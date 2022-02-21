Подарок из Поднебесной: Что дает Новый шелковый путь Калининграду

В первую очередь за счет китайского транзита портовый комплекс Калининграда закончил минувший год с ростом – грузооборот увеличился по сравнению с 2020-м на 2 процента. Фото: Эдуард Молчанов

Две тысячи лет назад на территории нынешней Калининградской области начиналась одна из крупнейших торговых артерий Европы – Великий янтарный путь. Жившие здесь племена эстиев, как и современные старатели в гидрокостюмах, добывали солнечный камень, затем продавали его римским купцам, а те доставляли янтарь в Средиземноморье. Сегодня Калининград также имеет отношение к глобальной торговле. Правда, в отличие от старины глубокой является не начальной, а промежуточной точкой мощной торговой артерии – Нового шелкового пути.

100 поездов в месяц

Проект этот был запущен около 10 лет назад Китаем совместно с Россией, Казахстаном и некоторыми другими странами, чтобы минимизировать издержки по доставке товаров из Поднебесной в Европу, а также чтобы увеличить объемы китайского экспорта. Если смотреть на первоначальные карты Нового шелкового пути, то Калининграду на нем не было места – артерия начиналась в центральном Китае, шла через Казахстан, через Россию по Транссибирской магистрали, а дальше – Белоруссия, Польша, Германия... Однако в 2017 году в Черняховск пришел первый грузовой состав из польской Лодзи, направлявшийся в Китай, а через два года к транзиту подключились и калининградские порты. И пошло-поехало.

- Калининградское направление – одно из наиболее перспективных в части грузовых перевозок. Только за последние три года объемы транзита контейнеров через Калининградскую область выросли в семь раз, - заявил глава РЖД Олег Белозеров.

По поводу наступившего года, как признаются эксперты, перспективы еще более радужные – если, конечно, не произойдет чего-то непредвиденного. И не исключено, что через некоторое время «ветка» Нового шелкового пути через Калининградскую область, которая изначально считалась второстепенной, может стать основной.

- Подписан меморандум на 100 поездов в месяц (в ту и другую сторону), никто его не отменял, - объясняет руководитель Общественного совета при министерстве развития инфраструктуры Калининградской области Леонид Степанюк. – Для сравнения: в августе прошлого года шло около 45 поездов. В начале этого [года] произошел небольшой спад - до 20 составов. Но это временно, связано с сезонным снижением в начале европейского нового года и с китайским Новым годом, когда объем грузоперевозок традиционно уменьшается. Плюс Олимпиада в Пекине. Но по исполнению дорожной карты, подписанной в конце 2020 года, все идет планово.

Из Сианя в Мукран

Какова схема маршрута? В китайском городе Сиань формируются составы, через Казахстан, «большую Россию», Белоруссию и Литву они идут до Калининградской области. Затем либо в Калининградском морском торговом порту, либо на терминале в Балтийске перегружаются на фидерные суда и отправляются в германский Мукран (Засниц), единственный порт в Западной Европе, где имеются путевые и перевалочные устройства для железнодорожных вагонов российской широкой колеи. Уже из Мукрана контейнеры по суше и по морю растекаются по Европе – в Гамбург, Росток, Роттердам, Осло, британские порты и так далее.

Чем объясняется рост калининградского транзита? Причин, по словам специалистов, несколько. Начнем с того, что скорость доставки грузов по суше несопоставима с доставкой по морю – через Тихий, Индийский океаны, Суэцкий канал и так далее. В первом случае – 8-15 суток, во втором – более 30. Как говорится, почувствуйте разницу.

Правда, минусом сухопутных грузоперевозок является маленький (по сравнению с морским вариантом) единоразовый объем, который может доставить до точки назначения транспортное средство: все-таки поезд – это не контейнеровоз. Однако с началом пандемии, и даже немного раньше, этот минус был нивелирован.

- Стоимость морских перевозок в последние два года выросла не менее чем в 10 раз, - говорит Леонид Степанюк. – Почему так произошло? Перед пандемией был спад, судовладельцы начали снимать с маршрутов контейнеровозы, потом случилась пандемия – объемы перевозок еще больше упали. А после этого пошел рост, но нужное количество судов на линию не поставили! Может быть, это было сделано специально. Но как бы то ни было, возник дефицит судов. Плюс год назад в Суэцком канале застрял огромный контейнеровоз «Эвер Гивен» – нарушилась ритмичность перевозок. В результате, если раньше цена транспортировки одного контейнера стоила примерно 1,5 тысячи долларов, то сейчас 10-15 тысяч. И это не предел.

По словам Степанюка, видя все это «безобразие», Китай просубсидировал сухопутную линию до Европы и «дал ставки», которые были конкурентны ставкам на морские перевозки. Произошел взрывной рост объемов сухопутных грузоперевозок, который в том числе помог и Калининграду.

Кто работает с Китаем

Сейчас с китайскими грузами в формате Нового шелкового пути в Калининграде работают три оператора. В Калининградском морском торговом порту – компании «Линии Манн» и «Трансмарин», в Балтийске - «Транс-Эксим». В первую очередь за счет китайского транзита портовый комплекс Калининграда закончил минувший год с ростом – грузооборот увеличился по сравнению с 2020-м на 2 процента. Немного, но до этого было падение в течение нескольких лет.

Кроме того, развивается проект так называемого «сухого порта» в Черняховске - потенциально мощного транспортного хаба. Осенью прошлого года здесь открылся транспортно-логистический центр (ТЛЦ) «Восток-Запад», а в конце января пришел первый состав – из китайского Чжэнчжоу с грузом для Калининградской области.

- Из провинции Хэнань в центре Китая поезд шел 10 дней. Если брать морские перевозки, то контейнеровоз идет до Калининграда не менее полутора месяцев, а то и больше, - признался Дмитрий Спичак, главный инженер ТЛЦ «Восток-Запад».

Планируется, что подобные поезда будут приходить раз в месяц.

Впрочем, основные перспективы Черняховска связаны не с «внутренними», а все с теми же транзитными перевозками, с превращением ТЛЦ в еще одну точку на карте Нового шелкового пути. Сделать перспективы реальностью, кстати, может помочь и текущая политическая ситуация. Как отмечают в правительстве Калининградской области, близость ТЛЦ «Восток-Запад» к пункту пропуска «Железнодорожный (Россия) – Скандава (Польша)» позволит наращивать перевозки в условиях, когда другие погранпереходы, в частности белорусско-польские, достигли предела пропускной способности.

Более мощное лобби…

Что же дает Новый шелковый путь Калининграду? С дополнительными рабочими местами все понятно. Но главное, как уже отмечалось, в том, что глобальный китайский проект фактически реанимировал портовый комплекс Калининграда, переживавший в последние годы не лучшие времена. А сейчас, к примеру, в Балтийске уже всерьез рассматривают варианты расширения существующих портовых мощностей. Возможности для этого есть. Да и вообще терминал в Балтийске, расположенный у входа в Морской канал, имеет несомненные экономико-географические преимущества перед Калининградом.

Недавно вышел на линию новый паром – «Маршал Василевский». Пока он обеспечивает маршрут до Усть-Луги, но не исключено, что со временем присоединится к китайскому транзиту и свяжет Балтийск с Мукраном. Возрождение паромной линии Балтийск – порты Германии способно значительно увеличить объемы перевалки грузов.

- Мы всегда думали, как нам загрузить портовые мощности, - рассуждает Леонид Степанюк. - И если бы не было Нового шелкового пути, порт совсем бы умер. Но сейчас, за счет китайского проекта, порты восполнили свой оборот, закрыли «провал», который образовался из-за того, что в последние годы гораздо меньше российского экспорта стало идти через Калининград.

- Почему так произошло?

- Одна из причин – высокие тарифы за транзит через Белоруссию и Литву. Но главное - потому что сегодня практически весь отечественный экспорт идет через Питер, где был построен огромный портовый комплекс.

- Как-то это несправедливо. Регионы должны развиваться равномерно.

- Скорее всего, выбор Санкт-Петербурга предопределило отсутствие границ Евросоюза на этом направлении. Ну и деньги там другие, более мощное лобби…