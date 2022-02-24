Олимпийский призер Дмитрий Розинкевич: Не понимаю мотивов тех, кто против реконструкции «Спартака»

На «Спартаке» будет семь открытых грунтовых кортов и пять кортов под крышей с покрытием хард. Фото: предоставлено компанией.

В Калининграде продолжают спорить по поводу стадиона «Спартак». Несмотря на то, что проект реконструкции, представленный компанией «БЭЛ-Девелопмент», отвечает всем современным требованиям и позволяет превратить довольно унылое место в точку притяжения как для спортсменов, так и для обычных калининградцев, дискуссия не утихает. Мы поговорили о судьбе стадиона с послом Всероссийского общества ГТО в Калининградской области, призером Олимпийских игр по академической гребле Дмитрием Розинкевичем. Для Дмитрия эта тема важна и с профессиональной точки зрения - на будущем стадионе появится площадка для подготовки и сдачи норм ГТО.

АБСОЛЮТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

- Как в нашей области идет процесс подготовки к сдаче нормативов ГТО?

- Поступательно. В сентябре планируем провести в регионе крупное мероприятие - фестиваль ГТО среди семейных команд. Из серии «Папа, мама, я - спортивная семья».

- Наверняка это поможет привлечь детей к занятиям спортом?

- Знаете, подобные мероприятия скорее привлекают родителей. Проблема ведь в том, что количество выполнивших нормативы ГТО среди юношей и девушек гораздо выше, чем у молодежи, а тем более чем у взрослого населения.

- На стадионе «Спартак» после реконструкции планируется создание площадки ГТО. Насколько она будет соответствовать необходимым требованиям?

- Вообще, проект очень серьезный, он предусматривает комплексное развитие территории стадиона «Спартак». И в этом комплексном проекте действительно было предусмотрено строительство площадки для сдачи норм ГТО. Концепцию мы детально проработали вместе с инвестором.

- Насколько эта тема актуальна? Сегодня в Калининграде есть дефицит подобных площадок?

- В городе вообще страшный дефицит объектов спортивной инфраструктуры. Поэтому любое спортивное развитие территории - это огромный плюс. Большой шаг к тому, чтобы повысить массовость спорта. Ведь не все могут пойти в бассейны и спортзалы, очевидно, что Калининграду крайне необходимы большие комплексные площадки для различных видов спорта. При этом, что важно, площадка будет абсолютно доступна для всех жителей Калининграда.

Дмитрий Розинкевич. Фото: Лидия ЛЕБЕДЕВА

БОЛЬШОЙ ТЕННИС И НЕ ТОЛЬКО

- Что можете сказать в целом о проекте реконструкции «Спартака»?

- «Спартак» - это, можно сказать, намоленное спортивное место. И речь идет об эволюционном развитии стадиона. Проект позволяет сделать его круглогодичным. Это очень важно, поскольку сейчас основная проблема заключается в том, что корты «Спартака» ограничены по времени использования. Они работают максимум пять месяцев в году. Поэтому в концепцию стадиона была заложена возможность круглогодичного использования и комплексного развития, то есть кроме собственно кортов там будут и другие спортивные объекты. Следующий шаг - это проект создания теннисной академии - для того чтобы можно было развивать молодых спортсменов, формировать сборные команды Калининградской области.

- Новый «Спартак» - это не только теннис. Так ведь?

- Теннис - безусловно, главный профиль, но на стадионе будет также плавательный бассейн на четыре дорожки, тренажерные залы, зал для эстетических видов спорта - акробатики, йоги и прочих, площадка комплекса ГТО на открытом воздухе. Не все смогут стать спортсменами и чемпионами, но каждый должен заниматься физкультурой и спортом. Не открою Америки, если скажу, что спорт - это залог крепкого здоровья.

- Насколько все это спортивное великолепие будет доступно?

- Площадка ГТО будет абсолютно открыта - приходи в любой день и занимайся. Доступ к объектам под крышей, а также кортам будет на коммерческой основе. Но думаю, что с учетом конкуренции тарифы будут вполне приемлемые для обычного калининградца.

О ПРОТИВНИКАХ ПРОЕКТА

- Есть люди, которые противостоят проекту. Какие у них мотивы, на ваш взгляд?

- Мне это трудно сказать. Я не совсем понял основную идею тех, кто сопротивляется реализации проекта. Слышал разговоры, что на месте кортов появится жилье, что будет застроена парковая зона по соседству, так называемый Шервудский лес… Но это же ерунда! Каждый может зайти на сайт Росреестра и убедиться в том, что застройка никоим образом не касается Шервудского леса. Более того, сейчас администрация Калининграда и депутатский корпус привлечены к реализации проекта и уже прорабатывается вариант благоустройства парковой зоны. Ведь это прекрасно - привести эту большую территорию к общему знаменателю, чтобы можно было и погулять по парку, и получить физическую нагрузку. И красиво, и доступно. В Калининграде таких зон, где объединен отдых и спорт, фактически нет.

- Есть также претензия, что реконструкция стадиона разрушит историко-культурное наследие. Это так?

- Очень спорно. Сам спортивный объект появился в не самый лучший период истории Германии - когда у власти были нацисты. Стадион был сделан для подготовки теннисистов к Олимпиаде 1936 года. По поводу советской истории, да. Но мы ведь не можем постоянно жить в каменном веке. Любой спортивный объект должен проходить этапы эволюции. А «Спартак» в его нынешнем виде устарел и морально, и физически.

- Теннисная общественность недовольна тем, что сейчас корты с грунтовым покрытием, а планируется, мол, хард.

- Изначально действительно планировался хард, потому что он дешевле и его проще обслуживать. Однако в процессе консультаций инвестор изменил проект, и сейчас семь кортов, в том числе один с трибуной корт европейского уровня, будут грунтовыми. Плюс пять крытых кортов будут иметь хардовое покрытие.

- На «Спартаке» кроме кортов будут офисы, гостиницы…

- Гостиница - это логическое продолжение стадиона. Если проводятся соревнования российского или международного уровня, очень важно, чтобы рядом был отель. Это мировая практика.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

- Проект каким-то образом обсуждается с местными жителями?

- Конечно. Слышали вы о том, чтобы при реализации коммерческой застройки создавалась общественная группа, куда входили бы все заинтересованные стороны? Здесь это есть. По инициативе инвестора создан наблюдательный совет, чтобы снять социальное напряжение. Уже прошли два заседания. Причем это не заседания по типу старой советской школы, здесь живая дискуссия, в которой участвуют и жильцы, и представители ТСЖ, и политики, и спортсмены…

- Какие предложения вносились в рамках наблюдательного совета?

- Обсуждалась реконструкция парковой зоны, которая должна идти параллельно реконструкции стадиона. Много до смешного обсуждали общественные туалеты, потому что территория будет открытой. Острые вопросы по парковкам… Было опасение, что после реконструкции сильно увеличится нагрузка на территорию и автомобили будут занимать дворы. Однако вопрос фактически снят, потому что проектом предусмотрена большая подземная парковка для посетителей спортивного объекта.

К сожалению, некоторое время местные жители будут испытывать неудобства. Но это нормально, потому что, когда мы в квартире делаем ремонт, это тоже не очень удобно - приходится терпеть. Важно то, что получится на выходе. А на выходе мы получим новый спортивный центр Калининграда. И я категорически не понимаю некоторых активистов, выступающих против реконструкции стадиона, которые хотят максимально затянуть процесс. Зачем? На мой взгляд, у них какой-то коммерческий интерес. О спорте там очень мало. Потому что, если человек понимает, каким в конечном итоге будет объект, выступать против - это странно. Я вам это говорю как профессиональный спортсмен.