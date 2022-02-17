«Он чуть не умер у меня на руках»: что известно о мальчике, которого «оставили» в областной больнице Калининграда

Сегодня ребенок по-прежнему остается в стенах Детской областной больницы. Фото: Правительство Калининградской области

14 февраля в группе «Инцидент Советск» во ВКонтакте появился душераздирающий пост с пометкой «SOS».

- Помогите спасти ребенка, - написала калининградка по имени Мария. - Моя подруга неделю пробыла в Калининграде в детской областной больнице на Дмитрия Донского в инфекционном отделении, где лежат дети с коронавирусом. То, что она там увидела, шокировало не только ее, но и всех ее соседок по палате № 8. С ними в палате лежал ребенок-инвалид, мальчик 10 лет. У ребенка умерла мать, а отец побоялся брать на себя ответственность за инвалида. Так он и оказался в больнице. Его полгода кидают из одного отделения в другое. Сейчас он лежит с детьми, болеющими коронавирусом. За ним ухода никакого нет. Его забывают покормить, дать водички, поменять памперс. Чтобы его подмыть или хотя бы протереть салфеткой… Даже мыслей ни у кого нет. Подруга и ее соседки по палате по очереди бегали к медсестрам и просили его переодеть и покормить, на что им отвечали, что у них в отделении 40 детей и им некогда заниматься бедным исхудавшим ребенком, и вообще за полгода ребенок к этому привык. Ругаться с ними было бесполезно, они для виду придут один раз в день, поменяют памперс, дадут пару ложек супа и убегают. Если не спасти ребенка, то неизвестно, чем все это закончится.

Это обращение сопровождала фотография, на которую смотреть без слез невозможно: маленькое скрюченное тельце – то ли от боли, то ли от огромного количества тяжелейших заболеваний, ребенок то ли спит, то ли в забытье. Понимает ли, где он, что с ним? Один. Среди простыней и подушек…

Этот снимок мальчика сделала одна из мам, которая находилась в больнице. Фото: СОЦСЕТИ

ПОИСКИ ВИНОВАТЫХ

Реакция, последовавшая за этим сообщением, - ожидаемая. Комментаторы сначала заклеймили автора поста, затем всех докторов с медсестрами, ну а после взялись и за кровных родственников несчастного ребенка. Внезапно среди этого бурного потока появился официальный комментарий регионального министерства здравоохранения.

- Информация в посте не соответствует действительности: вся необходимая медицинская помощь этому, как и другим пациентам детской областной больницы, оказывается в полном объеме по показаниям, - заявили представители ведомства. - Рассказать подробно о лечении не можем, по закону мы не имеем права публиковать такую информацию, это врачебная тайна. Нам также известно, что ситуация на контроле у уполномоченного по правам ребенка в Калининградской области.

«ОПРАВДЫВАТЬСЯ НЕТ ЖЕЛАНИЯ»

Вскоре в комментариях под тем же постом появился мужчина, который прямо отцом себя не называл, но явно владел информацией о ребенке. Приводим выдержки из его переписки с некоторыми участниками обсуждения.

Павел: - Мать ребенка умерла два года назад, и он был у меня, пока два месяца назад не случились судороги у ребенка и он чуть не умер у меня на руках три раза подряд. Не вам меня судить.

Инга: - С ковидом 6 месяцев? Вы - отец, я так понимаю. Вам нужно определить ребенка, чтобы был уход. Пусть даже дома. Найдите сиделку с медобразованием. Неужели душа не болит?

Павел: - Лежит он два месяца, а документы собираются на «Маленькую страну» (специализированное учреждение. – Ред.).

Василий: - Может, что-то надо, продукты, лекарства, памперсы в конце концов? Напишите, и я привезу в больницу это.

Павел: - Спасибо, не нужно, я был в воскресенье, мне что сказали, то я привез.

Наталья: - Сколько лет вашему мальчику и почему вы не с ним? У нас с мужем дочь оперировали в детской областной больнице, и мы добились, чтобы муж был с ней, так как знаем, какое там обращение. А тут ребенок в таком состоянии, и вы так просто обо всем рассуждаете.

Павел: - Наталья, вы много чего не знаете, а оправдываться нет времени и желания. А сыну 7 лет.

«МАЛЬЧИК – НЕ СИРОТА!»

Ситуацию по просьбе «Комсомолки» прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Ирина Ткаченко.

- После сообщения в социальных сетях мы разыскали ребенка. Точно могу сказать, что мальчик – не сирота. У него есть отец. Отец, у которого еще есть дети, есть работа, он не отказывается от своих родительских обязанностей. Также установлено, что ребенок госпитализирован в детскую областную больницу по показаниям. Информация о том, что мальчик находится в медицинских учреждениях региона полгода, брошен, лишен ухода и присмотра, не соответствует действительности.

На 18 февраля назначено проведение психолого-медико-педагогической комиссии, выводы специалистов, в частности о том, какая форма обучения подойдет для этого ребенка, мы ждем в ближайшие дни.

Папа мальчика подтвердил свое решение, что ребенка после выздоровления перевезут из детской областной больницы в специализированное учреждение. Подчеркну еще раз, отец не отказывается от ребенка.

Кроме этого, установлено, что после ухудшения состояния ребенка, еще в декабре 2021 года, специалистами было рекомендовано отцу заявиться на проведение комплексной комиссии. Но таких обращений не зафиксировано.

Могу заверить калининградцев, что все службы сегодня включены в разрешение этой ситуации. Хочу поблагодарить автора поста за сигнал. А также обратиться к жителям региона: если видите, что нарушаются права несовершеннолетних, сообщайте об этом в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Калининградской области. Можно по телефонам: 604-887, 604-885, 604-886, а также - воспользоваться адресом электронной почты: rfdeti39@gov39.ru.

Готовность поучаствовать в судьбе мальчика подтвердили в благотворительном центре «Верю в чудо».

- Если после необходимых обследований и диагностики в детской областной больнице будет определена потребность в паллиативной помощи, то по обращению папы мальчика мы готовы взять ребенка под опеку хосписа «Дом Фрупполо» для оказания системной помощи, - отметила руководитель центра София Лагутинская.