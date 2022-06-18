Антон Алиханов: Мы обеспечим регион всем необходимым, паромный комплекс справится

Действующие на линии Усть-Луга -Балтийск паромы обладают большими свободными мощностями. Фото: Архив "КП"

Решение закрыть железнодорожный транзит в Калининградскую область и обратно ряда товаров, попавших под европейские санкции, могут иметь далеко идущие последствия, как для Литвы, так и Евросоюза. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов.

- Действия эти незаконные. Запреты в отношении транзитных товаров могут вводиться только по причинам, связанным с общественной безопасностью, охраной здоровья и жизни людей и защитой интеллектуальной, промышленной и коммерческой собственности. Очевидно, что перевозка цемента между Ленинградской и Калининградской областями ни к какой охране жизни людей не отношения не имеет, - сказал Антон Алиханов.

По его словам, сейчас региональные власти работают с МИД РФ, посольством. «Надеюсь, евробюрократы в Брюсселе работают и по выходным, будем добиваться отмены, это грубейшее нарушение их обязательств», подчеркнул Алиханов.

- При чем, по международным нормам, власти литовские должны были уведомить нас о прекращении транзита как минимум за 5 дней. Они сделали это меньше чем за сутки, - сказал глава региона.

Антон Алиханов добавил, что власти к «подобного рода гадостям от наших соседей готовились».

- У нас построен и введен в эксплуатацию новый паром, мы передислоцировали с других морей еще один сухогруз, который тоже курсирует на линии «Усть-Луга-Балтийск». Для того, чтобы перераспределить запрещенные литовцами товары нам могут понадобиться дополнительные суда. Самое максимальное – 7 дополнительных судов до конца года, - сказал губернатор.

По его словам, эти суда есть на Балтике, с некоторыми компаниями власти «уже отработали».

- В понедельник мы с ними проводим совещание, они готовы в течение недели предоставить нам условия и поставить их на линию. В частности, они могут заниматься перевозкой металлов, металлоконструкций, других сухих грузов. Но хочу всех успокоить. У нас действующие паромы обладают большими свободными мощностями. Мы все перевезем, паромный комплекс справится. К перевозке грузов может быть привлечен и морской торговый порт, другие причальные стенки, - заявил Алиханов.

Прокомментировал губернатор и ситуацию с доставкой нефтепродуктов в Калининград.

- Нефтепродукты не ограничены к перевозке, транзиту, до 10 августа. Не надо бежать и заправлять канистры бензином, перевозка этих товаров продолжается. И мы будем добиваться, чтобы перевозка продолжалась и после, с учетом обязательств Евросоюза по не препятствованию транзита.

В целом, отметил глава региона, транспортники понимают, как перераспределить грузовые потоки, загрузить паромную линию.

- Поэтому спокойно работаем, будем работать в спокойном режиме. Ситуация, конечно, не очень приятная. В случае, если эти незаконные ограничения не будут сняты, мы будем предлагать федеральным властям принять соответствующие ответные меры, чтобы их действия не оставались без ответа, - сказал он.

В заключение Антон Алиханов призвал калининградцев не подаваться паническим настроениям и бежать в магазины.

- В марте у нас были сложности с цементом. Мы наладили поставки, но при этом огромное число людей потратило деньги, покупая у перекупщиков, давая заработать всяким недобросовестным предпринимателям. Поставки наладились, цена стабилизировалась, я и моя команда за это отвечаем. Мы обеспечим регион всем необходимым. Принимайте решения взвешенно, не нужно тратить деньги, давать кому-тио зарабатывать. Знаете, кому война, кому – мать родна. Не надо подаваться паническим настроениям, мы всем обеспечены, у нас есть пути доставки грузов. Прошу всех сохранять спокойствие.