Эхо коллапса: опустеют ли магазины Калининграда из-за застрявших на границе фур

Некоторые дальнобойщики томятся в очередях уже 13-е сутки подряд. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ситуация на белорусско-литовской границе продолжает оставаться напряженной. По данным электронной очереди, там скопились уже около 900 фур, в которых томятся, в том числе, калининградские дальнобойщики.

Во вторник 22 февраля водитель одного из грузовиков смог дозвониться в эфир радио «Комсомольская правда» – Калининград» и рассказать о своей беде.

- Мы вот здесь стоим уже 12 суток, перед нами еще 217 машин, - прокричал в трубку водитель. - Работа идет очень-очень тяжело. Белоруссия продает бронь, и тогда машины идут. Общая живая очередь не проходит. Ничего не меняется. Стоим здесь, никаких условий: ни туалета (только если на заправку бегать), ничего нету. Помыться мы здесь не можем. Воды нам не привозят. Продукты покупаем в автолавке, но у них цены сразу завышенные. Где деньги брать, мы уже сами не знаем. Завтра 13-е сутки будут, как я нахожусь на переходе Котловка-Лаворишкес. Непонятно, что происходит. У нас мнение такое, что «Белтаможсервис» продает место в очереди, бронь. Тот, кто платит, едет, а мы стоим.

О том, как отразится коллапс на поставках товаров в нашу область, в эфире рассказал руководитель компании «Юринат» Юрий Дергачев. Он признался, что в его сфере (продукты питания) ситуация с перевозками пока остается спокойной.

- Таких больших задержек мы не видим. Второй фактор – наши грузовики, в основном, идут через латвийскую границу, - сообщил Дергачев. - Там тоже были задержки, но они составили 1-3 дня. На скоропорт, как мне передают наши логисты, процедура оформления несколько упрощена сейчас. В случае сбоя технического обеспечения грузы пропускают и по бумажным носителям.

Задержки грузов, по словам Дергачева, больше коснулись бизнеса, связанного с оборотом непродовольственных товаров. Что же касается транспортников, то их услуги, как считает бизнесмен, станут дороже.

- Если раньше у них плечо перевозок было одно, то теперь все сильно изменилось. Каждый день простоя транспорта стоит денег, - продолжил бизнесмен.

Причин очередей на границе, как считает Дергачев, две: политическая и техническая. Правда, разбирать их подробно директор «Юрината» не стал. Он лишь добавил, что «к такой ситуации сложно привыкнуть». Выходов же из ситуации, по мнению Дергачева, два: «договариваться с коллегами из сопредельных стран», либо организовывать контрейлерные, то есть комбинированные железнодорожно-автомобильные, перевозки. Что касается доставки грузов морем, то это, как считает Дергачев, намного дороже. К тому же, сам паром пока не готов принимать фуры.

- Если все это будет длиться не более двух недель, я уверен, что никакого дефицита продуктов в Калининградской области точно не будет. Есть правило двухнедельного запаса по всем категориям товаров. А если дольше… Таких периодов еще не было в нашей истории. Будем смотреть, - ответил Дергачев.