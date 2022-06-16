Цены в Калининграде: Свекла подорожала, яйца и огурцы подешевели

За месяц огурцы подешевели на 23 процента. Фото: Александр Подгорчук

Калининградстат опубликовал индексы потребительских цен на продовольственные товары в Калининградской области в мае 2022 года и сравнил их с ценами в апреле этого года и в мае прошлого.

В апреле этого наиболее подорожавшим продуктом в Калининградской области стала разделанная охлажденная и мороженая рыба лососевых пород. Красная рыба по итогам месяца выросла в цене почти на 35 процентов. В мае наиболее подорожавшим продуктом стала свекла, прибавившая в цене почти 15 процентов.

На втором месте расположились сухофрукты, они стали дороже на 10,63 процента, кулинарные изделия из птицы подорожали почти на 10 процентов.

На 8 процентов подорожала поваренная соль, на 7,63 процента – рыбные консервы в масле. Продолжает дорожать и красная рыба, но не такими темпами – плюс 7 процентов за месяц.

В топ-5 наиболее подешевевших продуктов питания четыре позиции, как и месяцем ранее, занимают овощи и фрукты. Так, свежие огурцы подешевели на 23,5 процента, а помидоры – на 11,5 процента. Упали в цене апельсины и белокочанная капуста – на 12,64 и 10,28 процента соответственно. Однако наиболее подешевевшим продуктом стали куриные яйца, которые упали в цене на 24,56 процента.

В годовом разрезе наиболее подорожавшим продуктом в Калининградской области стала красная рыба, причем как мороженая, так и свежая. За год рыба лососевых пород подорожала почти на 76 процентов. На втором месте оказались замороженные ягоды (+63,52 процента), на третьем - сухофрукты (+62,67 процента). Белокочанная капуста стала дороже на 55 процентов, почти на 55 процентов подорожал сахар.

Список продуктов, наиболее подешевевших по итогам года, возглавили огурцы, которые сейчас стоят почти на 13 процентов меньше. На 8,4 процента подешевел виноград, свежая зелень снизилась в цене на 4,5 процента. В годовом разрезе также подешевели яйца – в мае 2022 года они стоили на 4,36 процента меньше, чем в мае 2021 года. На 4,2 процента стала дешевле свинина (кроме бескостного мяса).