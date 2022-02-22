Жители Отрадного - о доме бизнесмена на берегу: «По Генплану здесь должен быть лес»

Местные власти уверены, что строение на кадастровый учет поставлено незаконно. Фото: Иван МАРКОВ

Стройка раздора

В курортном поселке Отрадное под Светлогорском - противостояние местных жителей и предпринимателя - бывшего депутата Совета депутатов поселка Янтарного, лишенного полномочий 19 октября 2016 года после представления прокурора. Дело в том, что бизнесмен в начале прошлого года начал строить индивидуальный жилой дом в лесу на морском берегу (район местной улицы Нахимова).

- Столкновения из-за этого участка происходили все лето, - рассказывает руководитель светлогорской общественной организации «Зеленая Волна» Ольга Леонова. - Вы бы видели, как это здание возводилось! Проезд транспорта к стройплощадке организовать не разрешили, так рабочие все стройматериалы на руках таскали. Кстати, земельный участок был приобретен для строительства индивидуального жилого дома, хотя по новому генплану здесь должен быть лес.

По словам Леоновой, жители вызывали полицию практически каждый день в надежде остановить стройку. Писали письма губернатору, приглашали прибыть на участок представителей муниципалитета. Но, несмотря на все жалобы и протесты возмущенной общественности, дом все-таки построили.

Что сказал мэр

Однако в минувшую пятницу, 11 февраля, выяснилось, что предприниматель еще не победил. Как сообщил в онлайн-общении с жителями поселка глава Светлогорской администрации Владимир Бондаренко, муниципалы все еще судятся по этой теме. Вопрос о законности передачи земли экс-депутату подняла местная жительница Наталья Лопатюк. Она напрямую спросила, планируется ли обжаловать решение суда по расторжению договора аренды.

- Прежде всего, вопрос о расторжении не стоит и, насколько я знаю, в суде не рассматривается, - ответил на это Бондаренко. - В суде рассматриваются два других иска. На взгляд администрации, данное строение на кадастровый учет поставлено незаконно, мы оспариваем эти действия. Кроме того, идет второй суд на предмет отзыва технических условий.

Бондаренко пояснил, оба судебных процесса между собой перекликаются, так как, «не имея технических условий, поставить индивидуальный жилой дом на кадастровый учет сложно».

Наталья Лопатюк также попросила прояснить ситуацию со статусом прибрежной зеленой зоны. Ведь ранее Антон Алиханов публично обещал перевести земельный участок в районе смотровой площадки в зону городских лесов.

- Что касается обещания губернатора, то Антон Андреевич свое слово всегда держит, - заверил Бондаренко. - Но пока изменения в генплан не приняты. Проект прошел публичные обсуждения. Когда эти изменения будут утверждены, там действительно появится зеленая зона.

Светлогорский мэр заметил также, что горадминистрация в прошлом году расторгла целых три договора аренды в зеленых зонах Отрадного, тем самым отстояв интересы жителей.

- Уже погашены записи об аренде, и площади там куда больше спорного участка, о котором мы сейчас ведем речь, - сообщил он. - Не замечать эту работу тоже нельзя.