От удара выбило окна: В поселке Мечниково под Балтийском взорвался газ в квартире

Пожара не произошло, никто из жителей не пострадал Фото: Администрация Балтийского муниципального района

В поселке Мечниково в квартире произошел взрыв газа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Балтийского городского округа.

Инцидент произошел в 7.59 в доме на улице Колесникова. В однокомнатной квартире на пятом этаже произошел взрыв газа. От удара на кухне выбило окна. Пожара не произошло, никто из жителей не пострадал.

«Это случилось по неосторожности самого жильца. Мужчина включил газовую духовку и забыл ее выключить. Через некоторое время он включил газ на плите, после чего и произошло чрезвычайное происшествие», - рассказали в местной администрации, добавив, что владелец квартиры отделался испугом.

На место оперативно выехали пожарные, сотрудники полиции, ГО и ЧС, администрации и газовой службы. По случаю нарушения мер безопасности при эксплуатации газового оборудования проводится расследование.