

Пока в тиши кабинетов шли переговоры, руководство концерна продолжало всячески подчеркивать, что дорожит партнерством с калининградской компанией. В очередной раз это подтвердил доктор Гюнтер Нидернхубер, старший вице-президент по координации продаж и стратегии BMW Group, который лично приезжал на юбилей АВТОТОР в 2019 году.

- Я рассматриваю АВТОТОР как особенно удачный показательный пример международной компании, находящейся в России. Вы зарекомендовали себя как сильный и эффективный партнер и удержались на локальном рынке, - заявил тогда доктор Нидернхубер. - Мне известно, что многие компании, образовавшиеся на российском рынке в 90-е годы, не смогли выжить. Но несмотря на эти сложные рамочные условия, АВТОТОР удалось не только удержать свои позиции, но и превратиться в образцовую модель на российском автомобильном рынке. Мы и дальше будем пребывать в гонке за лучшими технологиями и их реализацией в продукте, обладать которым захочет каждый. Я убежден, что АВТОТОР достойно встретит все предстоящие перемены и со свойственной ему основательностью и настойчивостью справится с ними.

Вице-президент BMW не стал скрывать: учитывая комплексные требования российской автомобильной политики и постоянно меняющиеся рамочные условия глобальной торговли, планы и договоренности в будущем не всегда легко реализовывать.

- Но несмотря на это, я более чем уверен в том, что у нас вместе получится идентифицировать и внедрить необходимые правильные решения, - заверил Нидернхубер.

С присущей баварцам основательностью от дальнейших публичных комментариев представители компании принципиально воздерживались. Такое молчание, конечно же, не могло не породить новую волну слухов о дальнейшей судьбе BMW в Калининграде.

Впрочем, на этот раз некоторые основания для тревоги действительно были. В беседе со СМИ Владимир Щербаков признал, что на фоне возникшей неопределенности «увести» к себе BMW попытались сразу несколько регионов. В частности, компании стали поступать предложения перенести производство на завод в Санкт-Петербурге либо на площадку в Подмосковье рядом с заводом давних конкурентов Mercedes. Такую ситуацию основатель АВТОТОР в шутку сравнил с выбором, который стоит перед невестой на выданье.

Уверенность в будущем

Подписанное 10 февраля соглашение базируется на действующем специальном инвестиционном контракте АВТОТОР с Минпроторгом РФ и правительством Калининградской области и Дополнительным соглашении к СПИК, датированным декабрем 2021 года. На новых производственных мощностях в Калининграде предполагается производство по полному циклу наиболее востребованных на российском рынке моделей X5, X6, X7 и 5-й серии.

Производство баварских моделей перейдет на полный цикл, включающий помимо сборки еще и сварку и окраску кузовов. Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.

- Продолжение сотрудничества и расширение производства на мощностях нашего российского партнера позволит обеспечить стабильные поставки клиентам наиболее востребованных моделей на фоне растущего спроса на автомобили BMW в России, - подчеркнула генеральный директор BMW Group Россия Ирина Шрамко. - Кроме того, дальнейшее развитие локального производства с учетом ключевых требований госрегулирования российской автомобильной промышленности укрепит позиции для долгосрочного присутствия нашей компании на рынке.

- Решение нашего давнего партнера о продолжении сотрудничества внесет весомый вклад в широкомасштабную инвестиционную программу АВТОТОР в рамках подписанного недавно Дополнительного соглашения к Специальному инвестиционную контракту, - отметил генеральный директор АO «АВТОТОР» Руслан Садыков. - Новейшие технологии и передовые практики управления производством, привносимые в проект благодаря участию нашего немецкого партнера, будут способствовать развитию новых технологических компетенций на территории Российской Федерации, в частности в Калининградской области.

Новый этап сотрудничества с BMW будет действительно большим шагом вперед, уверены обе стороны. И это тот самый случай, когда вопреки известной поговорке хорошо и «немцу», и «русскому». А главное, еще и нашему региону, в котором этот проверенный временем союз будет строить совместное будущее.