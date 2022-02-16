Теперь это деликатес: почему корюшка в Калининграде будет стоить 700 рублей

В этом году цены на любимую калининградскую рыбку, скорее всего, будут кусаться. Фото: Александр КАТЕРУША

Жареная корюшка – одно из самых любимых калининградских лакомств. Совсем скоро начнется путина и в продаже появится эта пахнущая свежими огурцами рыбка. Правда, в этом году цены, скорее всего, будут кусаться.

- Если корюшки будет много, она станет дешевле, если ее не будет или она будет одну неделю, то цена вырастет, - рассказал «Комсомолке» председатель совета директоров группы компаний «За Родину» Сергей Лютаревич. - Но ее становится в Калининградской области все меньше. Литовцы ставят в море сети и часть корюшки забирают там, прямо в море. Она уже меньше заходит в Клайпедский канал, меньше идет по заливу. Влияет и то, что в Клайпеде очень сильно углубили канал.

По словам руководителя «За Родину», в Калининградской области раньше корюшки было значительно больше, а теперь она стала дорогим деликатесом.

- Было действительно много корюшки. Ее и жарили, и вялили… Мы, конечно, ее очень любим и будем и дальше ловить. Но, наверное, она – немножко не наша культура. Я - возможно, это не очень красиво прозвучит - рекомендовал бы кушать салаку. Она стоит 60-80 рублей. Салака прекрасная в вяленом и копченом виде. Давайте есть то, что у нас есть. Корюшку, да, можно с охотки один раз купить. Но почему столько разговоров о ней? Семга была 300 рублей, стала 1 000 рублей! Так про семгу так не говорят, как про корюшку.

- Корюшка пахнет огурцами. Ее любят. Она – символ весны. Может, в этом дело? – спрашиваю.

- Может быть. Но я бы ее не возводил в культ. Не говорил бы, что без корюшки мы умрем. Есть салака, килька, судак. Кильки в Калининградской области ловится очень много. Как только ветер стихает, рыбаки выходят в море. Свежая килька рублей 50-60 стоит! Покупайте! А корюшка появится, я думаю, сразу после 8 марта и стартанет с 700 рублей, а то и больше. Что купить – 10 килограммов салаки или 1 кило корюшки, решайте сами.

Что же касается салаки, то, по словам Сергея Лютаревича, ее путина в этом году начнется недели на две раньше обычного. В конце февраля салака войдет в залив и ее охлажденную будут продавать повсеместно. Так, чтобы калининградцы покупали, жарили и наслаждались!