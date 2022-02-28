В парке Макса Ашманна калининградцы устроили конфликт из-за белок и собак

Многие белки уже стали практически ручными. Фото: Сергей ГОЛЬЧИКОВ.

Свидетелем необычной ссоры, произошедшей в калининградском парке Макса Ашманна, стал местный житель Сергей Гольчиков. Он и рассказал «Комсомолке», как было дело:

- В парке живут белки, наблюдать за ними всегда интересно, и у главной аллеи висит несколько домиков-кормушек для белок и птиц. Белки привыкли к людям, спускаются на землю и подходят достаточно близко, но в парке гуляют и люди с собаками, которые далеко не всегда на поводке. В результате псы начинают охотиться на потерявших бдительность белок.

После того, как хозяйке кинувшейся на грызунов собаки сделали замечание, та наотрез отказалась взять питомца на поводок. Свое поведение калининградка аргументировала так: «Это дикая природа, моя собака здесь четыре года гуляет и дальше будет делать все, что считает нужным».

- У входа в парк висит планшет с запретом на выгул собак и предупреждение о штрафе от 2000 до 5000 рублей, - продолжает Гольчиков. – При этом парк с 17 июня 2020 года является особо охраняемой природной территорией местного значения, а к запрещенным видам деятельности и природопользования на территории парка относятся отлов и уничтожение объектов животного мира.

Руководитель Дирекции ландшафтных парков Андрей Карачинов, в чьем ведомстве находится Макс-Ашманн-парк, отмечает, что полиция на подобные вызовы обычно не реагирует, а самостоятельно задерживать нарушителей дирекция не имеет права.

- Да, запрет висит, но мы не можем запретить выгул собак в наморднике и с поводком. То, что некоторые жители спускают своих питомцев с поводка – это компетенция полиции, - пояснил Карачинов.

Комментарий по поводу этого и похожих конфликтов дал и председатель комитета городского хозяйства Александр Запивалов.

- В настоящее время Правила благоустройства не содержат положений по содержанию животных на территории Калининграда, - пояснил Запивалов. - Глава 17 «Порядок содержания животных» была исключена из Правил решением городского Совета депутатов Калининграда еще 28 апреля 2017 года после протеста прокурора Центрального района. Принятие мер к владельцам животных в полномочия администрации не входит.

Запивалов также вспомнил, что есть принятый Госдумой закон № 498 «Об ответственном обращении с животными». Там говорится о том, что выгул домашних животных «должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц». Однако до сих пор никаких изменений в Кодекс об административных правонарушениях не внесено.