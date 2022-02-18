В Калининград возвращаются шенгенские визы: кому их выдадут и куда можно съездить

Пока для большинства желающих путь к соседям по-прежнему закрыт. Фото: Игорь Зарембо

Визовые центры Литвы и Латвии начали прием заявлений от россиян на получение шенгенских виз для всех типов поездок. Как эта новость коснется Калининградской области, решили выяснить ведущие Радио «Комсомольская правда» - Калининград» у министра - руководителя Агентства по международным и межрегиональным связям правительства Калининградской области Аллы Ивановой.

ВОЗВРАТ К ДОКОВИДНЫМ ВРЕМЕНАМ

По словам Ивановой, возвращение виз, конечно, коснется калининградцев напрямую, так как решение МИДа страны обычно касается всех регионов. Однако пока все не так просто.

- Видимо, в ближайшее время наши консульства также проинформируют калининградцев о соответствующих решениях. Очень радует, что жители области так возбудились и приятно жаждут выехать в сопредельные государства. Но информационное возбуждение всегда требует уточнений, - пояснила Иванова. - Пока, во всяком случае из того, что я смотрела на сайтах визовых центров и генконсульств, список категорий граждан, которым разрешен въезд без поводов, остается тем же, что и на текущий момент. Но думаю, что если решение о снятии карантинных ограничений будет полноценным, то наверняка будет и внесение изменений в документы. То есть будут отменены ограничения по целям поездки, которые на текущий момент существуют, и это будет такой полноценный возврат к доковидному времени, и мы все на это надеемся.

Несмотря на объявления МИДов Прибалтийских стран о намерении снять ограничения, туристические визы там, по словам Ивановой, пока не выдаются.

- Давайте посмотрим, у нас с вами еще две недели есть на то, чтобы изучить обстановку, - добавила Иванова. - Но это радующее сообщение.

ПРИЗНАНИЕ «СПУТНИКА» И ЭЛЕКТРОННЫЕ ВИЗЫ

По поводу признания российской вакцины «Спутник V» европейскими государствами Иванова ответила уклончиво. По ее словам, в Европе действует общая система сертификации, и поэтому она сомневается, что какая-либо отдельная страна может признавать чужую вакцину (хотя некоторые страны, например Австрия, собирались ослаблять ограничения для привитых «Спутником»). Министр напомнила, что лучше отдельно изучить правила той страны, куда турист захочет поехать.

Россия также предпринимает определенные шаги навстречу иностранным туристам. Алла Иванова сообщила, что вскоре вернутся электронные визы:.

- Вы знаете, что перед ковидными запретами были внесены изменения в закон о въезде-выезде и теперь электронная виза будет распространяться на всю территорию Российской Федерации, а не только на Дальний Восток, Калининград и Санкт-Петербург. Это будет такая общая электронная виза для граждан 53 стран. Они смогут въезжать на любую территорию, в любую область Российской Федерации. Электронные визы притормозили в связи с коронавирусными ограничениями.

Иванова добавила, что ситуация в ближайшее время может улучшиться, так как пути распространения коронавируса и методы борьбы с ним уже более-менее понятны, а ограничения «ни одной стране мира в экономическом плане не нужны».

ОЧЕРЕДИ НА ГРАНИЦЕ

Еще одна проблема, затронутая во время эфира, касалась многосуточных очередей на таможне, в которые попали сотни фур с грузами.

- Ситуация, к сожалению, не улучшается. На некоторых пунктах пропуска она даже усугубляется. Там очень много слилось воедино причин, которые способствовали этой ситуации, и вариантов их решения, которые лежали бы на поверхности, честно говоря, не видим.

По словам министра, ситуацию спровоцировал миграционный кризис на границе, который привел к усиленным досмотрам. Но есть и другие причины.

- Каждый автомобиль попадает на углубленный досмотр, на это уходят силы и возможности таможенной и пограничной служб. Также с 7 февраля новую систему таможенного оформления ввела Литва. До сих пор адаптируются перевозчики к этой новой системе. Позавчера случился коллапс программный с латышской системой таможенного оформления… И каждый вот этот кусочек сложился в пирамиду, которая сейчас вот этим барьером встала на пути наших дальнобойщиков, которые едут в Калининградскую область, - заключила Алла Иванова.