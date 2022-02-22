50 жемчужин Калининградской области. Балтийск: крепость-звезда, памятник императрице и самый загадочный форт

Памятник императрице Елизавете Петровне стоит у основания Северного мола. Фото: Игорь Зарембо

У Балтийска огромный потенциал - и туристический, и вообще. Ну, о «вообще» мы поговорим как-нибудь в другой раз, а вот о туристическом потенциале можно и нужно сказать пару слов.

Здесь совершенно роскошные пляжи – одни из лучших в области, Светлогорск с Зеленоградском со своими, простите, «песочницами» и рядом не стояли. В Балтийске великолепный прибрежный лес, который тянется фактически от Приморска до Северного мола. Здесь большое количество исторических достопримечательностей - цитадель «Пиллау», водонапорные башни, форты, памятники… Все это создает серьезные предпосылки для развития туризма, однако, так получается, что за три постсоветских десятилетия Балтийск так и не стал туристическим центром. Почему? Причин много. Среди них – и наличие крупной военно-морской базы, и проблемы с инфраструктурой, и какая-то вялость, а подчас и просто недееспособность муниципальной власти. Словом, «выстрелить» у Балтийска пока не получилось. Но мы ждем, что это произойдет в будущем. А пока давайте посмотрим, чем может быть интересен туристам самый западный город страны уже сегодня.

ШВЕДСКАЯ КРЕПОСТЬ

Самый выигрышный вид цитадели «Пиллау» - с высоты птичьего полета. Она построена в форме пятиконечной звезды. Второе название цитадели – Шведская крепость. И это не случайно.

С высоты Шведская крепость впечатляет больше, чем с земли. Фото: СОЦСЕТИ

Крепость начали возводить по распоряжению шведского короля Густава II Адольфа. Он на некоторое время отобрал у поляков западную часть Пруссии и думал обосноваться надолго. Для этого и приказал строить крепость, которая бы контролировала «морские ворота» Кенигсберга. Но надолго задержаться в Пруссии шведскому королю не довелось. Достраивали крепость уже немцы, использовав в качестве стройматериалов кирпичи древних замков Тевтонского ордена. В итоге к концу XIX века цитадель Пиллау вместе с другими оборонительными сооружениями – фортами «Восточный», «Западный», «Штиле» и объектами помельче представляла собой серьезную оборонительную систему.

Долгое время в Шведской крепости базировалась войсковая часть, а сегодня там размещен музей. Правда, попасть в него можно только по предварительной записи.

СТАРЫЙ ГОРОД

Формально Старого города в Балтийске вроде бы нет. Однако есть исторический центр возле цитадели, где стоит маяк XIX века, памятник Петру Первому, где находится гостиница «Золотой якорь», в которой останавливался Иосиф Бродский, где возвышается старинная кирха из красного кирпича, превращенная в православный храм. Здесь узкие, очень колоритные улочки, где местами осталась брусчатка, и здания с очень интересными фасадами. Даже сейчас в этом районе, сохранившем дыхание строго Пиллау, интересно просто побродить, подняться на маяк, зайти в музей Балтийского флота…

Но представьте, как бы мог преобразиться исторический центр Балтийска после глобальной реконструкции. Здесь просто необходимо отремонтировать дома, переложить дороги, открыть кафе, рестораны, сувенирные лавки… Получилось бы очень атмосферное место.

МАЯК

В Балтийске находится самый западный на территории Российской Федерации маяк. Первоначально он появился еще в XVIII веке, однако довольно быстро пришел в негодность. Новый маяк, доживший до наших дней, начали строить в 1813-м, и через три года 32-метровое сооружение было готово. Вначале «горючим» для маяка служило растительное масло, затем керосин, потом газ, а в 1913 году освещение стало электрическим.

Самый западный маяк России и бронзовый Петр Великий. Фото: Игорь Зарембо

В апреле 1945 года в Пиллау шли ожесточенные бои, город серьезно пострадал, а вот маяку повезло – он получил лишь незначительные повреждения. И уже в сентябре 1945-го снова был введен в эксплуатацию. Светит самый западный российский маяк и сегодня.

ПАМЯТНИК ЕЛИЗАВЕТЕ

Военные корабли и гражданские суда, следующие в порт Балтийска или дальше по Морскому каналу в Калининград, встречает величественная статуя конной императрицы. Бронзовую Елизавету Петровну поставили в начале 2000-х годов у основания Северного мола. Под памятником находится небольшой форт, который изначально планировалось использовать как ресторан, однако до реализации этой задумки руки так и не дошли. Остается наслаждаться самим монументом и собирать янтарь на соседнем пляже. В этом месте после шторма солнечного камня выбрасывает как-то особенно много.

СЕКРЕТНЫЙ ФОРТ «ШТИЛЕ»

В Калининградской области сохранилось больше десятка немецких фортов. Самый крупный – форт № 3 «Король Фридрих III», прикрывавший северные подступы в Кенигсбергу. Самый загадочный – «Штиле», расположенный в Балтийске.

«Штиле» построили в 1889 году. Вскоре он был превращен в арсенал и в этом качестве встретил Вторую Мировую войну.

С этим фортом связана одна темная история. В январе 1945-го Красная армия перешла границы Восточной Пруссии и начала наступление на Кенигсберг. А в ночь на 26 января Пиллау потряс мощный взрыв – это в «Штиле» рванули боеприпасы. В окрестных домах вылетели рамы, а в самом «Штиле» образовалась большая воронка. Не до конца понятны причины взрыва. То ли халатность, то ли диверсия, которую устроили заключенные концлагеря, трудившиеся на подземном заводе, также расположенном в «Штиле» (по одной из версий, на этом заводе производили секретные самонаводящиеся торпеды).

Сегодня от «Штиле» осталось немного. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Сегодня от «Штиле» осталось немного - частично он разрушен, частично зарос лесом, частично находится на территории войсковой части. В прошлом году мне удалось его отыскать и пообщаться с мужиками из гаражного кооператива, который сейчас там находится.

- Да ничего нет здесь, - сказал один мужик. - Зря приехал.

- Хочешь узнать больше - тебе надо с Юрцом поговорить, у него угловой гараж, - добавил другой. - Там люк, который ведет в комнату, под ней - еще одна, под ней - третья. Правда, она затоплена.

Увы, Юрца я в тот день застал. А значит есть повод вернуться.

СПРАВКА «КП»

Военный форпост

Деревня на месте будущего города известна с 1364 года. Она называлась Пиле, что в переводе с прусского означает «крепость». Однако настоящая крепость появилась значительно позже и своим появлением она обязана самому знаменитому шведскому королю, герою Тридцатилетней войны Густаву II Адольфу. В 1626 году во время войны с Польшей он с небольшим отрядом высадился в Пруссии и на самом западе Замландского полуострова решил заложить крепость. Так появилась похожая на пятиконечную звезду крепость Пиллау. Достраивали ее уже пруссаки, после того, как шведы ушли, но до сих пор цитадель называют Шведской крепостью.

Парад на День ВМФ собирает в Балтийске зрителей со всей области. Фото: Игорь Зарембо

Вокруг крепости вырос город, который со временем превратился в одну из главных военно-морских баз Германии на Балтийском море. В конце апреля 1945 года городом-крепостью Пиллау после ожесточенного штурма овладевают воины 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта. После Второй мировой войны Пиллау становится Балтийском, при этом военная специализация сохраняется. В советское время Балтийск был закрытым городом, куда можно было попасть только по специальному пропуску