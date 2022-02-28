В Калининграде будут судить подозреваемого в торговле детьми

Обвиняемому грозит длительное лишение свободы. Фото: УСКР по Калининградской области

Управление СКР по Калининградской области объявило о завершении расследования уголовного дела, возбужденного в отношении представителя иностранной компании, занимающейся реализацией программ суррогатного материнства. Если конкретнее, 37-летний мужчина с июня 2019 года работал на испанскую фирму, консультируя иностранных клиентов насчет сопровождения размещения и сопровождения их на территории эксклава, а также уходу за детьми, рожденными по программе суррогатного материнства.

По версии следствия, в октябре того же года одной из подопечных калининградца – гражданке России в одной из специализированных клиник Киева был осуществлен перенос эмбриона от генетических родителей. Суррогатная мать благополучно забеременела, но вскоре заказчик отказался от прав на вынашиваемого ею ребенка. Пришлось подыскивать другого заказчика. В период с декабря 2019-го по апрель 2020 года некая группа лиц, среди которых был и нынешний обвиняемый, предложила бесплодной гражданке Королевства Испания за 27 тысяч евро приобрести права на маленького «отказника».

- Иностранка, будучи введенной в заблуждение относительно законности ее участия в программе суррогатного материнства, согласилась и перевела одному из участников группы требуемую сумму, - рассказала официальный представитель УСКР Наталья Гацко. – И 24 сентября 2020 года по прибытии в Калининградскую область получила от обвиняемого рожденную 10 июля девочку, а также свидетельство о рождении, согласно которому испанка является ее матерью.

Возможно, к тому моменту торговец детьми уже находился в оперативной разработке региональных УМВД и УФСБ России – или же оказался в поле зрения правоохранителей несколько позже. Как бы то ни было, 6 декабря он был задержан, а затем и арестован. Впрочем, на заключительном этапе следствия меру пресечения сочли возможным изменить на менее суровую - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

И хотя свою вину в инкриминируемом ему деянии калининградец не признал, в УСКР заверили, что им удалось собрать исчерпывающий объем неопровержимых доказательств. В ближайшее время уголовное дело поступит в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Что до других участников преступной группы, то возбужденное в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.

Остается сказать о судьбе ребенка, которому пошел уже второй год. Суд признал право на материнство за суррогатной матерью и передал девочку ей на воспитание.