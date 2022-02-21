Из-за циклона «Антония» в Калининграде снова поднимется штормовой ветер

Самые сильные порывы ожидаются во второй половине дня. Фото: Александр Подгорчук

Циклоны продолжают приходить в Калининград дружной шумной компанией. На прошлой неделе была «Иления», которую сменила «Цейнеп», а на ее место теперь уже переместилась «Антония». Новый атмосферный вихрь, по прогнозам синоптиков, будет хозяйничать в Калининградской области в течение суток.

Региональное управление МЧС пока ограничилось информационным сообщением (это НЕ штормовое предупреждение). Как пишет ведомство, в понедельник, 21 февраля, с первой половины дня ожидается усиление юго-западного, западного ветра до скорости 15-20 м/с. После полудня местами прогнозируется до 22-24 м/с, что уже будет соответствовать штормовым значениям. Не исключено, что тогда МЧС выпустит-таки и предупреждение.

По данным портала rp5.ru, ветер успокоится к 8 часам утра вторника. В течение последующих суток порывы не должны превысить скорость 15 м/с.

В ночь на среду могут ударить заморозки: прогнозируется, что воздух остынет до -1 градуса. Днем в среду не исключен мокрый снег при том же ветре до 15 метров в секунду.

С четверга так же внезапно потеплеет. Термометры покажут +6...+7 градусов, осадков практически не будет, ветер сбавит обороты до 13 метров в секунду.

На этом уровне (+6...+7) температура продержится до самого конца недели. Давление будет колебаться около нормы, до ощутимых осадков дело не дойдет. Ветер при этом… снова начнет усиливаться. В пятницу и субботу порывы вернутся к показателям 15-16 м/с.