«Ты ответишь за тех, кого мы приручили!»: в Гусеве похитили студента, сбившего на машине чужую собаку

Учащегося Гусевского политеха затолкали в этот самый автобус. Фото: Пресс-служба Управления СКР по Калининградской области

Жажда мести

Электромонтер из Гусева Александр Беньюк (все фамилии изменены. – Ред.) в свои почти 27 лет семьей не обзавелся, но очень любил свою немецкую овчарку Дарвина. Собаку гусевец воспитывал со щенячьего возраста и трепетно заботился о том, кого приручил. Вот и 21 марта прошлого года не поленился уже второй раз за вечер выгулять питомца. По дороге встретил приятеля – Дениса Ищенкова. Так втроем они и фланировали по улицам, оказавшись в конце концов на Менделеева, где вечер внезапно перестал быть томным.

Когда троица приблизилась к пешеходной зебре, первым на нее ступил Дарвин, мужчины чуть запоздали. И тут откуда ни возьмись вылетела темно-синяя бэха. Александр махнул водителю рукой, чтобы тот притормозил, но иномарка, не снижая скорости, сбила несчастного пса. Только после этого машина остановилась, но тотчас продолжила движение, еще раз задев лежавшую на проезжей части собаку, и скрылась за углом. Однако Беньюк успел разглядеть лицо водителя, а Ищенков – запомнить номер машины.

Некоторое время хозяин хлопотал возле пострадавшего овчара, звонил ветеринарам, а потом набрал номер еще одного своего хорошего знакомого – Василия Петрова, у которого, как он знал, имелся грузовой микроавтобус. Петров тотчас приехал, истекавшего кровью Дарвина положили в кузов, после чего Беньюк попросил повозить его по Гусеву, надеясь разыскать сбившего собаку лихача.

Друзьям повезло: возле общежития политехникума на улице Советской стоял тот самый БМВ. Попросив друга остановиться, Саша вышел из автобуса, подошел к легковушке, подобрал валявшийся рядом металлический прут и поочередно проткнул им все четыре колеса злополучного автомобиля. А уже по пути домой предложил Денису и Василию встретиться наутро, дождаться владельца бэхи и пообщаться с ним по поводу произошедшего. Петров и Ищенков согласились.

Засада у общаги

Старенький БМВ принадлежал студенту-третьекурснику Гусевского политеха Илье Пименову, который всего месяц как получил водительские права. Он и с места ДТП скрылся скорее от неопытности, испугавшись, что может лишиться заветных корочек или пострадать от кулаков собачника. Утром Илья вместе с соседом по комнате Антанасом Лапинскасом отправился на занятия. Но, подойдя к своей машине, увидел бэху стоящей на ободах.

- Он меня нашел, - сообщил Илья однокашнику, имея в виду хозяина сбитой накануне овчарки.

Парни топтались у машины, не зная, что предпринять, когда к ним подошли двое незнакомцев:

- Слышь, «микраш» подтолкнуть не поможете? Вон в песке застрял.

У автобуса дожидался еще один мужчина, и, как только он повернулся лицом к подошедшим, Илья понял, что теперь-то он попал конкретно.

Действительно, встретившись, как было условлено, Беньюк, Ищенков и Петров организовали у общаги засаду. Увидели, как из здания вышли двое парней – один в очках, другой с рюкзаком. Тот, что с рюкзаком, нажал на брелок сигнализации. Стало понятно, что именно этот парень и нужен мстителям.

- Вижу, ты меня помнишь, - удовлетворенно констатировал Беньюк, заметив смятение на лице Ильи, и отвесил ему увесистую оплеуху. – Поехали – поговорим.

- Может, на месте все решим? - попытался вступиться за друга Антанас.

- Ты тоже хочешь прокатиться? – вызверился на него Беньюк.

- Не хочу, - стушевался очкарик и притих.

Илья пытался сопротивляться, но в итоге корпулентный Александр просто сгреб щуплого противника в охапку и забросил в микроавтобус, после чего влез туда и сам. Его сообщники запрыгнули один за руль, другой на пассажирское сиденье, и «Пежо Боксер» рванул с места.

- Ты в курсе, что у моей собаки челюсть сломана и зубы выбиты? – вопрошал Беньюк свою жертву по дороге. – Как бы ты себя чувствовал, если б у тебя так же было? Если хочешь, могу устроить.

Илья затравленно молчал.

Разговор возле карьера

Похищенного отвезли к Синявинскому карьеру километрах в семи от Гусева. Все вышли из автобуса.

- Как думаешь, вода в Анграпе холодная или теплая? – задумчиво протянул Петров, обращаясь к Илье и явно намекая на что-то нехорошее.

- Конечно, холодная, - нашел в себе силы ответить тот. – Вон же лед у берега.

Стоявший тут же Беньюк явно что-то прикидывал в уме, потом обернулся к студенту:

- В общем, с тебя 100 тысяч рублей за лечение пса и моральный ущерб.

- У меня нет таких денег, - ужаснулся Илья. – Может, хотя бы 70 тысяч будет достаточно?

- Не будет, - отрезал Беньюк.

Поняв, что лучше не перечить, Илья согласился и покорно выдал две расписки – о том, что стал виновником ДТП и готов выплатить компенсацию пострадавшим. На всякий случай Беньюк записал это признание еще и на свой смартфон. Договорились, что 70 тысяч Илья отдаст до конца этой недели, остальное – на следующей.

- Где ж ты деньги достанешь, если говорил, что у тебя столько нет? – удивился Ищенков.

- У бабушки попрошу, у родителей.

- Лучше машину свою продай, все равно ездить не умеешь, животных сбиваешь.

Илья молчал. Расставаться с бэхой ему явно не хотелось.

- Или мобильник свой загони, - додумался Беньюк. – Ну-ка, Деня, зацени!

- Трещина небольшая на дисплее, но на работоспособность не влияет, - определил Ищенков, осмотрев гаджет. – Продать можно. Ладно, поехали в город.

На обратном пути несколько оправившийся от испуга Илья попросил разрешения позвонить другу. Заметно подобревшие похитители милостиво позволили с условием, что разговор будет по громкой связи.

- Антанас, все в порядке, скоро буду, - сообщил Илья.

- Парень, с тобой действительно все хорошо? – вдруг раздался в трубке мужской голос. – Это сотрудник полиции. Где ты сейчас находишься?

- Менты, - ахнул Беньюк. – Сбрось вызов!

Но было уже поздно – на окраине Гусева дорогу микроавтобусу перегородил автомобиль с оперативниками местного угрозыска. Оказалось, Антанас не терял времени: как только увозивший Илью «Пежо» скрылся, побежал в отдел внутренних дел – выручать попавшего в беду друга. Правоохранители, к их чести, отреагировали незамедлительно.

Топили друг друга

- Беньюк сначала воспользовался конституционным правом не свидетельствовать против себя, - рассказал старший следователь Черняховского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калининградской области Артур Курбанов. – Но затем адвокаты объяснили, что лучше будет дать показания, и он послушался. Причем заявил, что идея с похищением принадлежала Петрову.

Беньюк вообще был обижен, что находится под арестом, а его приятелей до суда оставили на свободе под подпиской. Петров и Ищенков в свою очередь валили все на Александра - мол, это он их подбил. В общем, на очных ставках друг на друга все трое смотрели недобро.

- Организатором похищения, конечно, является Беньюк, это доказано, он, соответственно, и срок больший получил, - подтвердил лейтенант юстиции Курбанов. - Кстати, мы выясняли, сколько на самом деле стоило лечение пострадавшей собаки – ветеринары называли цифру 15-20 тысяч рублей. Но гражданин, видимо, хотел на этом деле подзаработать.

Троице киднепперов вменили сразу три статьи Уголовного кодекса РФ: «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба» (это за проколотые шины), «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений» и «Вымогательство». Приговором Гусевского городского суда по совокупности преступлений Беньюку назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его друзья-подельники получили каждый по 5 лет и 3 месяца строгача.