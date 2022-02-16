Учащенный пульс и страх смерти: из-за ковида калининградцев стали накрывать панические атаки

Паническая атака длится 10-20 минут и сопровождается различной симптоматикой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

К различным напастям, вызванным пандемией, добавились панические атаки. Свидетелями одной из них стали участники калининградского телеграм-канала «Вопросы по лечению COVID-19».

Около 23.00 во вторник, 15 февраля, в популярном чате стали появляться сообщения от женщины по имени Юлия. В тот момент она находилась дома с ребенком.

«Я сейчас задохнусь, пульс 113», «Я сейчас умру», «Врачи не успеют», «Мне страшно», - один за другим публиковала тревожные посты калининградка.

Успокоить женщину постарались другие подписчики канала и, конечно же, медики.

Тревожные сообщения стали появляться в канале поздним вечером.

Состояние Юлии было очень похоже на паническую атаку. Один из модераторов телеграм-канала, главный врач Черняховской инфекционной больницы Виктор Гродницкий, признал, что в последнее время у калининградцев довольно часто подобные проблемы в раннем постковидном периоде.

- Паника – наша древняя защита от страха при столкновении с чем-то непонятным, - напомнил Гродницкий. - Есть страх рациональный: когда я вижу саблезубого тигра, боюсь, что он меня съест, и убегаю. Если я прибегаю в племя и говорю, что где-то там есть тигр, который сейчас всех съест, люди тоже испытывают страх, но он иррациональный, поскольку в его основе не реальный тигр, а рассказ о нем.

Распознать можно

По словам Виктора Гродницкого, панические атаки встречаются среди десятков симптомов постковидного расстройства более чем у половины переболевших людей, но проявляются они по-разному. Усиление частоты пульса, потливость, недомогание, диарея, повышенная тревога и ощущение страха смерти или вреда здоровью – все это пугает.

- Паническая атака занимает 10-20 минут и сопровождается различной симптоматикой, - отмечает врач. - В этот период человек практически не контролирует своих действий, что способно привести к различным негативным последствиям для физического и психического здоровья. После коронавирусной инфекции такое состояние связано с дефицитом кислорода в организме, повреждением сосудов малого круга кровообращения, поэтому любая повышенная нагрузка сопровождается нехваткой кислорода. При коронавирусной инфекции у пациента появляется гипоксия. Она способствует повреждению головного мозга и некоторых нейронов, что и провоцирует паническую атаку.

После начала панической атаки обычно затрудняется дыхание, появляются сильные головные боли, сухость во рту, возможно головокружение и тошнота, озноб, общая слабость, учащается сердечный ритм (тахикардия), появляется чувство обреченности, приближающейся смерти, теряется контроль над собственными действиями, ощущается нереальность всего происходящего вокруг. Специалисты при этом отмечают, что панические атаки не приводят к сердечному приступу или внезапной смерти, но сильно ухудшают самочувствие.

Откуда ноги растут

Сегодня истинные причины возникновения панических атак точно не определены, но психотерапевтам известно, что катализатором состояния может служить как один, так и комплекс факторов. Среди них - ряд психических заболеваний и некоторые физиологические проблемы, связанные с сердечными патологиями (пролапс митрального клапана, ишемия, после инсульта), а также гипогликемия и гипертиреоз.

Паника может стать ответной реакцией организма на прием некоторых медицинских препаратов и стимулирующих средств, в период гормональной терапии и т. д. Сказываются депрессивные состояния, связанные с проблемами в личной жизни, утратой близких людей, трудностями с работой, а также прочими факторами, ежедневно окружающими человека. Имеет значение генетическая предрасположенность, беременность, роды, климакс.

Как справиться самому?

Если во время панической атаки вы не имеете при себе медикаментов, прописанных врачом-психотерапевтом, можете справиться с тревогой благодаря нескольким простым правилам:

- примите удобное сидячее положение, закройте глаза и откиньтесь на спинку сиденья;

- обеспечьте равномерность дыхательных движений – не должно быть резких вдохов и выдохов;

- сконцентрируйтесь на каких-либо приятных воспоминаниях: например, о том, как вы проводили отпуск со своими близкими людьми, или представьте спокойную атмосферу - морской закат или шум прибоя;

- постарайтесь расслабиться, представьте, что вы пытаетесь заснуть в вечернее время.

Дополнительно рекомендуется бороться с паническими атаками при помощи диеты. Питание должно быть сбалансированным, при этом следует ограничить потребление углеводов, которые быстро усваиваются.

- Укрепляют организм и витамины группы В, магний, а также омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, - добавил Виктор Гродницкий. - Уровень тревожности также снижает ароматерапия. Необходимо помнить и о гигиене сна.

Если атаки стали частыми и более длительными, потребуется помощь специалиста. Существует два основных метода лечения. Как правило, при невыраженной симптоматике используется консервативная когнитивно-поведенческая психотерапия – она позволяет исключить прием медикаментов.

- При выраженной симптоматике, когда имеется высокий риск суицидальных настроений, рекомендуется медикаментозная терапия, проводимая на фоне фоноповеденческой терапии. Оптимальный метод лечения проблемы определяет врач-психотерапевт на основе первичного осмотра, данных анализов и физиологических особенностей организма конкретного пациента, - подчеркивает Виктор Гродницкий.