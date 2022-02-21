Сплошные поражения и отставка тренера: как Олимпиада-2022 стала худшей для Калининграда

Для Юлии Портуновой (справа) эти Игры были уже вторыми в карьере, но показать результат пока не удается. Фото: Instagram.com

Игры в Пекине стали второй в истории зимней Олимпиадой, в которой официально участвовали представители Калининградской области. Как и в 2018-м в Пхенчхане, нашим видом спорта был керлинг. В составе женской команды биться за медали отправилась Юлия Портунова, а калининградский наставник Сергей Беланов полетел в Пекин в статусе главного тренера сборной.

- Настрой у нас боевой, замахиваемся на самые высокие цели. Команда в полном порядке, - заверил «Комсомолку» Беланов перед вылетом в Поднебесную.

На вопрос, какую сборную по керлингу можно сейчас считать сильнейшей в мире, Сергей Юрьевич, почти не задумываясь, ответил:

- Боюсь показаться нескромным, но, наверное, это мы.

Увы, Олимпиада за такую самонадеянность жестоко наказала. Наша женская сборная проиграла 8 матчей из 9 в круговом турнире и не попала в плей-офф. Единственную победу россиянки одержали во встрече с хозяйками Игр, обыграв их со счетом 11:5.

Справедливости ради нужно сказать, что и для экспертов такой провал стал полной неожиданностью. В мае прошлого года девушки под руководством того же Беланова выиграли серебро чемпионата мира в Канаде, попутно повторив свой же рекорд - победы в 12 матчах из 15. Что касается конкретно Юли Портуновой, то она, например, входила еще в золотой состав, который в 2016 году выиграл чемпионат Европы. Однако на Олимпиаде все снова пошло не так. Если в Пхенчхане было предпоследнее место на групповом этапе, то в Пекине - последнее. Получается, в короткой истории калининградского участия в Олимпиадах эти Игры стали худшими.

Сергей Беланов уже подал в отставку с поста главного тренера, но окончательное решение будет принято на исполкоме.

- Я получил письмо, в котором Беланов объяснил для прессы причины неудачи команды, - заявил РИА «Новости» президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. - С чем-то мы согласны, с чем-то нет, но результат не изменишь. Будет серьезный разговор, и хочется услышать, что произошло на самом деле. Сергей Беланов объясняет это тем, что девушки болели непосредственно перед Олимпиадой, но болела не только российская делегация. Это слабое объяснение, а вот то, что не были готовы, это факт.

Уже 4 марта в Китае стартуют зимние Паралимпийские игры, но на этот раз Калининградская область там представлена не будет. Напомним, в 2002 и 2014 годах бронзовую и две серебряные медали на Паралимпиадах завоевала наша землячка-горнолыжница Инга Медведева.

Что касается отдаленных перспектив, то, возможно, однажды мы наконец-то увидим в составе сборной калининградского хоккеиста. В ближайшие годы в нашем регионе откроются как минимум две государственные ледовые арены: одна проектируется в Гурьевске, вторая - в Черняховске, где в составе ФОКа-«тройки» будет работать полноразмерный крытый каток стандарта КХЛ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Наш земляк выиграл Гран-при Абу-Даби

18-летний Вячеслав Гутак стал триумфатором финального этапа Азиатской серии Ле-Ман.

Конечно, это не «Формула-1», но таких успехов на международной арене у калининградских гонщиков, пожалуй, еще не было.

Азиатская серия Ле-Ман представляет собой чемпионат, который включает два гоночных уик-энда в Объединенных Арабских Эмиратах. Первый состоялся в Дубае, а второй – в Абу-Даби.

По правилам каждая гонка длится по четыре часа, на протяжении которых гонщики сменяют друг друга за рулем. 18-летний калининградец Вячеслав Гутак выступает в составе российской гоночной команды G-Drive Racing. На предыдущем этапе экипаж нашего земляка приехал третьим, а теперь, на финише сезона, одержал победу!

События, нужно сказать, развивались довольно драматично. Накануне у гоночного автомобиля Славы (здесь они называются прототипы) сгорел двигатель, но механики за ночь сумели заменить его. Наш земляк, 30-летний француз Фабрис Росселло и 21-летний испанец Хавьер Льоверас сумели выжать из техники все до последнего и финишировали на первом месте.

- Слава Гутак отлично провел свою сессию мировой гонки! Несмотря на вчерашнее возгорание болида, ночную замену двигателя, смог выдержать темп - стальные нервы в 18 лет! - восторженно написал на своей странице в Facebook председатель регионального отделения Российской автомобильной федерации Артем Елагин.

Отметим, что категория LMP3, в которой выступает Слава, является начальной ступенью в гонках прототипов для молодых пилотов. Для каждого из гонщиков участие в ALMS стало первым опытом выступлений в гонках за рулем прототипа.

По итогам чемпионата Азиатской серии Ле-Ман команда G-Drive Racing заняла пятое место. Впереди - старт чемпионата мира по гонкам на выносливость, который начнется через месяц в американском Себринге. В FIA WEC экипаж российской команды в классе LMP2 составят бывший пилот «Формулы-1» Даниил Квят, Джеймс Аллен и Рене Биндер.