55 лет загадочной гибели «Тукана»: опубликованы архивные документы

«Тукан» был построен в 1962 году на верфи «Фольксверфь» в ГДР. Фото: архив историко-художественного музея Калининграда.

Трагедия рыболовного траулера «Тукан», случившаяся 28 февраля 1967 года, без преувеличения, потрясла калининградцев: с промысла в Северо-Западной Атлантике не вернулось сразу 57 моряков! К годовщине этого печального события Государственный архив Калининградской области опубликовал архивные документы того времени.

Шторм в 10 баллов

Спущенный на воду всего за пять лет до этого, «Тукан» с полностью укомплектованным экипажем из 79 человек вышел в свой шестой по счету рейс 25 февраля. Из команды судна большинство уже обладали опытом работы в море – только семеро отправились в плавание впервые. Через два дня траулер достиг пролива Скагеррак между Норвегией и Данией. Насколько можно понять, поначалу ничего не предвещало беды, однако ближе к ночи 27 февраля ветер заметно окреп, началась сильная килевая качка. В 23:40 радист «Тукана» принял предупреждение о надвигающемся 10-балльном шторме. Произвели все положенные приготовления: на кормовой палубе все люки и горловины задраили, грузы закрепили «по-штормовому». Тот факт, что судно было относительно новым и имело самую современную на тот момент радионавигационную и гидроакустическую аппаратуру, позволял надеяться благополучно пережить буйство даже столь мощной стихии.

Как свидетельствует «Справка о гибели рыболовного траулера «Тукан», около половины третьего ночи 28 февраля траулер сотрясся от сильнейшего удара, причина которого так и не была установлена. Некоторые из моряков считали, что это могла быть сильная волна. Сразу после этого в кормовой части судна сработал сигнал вызова вахтенного штурмана – кто его дал, также осталось неизвестным, не исключается, что устройство могло сработать самопроизвольно. К месту сработки прибежали старпом, двое мастеров по добыче и матрос, которые обнаружили завал крышки слипа. (Слип – это наклонный участок палубы в кормовой части траулера, служащий для подъема из воды орудий для лова рыбы.) Кроме того, оказалось затоплено помещение рыбомучной установки и в рыбный цех начала поступать вода. Мотористы докладывали также о протечках в туннеле гребного вала.

Для откачки были задействованы насосы, которые, впрочем, мало помогали – вода продолжала прибывать, корма все больше начала захлестываться волнами, вдобавок появился крен на левый борт. Чтобы выровнять траулер, капитан распорядился перекачать топливо из танков левого борта в танки правого, а затем и вовсе слить за борт. Ввиду увеличивавшейся опасности начальник радиостанции в 4 часа утра получил приказ подготовить к действию аварийную аппаратуру.

Капитан с мостика не ушел

В 4:20 «Тукан» разошелся со встречным судном – плавбазой «Вилис Лацис». Посовещавшись, капитан, старпом и первый помощник пришли к выводу о необходимости подготовить экипаж к эвакуации и по громкой трансляции было отдано распоряжение: «Всем подняться, надеть спасательные нагрудники и выйти на верхнюю палубу». Еще через 10 мнут капитан скомандовал лево на борт и взял курс к берегу, который находился примерно в 12 милях. Крен судна превышал уже 30 градусов. Прошло всего пять минут, и старпом подал команду: «Всему экипажу в шлюпку левого борта». В 4:42 в эфир был подан сигнал бедствия.

SOS приняли береговые радиостанции, а также находившиеся в районе аварии суда. А до их прихода «тукановцы» попытались спустить шлюпку левого борта, но безуспешно – ее сорвало с кильблоков и начало сильно бить о борт. Шлюпку правого борта невозможно было спустить из-за сильного крена на левый борт. В этот момент моряки увидели какое-то освещенное судно, но увы – несмотря на отчаянные сигналы погибавших, оно проследовало мимо, видимо, не заметив их. Вскоре траулер начал погружаться кормой в море, и люди принялись прыгать за борт, а те, кто еще оставался на палубе, оказались смыты волнами. Капитан оставался на мостике и скрылся под водой вместе со своим судном в 4:50.

Из пяти спасательных плотиков раскрылись только три, но и ими не все смогли воспользоваться. К тому же, оказавшихся в воде моряков разбросало на большой акватории. В 5:10 в районе аварии прибыла развернувшаяся плавбаза «Вилис Лацис». Ее экипажу удалось снять 10 человек, спасавшихся на днище перевернутой шлюпки, а затем еще 11 – со спасательного плота. В общей сложности было спасено 22 человека, 57 погибли, причем 10 признали пропавшими без вести.

Причины трагедии

- 2 марта газеты «Калининградская правда», «Маяк» и «Калининградский комсомолец» опубликовали сообщения о случившемся, а также соболезнования, обращения к семьям моряков от первых лиц города и области, - рассказывает начальник отдела Государственного архива Калининградской области Варвара Егорова. - Сообщал о разыгравшейся в Северном море трагедии и ТАСС, то есть центральная пресса. А на первых страницах всех местных газет от 7 марта появились репортажи о прощании калининградцев с «трагически погибшими в борьбе со стихией моряками РТМ «Тукан». Оно проходило 6 марта в Доме культуры рыбаков, где были выставлены гробы с 37 телами погибших (за исключением тел 10 моряков, отправленных по желанию их родственников на родину). Проводы проходили со всеми почестями. Зал прощания был в алых полотнищах знамен и траурном крепе. По морской традиции на каждом из гробов лежала мичманка. Каждые 10 минут сменялся почетный караул из военных моряков и рыбаков промыслового флота. Вплоть до ворот Центрального кладбища на проспекте Мира похоронная процессия следовала по сплошному коридору из тысяч горожан, пришедших отдать погибшим последние почести. На кладбище звучал Гимн Советского Союза и артиллерийские залпы. Все расходы, связанные с организацией и проведением похорон, в том числе и за пределами области, были проведены за счет рыбной промышленности, семьям погибших была оказана единовременная материальная помощь, оформлены документы для назначения пенсий.

Прощание с погибшими проходило 6 марта 1967 года. Фото: газета «Маяк» от 7 марта 1967 года.

По результатам проведенного расследования причиной трагедии были названы «нераспорядительность командного состава в тяжелых условиях, неподготовленность экипажа траулера в целом к борьбе за живучесть судна и обеспечению своей безопасности, проявившиеся в неорганизованном поведении людей». Спасательные суда обнаружили «Тукан» на глубине 37-39 метров, Судно лежало на грунте «на ровный киль». Стоит заметить, что Минрыбхоз сначала планировал поднять «Тукан» со дна Северного моря. Начались даже приготовления к водолазным работам, хотя вся операция по подъему требовала не менее двух месяцев и значительных материальных затрат.