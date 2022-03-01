«Из Москвы в Калининград летели на час дольше и вдвое дороже»

Теперь из Калининграда в Москву – над морем и через Питер. Фото: Александр Подгорчук

В субботу, 26 февраля, губернатор Антон Алиханов объявил о том, что теперь калининградцам из-за закрытия неба над Прибалтикой придется летать в направлении Москвы по дуге вокруг Литвы, Латвии и Эстонии, над акваторией Балтийского моря. В выходные некоторые жители региона уже успели испытать на себе новый маршрут.

Корреспондент «Комсомолки» пообщался с тренером Александром Гендриксоном, которому пришлось в воскресенье переправлять детскую калининградскую сборную по карате с подмосковных соревнований.

- Первой неприятностью стала потеря денег, - говорит Гендриксон. - Мы должны были лететь авиакомпанией S7, но утром мне прислали СМС, что рейс отменяется и мы можем забрать билеты. У нас летели 8 человек, и мне пришлось решать этот вопрос. Это еще хорошо, что деньги были на счету.

После того как билеты были сданы, выяснилось, что другие авиакомпании предлагают долететь из Москвы до Калининграда по очень высокой цене. На детей мы брали билеты по 6400 рублей в обе стороны. А тут только в одну сторону нужно было заплатить в несколько раз больше. Первое, что мы увидели, это цены по 15 и 30 тысяч. Потом высветились другие компании, и мы нашли билеты по 6 000. Получается, вернули три с копейками, а заплатить пришлось по шесть. Это все, конечно, легло на плечи родителей. Были у «Победы» еще относительно недорогие билеты, но пришлось бы ехать в другой аэропорт.

По словам Гендриксона, сам полет оказался на час длиннее - самолет летел два часа сорок минут:

- Прилететь дети должны были в 4 часа, а прилетели в восемь. То есть в аэропорту еще посидеть пришлось.

К слову, соревнования за Кубок Московской области областной федерации карате проходил в Пушкино, и калининградские спортсмены заняли там одно первое, два вторых, четыре третьих места.