«В армию пошел за своей мечтой и ни разу об этом не пожалел»

Начальник цеха сборки на производстве BMW Олег Земский.

Не будет преувеличением сказать, что за успешным развитием АВТОТОР во многом стоят те, кто посвятил часть своей жизни службе в Вооруженных силах. К сожалению, в 90-х бывшие офицеры зачастую с трудом находили себя в гражданской жизни, и запуск автомобильного завода в Калининграде стал для них и членов их семей настоящим спасением. В 2022 году отмечается 25 лет со дня выпуска первого автомобиля АВТОТОР, и с тех пор офицеры запаса составляют костяк трудового коллектива завода.

Олег Земский

Для Олега Викторовича карьера военного была детской мечтой. В 1981 году он поступил в Пермское авиационно-техническое военное училище, после которого было еще и Ленинградское военно-политическое училище имени Андропова. Непосредственно служба началась в Калининградской области, откуда Олега Викторовича в 1987 году направили в Латвию.

После вывода российского контингента из Прибалтики Земского перевели обратно в наш регион. Из армии Земский уволился 28 февраля 2010-го, а уже 3 марта поступил на АВТОТОР. Сегодня он занимает пост начальника цеха сборки на производстве BMW. Впереди - огромный пласт работы: выпуск баварских моделей должен перейти на полный цикл, включающий сварку и окраску кузовов.

- День защитника Отечества для меня - особый праздник, - подчеркивает Земский. - Могу ли я сказать, что моя мечта сбылась? Конечно, да. Ни разу не пожалел о том, как сложилась карьера, даже мысли такой мысли не возникало. Считаю, что добился всего, чего хотел.

Аскар Джанабаев

Аскар Сейтжанович родился и вырос в городе Алма-Ате. На решение стать военнослужащим повлияла экскурсия, которую весной 1983 года организовали для своих детей-выпускников их родители. Школьники побывали в мединституте, на фабрике игрушек, на молочном заводе, а также в Алма-Атинском высшем общевойсковом командном училище.

- Мы переступили порог КПП и окунулись в курсантскую жизнь, - вспоминает Аскар Сейтжанович. - Все вокруг были такие подтянутые, бодрые. К моменту выпуска из школы я уже твердо знал, что буду поступать сюда. Так и получилось.

После успешной карьеры в Вооруженных силах Аскар Джанабаев успел поработать практически на всех этапах производства автомобилей.

Спустя четыре года, получив диплом и погоны с двумя звездочками, лейтенант Джанабаев по распределению попал в Калининград и всю службу провел здесь. Из Вооруженных сил ушел в 2003 году в должности заместителя начальника штаба базы хранения военной техники. Порог АВТОТОР Аскар Сейтжанович переступил еще пять лет спустя. Успел поработать сварщиком, начальником цеха сборки автомобилей люкс, начальником цеха сборки главного корпуса, трудился в цехе окраски. Сейчас Джанабаев - бригадир участка рихтовки и сборки кузовов.

- Приятно видеть, что на АВТОТОР много офицеров. Когда позволяет здоровье и опыт, почему не применить свои силы? 23 февраля я стараюсь встречаться с сослуживцами и друзьями. Для меня это важный праздник. Обязательно отмечаю, - говорит Аскар Сейтжанович.

Леонид Олейник

За плечами Леонида Викторовича - 18 воинских должностей, служба в Одесском военном округе, Северной группе войск. С 1981 по 1983 год - Афганистан.

- Мы прибыли туда одними из первых и организовывали вертолетные площадки, - вспоминает Леонид Викторович. - Я был в течение года начальником гарнизона города Гардез, занимался охраной и обороной вертолетной площадки и гарнизона. До того, как туда прибыла наша десантно-штурмовая бригада, обстреливали нас каждый день, кроме пятницы. Потом легче стало.

В отдельный полк связи в Калининграде Олейник попал в 1990 году после окончания Академии имени Гагарина. Спустя 12 лет Леонид Викторович оставил Вооруженные силы, в 2010 году началась его карьера на АВТОТОР. С первых же дней он отвечал за качество, успев поработать ведущим инженером по инструменту и оснастке и главным метрологом. Сейчас - слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Именно эта служба обеспечивает работу всех средств измерения и технических средств контроля параметров.

Особую роль в своей жизни Леонид Олейник отводит спорту.

- Со своими сослуживцами мы поддерживаем связь не только по праздникам, - говорит Леонид Викторович. - Я всех от души поздравляю с Днем защитника Отечества, желаю здоровья и успехов в работе и счастья в жизни!

Виталий Ясевич

За 23 года в Вооруженных силах Виталию Борисовичу выпало дважды побывать в группировках советских войск в Европе. За его плечами к тому времени уже была учеба в Суворовском училище в Киеве и Гвардейском танковом училище в Харькове.

Виталий Ясевич работает на АВТОТОР с 1997 года.

Первая командировка, в 70-х, была в Венгрию, в отдельный танковый батальон, который размещался возле деревушки Хаймашкер. Второй раз судьба забросила в Европу в конце 80-х. На этот раз - Германия, город Ордруф. Внешняя обстановка постепенно накалялась, и советские военнослужащие не могли этого не ощущать.

- Самым тяжелым моментом, конечно, стал вывод войск. Нужно было вывести свыше 14 тысяч человек, но площадки для нас не подготовили. Выводились в Белую Церковь, практически в чистое поле. Зимой, в снег, - вспоминает Виталий Борисович.

Вскоре Ясевич вернулся в Калининград (впервые он побывал здесь как раз в период между Венгрией и Германией). В 90-х, как и многие военные в ту пору, Виталий Борисович ушел в охрану. В начале 1997-го года устроился простым охранником на АВТОТОР, со временем возглавил новую структуру - отдел режима.

- Спасибо армии, иначе было бы намного тяжелее, - признает Виталий Борисович. - За время в Вооруженных силах я изучил вопросы организации комендантской службы, охраны и безопасности. В нашем деле многое зависит от отношения руководства: когда охране доверяют так, как это происходит на АВТОТОР, эффективность гораздо выше.

Юрий Козлов

Юрий Анатольевич пошел по стопам отца и стал потомственным строителем. Окончил Ленинградское высшее военное инженерное строительное Краснознаменное училище им. генерала А. Н. Комаровского. Сразу же после выпуска был направлен на Дальний Восток.

- География наших объектов - от Владивостока до мыса Шмидта на севере. Это весь Приморский край, Сахалинская область, Магаданская область и Чукотка, весь БАМ проехал, - не без гордости говорит он.

Юрий Козлов стал потомственным строителем.

После Дальнего Востока Юрий Козлов работал в Западном округе и на Северном флоте. Даже за полярным кругом побывал. В Калининградскую область попал в 2013 году. Когда в 2018-м на АВТОТОР запустили программу по расширению производства, опыт Юрия Анатольевича оказался очень востребован. Его пригласили на должность заместителя генерального директора - начальника отдела капитального строительства.

- Конечно, самым сложным и интересным объектом стала «АВТОТОР-Арена», - рассказывает Козлов. - Проект уникальный, без типовых решений. Основная сложность заключалась в инженерной начинке: нужно было установить оборудование для подготовки воды в бассейне, систему вентиляции и т. д. Меня радует, что в команде АВТОТОР много офицеров запаса, которые занимают в том числе ключевые должности. Поздравляю всех коллег с праздником!