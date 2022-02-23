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Общество23 февраля 2022 18:04

Родственникам участника парада Победы вернули награду, потерянную в апреле 45-го

Алексей Гаранин был удостоен чести бросить нацистские знамена к мавзолею, несмотря на то, что его семья была репрессирована
Иван МАРКОВ
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Награду дочке героя Надежде Ревенко передал поисковик Владимир Титов.

Награду дочке героя Надежде Ревенко передал поисковик Владимир Титов.

Фото: Иван МАРКОВ

Во вторник, 22 февраля, накануне Дня защитника отечества, дочка участника штурма Кенигсберга Алексея Гаранина получила из рук поисковиков награду, утерянную ее отцом в самом конце войны. Орден Красной звезды сначала собирались отправить в Татарстан, потом в Пермский край, но он остался в Калининградской области. О непростом розыске родственников героя корреспонденту «Комсомолки» рассказал калининградец Владимир Титов, который нашел орден в районе поселка Храброво вместе со своим товарищем Андреем.

Орден сохранился в идеальном состоянии.

Орден сохранился в идеальном состоянии.

Фото: Иван МАРКОВ

- Это было примерно месяц назад. Мы обследовали территорию в районе поселка Храброво, поиск проходил в лесополосе, - рассказывает Владимир. - Интересно, что орден, который мы нашли, как будто и в земле не лежал – он в идеальном состоянии.

Далее начались более сложные поиски. Первым делом награду по номеру «пробили» в архиве Минобороны. Оказалось, что ее владельцем был гвардии рядовой Алексей Никитович Гаранин, который служил разведчиком первой батареи 30-го гвардейского артполка 11-й гвардейской стрелковой дивизии.

- Сначала я сделал запрос в Казань, потому что в документах написано, что он оттуда призывался, - продолжает Владимир Титов. - Там мне сказали, что семья Гараниных была репрессирована и сослана в Пермский край в 1931 году. Обратился к пермским СМИ, там мне тоже не смогли ничем помочь. Благодаря неравнодушным людям я вышел на сестру Алексея Никитовича, а она дала контакт родственников из Калининградской области. Оказалось, что дочь и внук Алексея Гаранина живут тут поблизости, в поселке Партизанское Багратионовского района!

Алексей Гаранин.

Алексей Гаранин.

22 февраля мы вместе с Владимиром и Андреем направились в поселок Партизанское. Встретила нас Надежда Ревенко, дочь героя. Она и рассказала, что ее отец в июне 1945 года был участником парада Победы.

- Папа был высоченным. Рост – 2 метра и 5 сантиметров. Он был одним из тех, кто бросал нацистские штандарты к мавзолею, - сообщила Надежда Алексеевна. - Вообще о войне он рассказывал совсем немного, но про парад говорил так: «Пока эту площадь пройдешь, пару сапог можно выкидывать – подошвы не оставалось». Так они шаг печатали.

Интересно, что после войны в Пермский край (тогда он назывался Молотовской областью) Алексей Никитович вернулся ненадолго - вскоре он принял решение переехать в Калининградскую область.

- Здесь они вместе с мамой демобилизовались, - продолжает Надежда Алексеевна. - Мама, Лидия Борисовна, всю войну медсестрой прошла. На фронт сразу после выпускного уехала. Она как-то рассказывала, показывая на больное колено, что, загружая раненых в вагон, оступилась. Нога между бортами попала, и она ее сильно повредила. Хромала потом постоянно. Сейчас ее нет в живых, еще в 1995 году умерла. В Калининградскую область она, кстати, из Днепродзержинска переехала.

С наградами Алексея Гаранина связана одна загадка. Два ордена Красной звезды, как рассказывает Надежда Ревенко, у него были. По документам у гвардии рядового также два ордена. Но откуда же взялся третий?

Изучив журнал боевых действий 30-го гвардейского артполка, я выяснил, что сразу после штурма Кенигсберга, 11 апреля 1945 года, подразделение Гаранина направилось в сторону Повундена (сегодня Храброво). Штаб полка разместился в поселке Дорбен, что севернее Повундена, и простоял там до 16 апреля. В Дорбене прошел торжественный митинг, на котором участники штурма Кенигсберга получили свои ордена и медали. Наградной лист Гаранина, к слову, как раз подписан 15 апреля – это был его первый орден. Получил он его за умелую корректировку огня во время штурма Кенигсберга.

Сразу после штурма Кенигсберга подразделение Гаранина направилось в сторону Повундена (сегодня Храброво). Штаб полка разместился в поселке Дорбен.

Сразу после штурма Кенигсберга подразделение Гаранина направилось в сторону Повундена (сегодня Храброво). Штаб полка разместился в поселке Дорбен.

Второй орден Гаранин получил 16 мая за бои на подступах к Пиллау (Балтийск) и на косе Фрише Нерунг (Балтийская коса). Таким образом, потерять вторую награду в Повундене он никак не мог.

Несмотря на то, что семья гвардии рядового до войны была репрессирована, он удостоился чести участвовать в параде Победы. А как же маршировать на Красной площади с одним орденом? Позволю себе предположить, что Гаранину успели выдать дубликат утерянного ордена, полученного за штурм Кенигсберга. В этом случае все встает на свои места.

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