Последний бой старшего сержанта Андреева

«В любой обстановке образцово выполняет любое поручение командования», - свидетельствовала служебная характеристика Петра Андреева. Фото: Архив КП

К защитникам Отечества справедливо причисляют себя сотрудники всех силовых ведомств, среди которых и МВД России. Служба в армии или на флоте и сегодня является одним из обязательных условий приема в ряды полиции. Да и вообще правоохранительная система нашей страны во все времена регулярно пополнялась военными. Одним из них был старший сержант Петр Андреев.

НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И ОБРАТНО

Родился Петя 8 сентября 1918 года в селе Ковылино Чернянского района тогда Курской, а теперь Белгородской области. По окончании десятилетки юноша поступил на курсы горных мастеров. Однако учебу пришлось прервать в связи с призывом на действительную военную службу. Новобранца отправили во Владивосток, где в 1940 году Андреев окончил школу младшего командного состава, получив звание младшего сержанта. После чего вместе со всей своей воинской частью отправился обратно, и даже еще дальше на запад от родных мест – в город Львов, где встретил Великую Отечественную. В начале сентября 1941-го Петр был назначен на должность командира отделения отдельного стрелкового взвода при Особом отделе НКВД СССР 255-й стрелковой дивизии 6-й армии Южного фронта. Изначально она держала оборону по левобережью Днепра северо-западнее Днепропетровска, а в конце сентября была передана Юго-Западному фронту.

Одной из самых больших проблем Красной армии в начале войны можно считать недостаточно четкое управление войсками, когда связь с частями и подразделениями нередко прерывалась совершенно. Именно так произошло в случае с 255-й дивизией ночью 30-31 января 1942 года. Младший сержант Андреев получил приказ немедленно установить контакт хотя бы с полковыми уполномоченными Особого отдела. И, невзирая на ураганный огонь противника, сумел это сделать в установленный срок.

В следующий раз он отличился 13 и 18 февраля, когда ночью в глубокой, заполненной водой балке застряло несколько подвод с ранеными 349-й стрелковой дивизии и 1-го кавалерийского корпуса. Недолго думая, младший сержант скинул шинель и бросился в ледяную воду – помогать ездовым. Наградой ему стала медаль «За боевые заслуги».

ИЗ АРМИИ В МИЛИЦИЮ

Спустя некоторое время Андреев уже в звании старшего сержанта оказался в 50-й отдельной роте охраны СМЕРШ 9-й армии Северо-Кавказского фронта. Главной задачей контрразведчиков была охрана тыла.

«В любой обстановке образцово выполняет любое поручение командования, - свидетельствовала служебная характеристика Петра Андреева. - Неоднократно успешно работал в опергруппах, высылаемых для прочесывания прифронтовой полосы, плавней и населенных пунктов. Благодаря личной бдительности, находчивости и инициативе имел ряд ценных задержаний».

В конце октября 1943-го Петр был награжден второй медалью – на этот раз «За отвагу», а через месяц направлен к новому месту службы. По состоянию на 7 мая 1945 года он имел уже четыре боевые награды и являлся оперативным сотрудником штаба Управления погранвойск НКВД Литовского округа. А с июня 1946-го служил в одной из частей Кёнигсбергского гарнизона.

В новоприобретенной области (как, впрочем, и по всей стране) после войны наблюдался настоящий разгул преступности. Учитывая тяжелейшую оперативную обстановку теперь уже на «внутреннем фронте», руководство СССР усиленно пополняло советскую милицию наиболее опытными кадрами из фронтовиков. Среди них оказался и старший сержант Андреев, который с 1 октября 1947 года был переведен в отдел борьбы с бандитизмом управления МВД по Калининградской области на офицерскую должность старшего оперуполномоченного.

ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ

Некоторые из остававшихся в регионе немцев пополняли мир местного криминала. Одну из самых опасных банд возглавлял некий Ганс Глиницки, вместе с подручными специализировавшийся на убийствах с целью грабежа и разбойных нападениях на магазины. Выслеживанием жестокого уголовника и занялся Петр Андреев. После двух месяцев кропотливой и напряженной работы ему удалось выяснить, где проживает матерый бандит, а также узнать, что в ночь с 30 на 31 декабря Глиницки будет дома. Вызывать подкрепление времени не было, и оперативник направился на квартиру один.

Увидев на пороге милиционера, немец оказал яростное сопротивление. В завязавшейся борьбе ветеран-смершевец сбил противника с ног, и Глиницки, чувствуя, что на его запястьях вот-вот защелкнутся наручники, позвал на помощь жену. Та схватила топор, подбежала к Андрееву сзади и ударила его своим оружием по голове. Петр потерял сознание, уголовник тут же высвободился и поспешил добить раненого.

Некоторое время Андреев считался пропавшим без вести, а подробности его гибели выяснились только весной, когда 5 марта 1948 года Ганс Глиницки, пытавшийся оказать вооруженное сопротивление группе захвата, был застрелен при задержании. Вдова бандита указала место нахождения останков оперативника, которого захоронили с воинскими почестями в районе мемориала «1200 воинам-гвардейцам». Имя Петра Андреева увековечено на мраморной Доске Памяти, установленной в холле здания областного УМВД России на Советском проспекте, 7 в Калининграде.

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны органов внутренних дел!

От имени руководства УМВД России по Калининградской области и от себя лично поздравляю вас с Днем защитника Отечества! В этот день мы отдаем дань глубокого уважения подвигам героев, отстоявших независимость и территориальную целостность нашей страны, и чествуем тех, кто по долгу службы и велению сердца защищает ее свободу сегодня. Сила и независимость государства, безопасность его граждан – это главные ценности, которые доверены защитникам Отечества. В полной мере эти слова относятся и к сотрудникам органов внутренних дел, которые стоят на страже общественного порядка, прав и законных интересов россиян, обеспечивая условия для мирной жизни и созидательного труда, как на родной земле, так и в служебных командировках, вдали от дома.

Защита Отечества для нас с вами имеет особый смысл. Среди личного состава УМВД России по Калининградской области много сотрудников, которые неоднократно выполняли свой служебный долг в «горячих точках», которые ежедневно рискуют здоровьем и жизнью, раскрывая и расследуя преступления, обеспечивая охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения.

Ветераны старшего поколения преданно и беззаветно защищали нашу страну от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, обеспечив тем самым нам мирную свободную жизнь, продолжили потом службу на страже правопорядка. Мы благодарны им за подвиг, и мы чтим и помним тех сотрудников органов внутренних дел региона, которые погибли при исполнении служебных обязанностей уже в послевоенное и более позднее время.

От всей души желаю всем счастья и здоровья, процветания и благополучия, достатка, успехов и удачи. Всегда оставайтесь крепкой опорой для тех, кто надеется на вас!

Начальник УМВД России по Калининградской области генерал-майора полиции Александр СОКРУТЕНКО.