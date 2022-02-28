Калининград
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Дом. Семья28 февраля 2022 10:13

В парке Макса Ашманна калининградцы устроили конфликт из-за белок и собак

После того, как хозяйке кинувшейся на грызунов собаки сделали замечание, та наотрез отказалась взять питомца на поводок
Иван МАРКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Многие белки уже стали практически ручными.

Многие белки уже стали практически ручными.

Фото: Сергей ГОЛЬЧИКОВ.

Свидетелем необычной ссоры, произошедшей в калининградском парке Макса Ашманна, стал местный житель Сергей Гольчиков. Он и рассказал «Комсомолке», как было дело:

- В парке живут белки, наблюдать за ними всегда интересно, и у главной аллеи висит несколько домиков-кормушек для белок и птиц. Белки привыкли к людям, спускаются на землю и подходят достаточно близко, но в парке гуляют и люди с собаками, которые далеко не всегда на поводке. В результате псы начинают охотиться на потерявших бдительность белок.

После того, как хозяйке кинувшейся на грызунов собаки сделали замечание, та наотрез отказалась взять питомца на поводок. Свое поведение калининградка аргументировала так: «Это дикая природа, моя собака здесь четыре года гуляет и дальше будет делать все, что считает нужным».

- У входа в парк висит планшет с запретом на выгул собак и предупреждение о штрафе от 2000 до 5000 рублей, - продолжает Гольчиков. – При этом парк с 17 июня 2020 года является особо охраняемой природной территорией местного значения, а к запрещенным видам деятельности и природопользования на территории парка относятся отлов и уничтожение объектов животного мира.

Руководитель Дирекции ландшафтных парков Андрей Карачинов, в чьем ведомстве находится Макс-Ашманн-парк, отмечает, что полиция на подобные вызовы обычно не реагирует, а самостоятельно задерживать нарушителей дирекция не имеет права.

- Да, запрет висит, но мы не можем запретить выгул собак в наморднике и с поводком. То, что некоторые жители спускают своих питомцев с поводка – это компетенция полиции, - пояснил Карачинов.

Комментарий по поводу этого и похожих конфликтов дал и председатель комитета городского хозяйства Александр Запивалов.

- В настоящее время Правила благоустройства не содержат положений по содержанию животных на территории Калининграда, - пояснил Запивалов. - Глава 17 «Порядок содержания животных» была исключена из Правил решением городского Совета депутатов Калининграда еще 28 апреля 2017 года после протеста прокурора Центрального района. Принятие мер к владельцам животных в полномочия администрации не входит.

Запивалов также вспомнил, что есть принятый Госдумой закон № 498 «Об ответственном обращении с животными». Там говорится о том, что выгул домашних животных «должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц». Однако до сих пор никаких изменений в Кодекс об административных правонарушениях не внесено.

Живой уголокЖивой уголок: Окно в природу