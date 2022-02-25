«За один день мы подняли цены на все»: что сегодня происходит в магазинах бытовой техники Калининграда

В пятницу продавцы, увешанные ценниками, едва успевали обходить прилавки с товаром. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде еще с четверга 24 февраля на фоне украинских событий и резкого падения курса рубля магазины, продающие бытовую технику и электронику, начали переоценку товаров. В некоторых появились объявления следующего содержания: «Уважаемые покупатели! Цены на ценниках не актуальны. Стоимость товара уточняйте у продавцов-консультантов».

В пятницу 25 февраля переоценка продолжилась и коснулась таких сетей, как «Техновидео», «Техновыгода», «DNS», «БалтМаксимус» и других. Корреспондент «Комсомолки» посетил несколько магазинов, чтобы выяснить, насколько серьезной подорожали товары.

Плюс 20-30%

В магазине «Техновидео» на улице Черняховского ценники уже успели поменять, и покупателей там совсем немного.

- За последние 5 лет я такого не видел, - делится впечатлениями один из консультантов. - Вчера за один день мы подняли цены на все, рост составил примерно от 10 до 20 процентов. В 2014 году я тут еще не работал, поэтому мне сравнить особо не с чем.

В соседней «Техновыгоде» приблизительно та же картина, однако продавцы оценивают рост чуть скромнее. По их словам, речь идет об удорожании на 10-12 процентов, но коснулось оно тоже всей продукции.

- У наших соседей, в «DNS», вообще процентов на 20-30 все подняли, они все еще переоценивают, - подсказал один из консультантов.

И действительно, переоценка в «DNS» идет полным ходом. Продавцы увешаны лентами новых товарных ярлыков, и еле успевают общаться с покупателями.

- У вас все подорожало или что-то конкретное? – интересуется один из покупателей.

- А что именно вас интересует? Хотя, да, практически на все, - реагирует консультант.

В «Балтмаксимусе» продавцы оказались наиболее осторожны в высказываниях. Они уверяют, что на смартфоны и компьютеры цены еще не поднимали, однако где-то 30% товара переоценили еще вчера. В основном, удорожание коснулось бытовой техники.

- Изменения у разных категорий сильно отличаются, - ответила мне продавщица, проводившая замену ценников. – Что-то на 5 процентов подскочило, что-то на 15.

В салонах сотовой связи также подтвердили, что еще в четверг произошел небольшой скачок цен, однако «покупатели их могут и не заметить», так как цены якобы вернулись на предпраздничный уровень.

Подорожали и продукты

Ажиотаж вокруг продуктов спровоцировали, в том числе, некоторые калининградские блогеры, предложившими «купить еды в последний раз». По данным «Бизнес ФМ – Калининград», на базе на улице Полоцкого повышенный спрос на продукты и товары первой необходимости был, но быстро закончился. И если цены на запасы продуктов не поднимались, то на новых поставках они все-таки немного выросли.

- Всплеск был, но моментами и непостоянный, - передает издание слова владельца сети магазинов «Экономыч» Сергея Цоя. - В какой-то момент приходили люди, брали что-то упаковками, что необычно, но так, чтобы прям с паникой или с большими очередями, такого не было. Повод для поднятия цен был. Поставщики сразу подняли цену, и, соответственно, те позиции, которые были предложены по новым ценам, на них нам тоже пришлось цены поднять от 10 до 15%. На те позиции, которые были из запасов, мы цены не поднимали.

«Фортеля от бизнеса»

В пятницу руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков на встрече с редакторами изданий медиахолдинга «Западная Преса» рассказал, что ФАС уже заинтересовалась переписыванием ценников в магазинах.

- За руку пока никого не поймали, - сообщил Лысков, – но у нас есть некоторые сигналы, которые поступают от СМИ и в соцсетях. Мы смотрим видео и фотографии, которые люди выкладывают, и по этим следам проводятся проверки. Мы не первый год замужем и поэтому знаем, что наш любимый бизнес способен на такие фортеля.

Лысков добавил, что в региональном правительстве должна состояться встреча с ритейлерами и транспортниками, на которой будет обсуждаться тема регулирования цен.

- Мы проверим и коллег, которые занимаются хайтеком, а заодно посмотрим, как ведут себя ритейлеры, продающие продукты питания и товары первой необходимости, - пообещал Лысков.