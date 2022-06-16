Обезьянья оспа все ближе к Калининграду: Нужно ли бежать на вакцинацию и спасет ли советская прививка

В нашем зоопарке живут представители десятка видов приматов, любоваться которыми можно безо всяких опасений чем-либо заразиться. Фото: Александр Подгорчук

На прошлой неделе обезьянья оспа еще на шаг приблизилась к границам Калининградской области - первый случай заболевания выявили в Польше. В нашей стране ни одного зараженного до сих пор нет, но игнорировать тревожные новости становится все труднее.

Мы собрали накопившиеся вопросы и задали их руководителю управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елене Бабуре. И вот какие ответы пришли на наш официальный запрос.

Про массовую вакцинацию

- В связи с распространением оспы обезьян у калининградцев появляется все больше вопросов о возобновлении вакцинации против обычной оспы. Возможно ли сегодня обратиться в поликлинику и сделать такую прививку? И нужно ли?

- Оснований для массовой вакцинации нет. Плановая вакцинация против оспы завершена с начала 80-х годов, эпидемиологических оснований для ее возобновления в настоящее время, повторюсь, нет.

- Ваше ведомство располагает данными о том, сколько всего жителей региона на сегодняшний день привиты от оспы?

- Все лица, рожденные до 1980 года, с высокой долей вероятности проходили обязательную вакцинацию от оспы. Первый раз в младенческом возрасте, на 10-й день после рождения (иммунитет сохраняется 5 лет). А затем каждые 5-6 лет повторно до 50-летнего возраста.

Прививки против оспы сохранялись в советском здравоохранении до 1980 года. Вакцину вводили методом аппликации материала на кожу в области наружной поверхности предплечья, а затем ее царапали. На З-5-й день у человека появлялись озноб, температура, а на месте, куда вводилась вакцина, последовательно развивалось покраснение кожи, потом появлялась папула (элемент размером 1-20 мм, который возвышается над уровнем кожи, определяется на ощупь, имеет плоскую или куполообразную поверхность. - Ред.), везикула (пузырек, 1-5 мм в диаметре. - Ред.), пустула (гнойничок). Последовательность образования этих элементов свидетельствовала о формировании иммунитета. Пустула подсыхала, затем образовывалась корочка, а затем на ее месте формировался рубец.

- Насколько эффективна была такая вакцинация?

- Натуральная оспа - грозная болезнь с высокой летальностью. Прививка против оспы известна с 1774 года, но массовая вакцинация была начата только в 1919 году. В годы Первой мировой войны организовать действительно массовую иммунизацию было сложно. Через 5 лет вышел новый закон об обязательном оспопрививании. Прививке подлежали все: и дети, и взрослые, что позволило за 16 лет значительно снизить уровень заболеваемости. Если в 1919 году было 186 тысяч заболевших, то в 1935-м – 3177.

С 19З6 года в СССР случаи заболевания не регистрировались. В декабре 1959 года случился завоз инфекции из Индии. Были предприняты беспрецедентные меры по локализации и ликвидации очага. С 16 по 27 января 1960 года было привито около 6 миллионов москвичей и 4 миллиона жителей Подмосковья. Инфекция с помощью вакцинации была побеждена за 44 дня, причем непосредственно борьба заняла всего 19 дней.

Как выявить больного

- Какие меры принимает областная санитарная служба для того, чтобы предупредить завоз инфекции?

- Риски завоза на территорию Российской Федерации низкие. Но важно знать, как выявить больного, основные клинические симптомы заболевания. Для этого в настоящее время проводится обучение медицинских работников, большинство из которых никогда не видели больных оспой. На особом контроле лица, прибывшие из тех стран, где уже выявили случаи заболевания. Настороженность в этом плане должна быть и у сотрудников на государственной границе, и у медицинских работников, которые обязаны уточнить эпиданамнез у всех заболевших с клиническими проявлениями, не исключающими оспу, организовать под руководством вирусолога Роспотребнадзора забор материала для лабораторного подтверждения случая.

- А где взятые анализы исследуются? В Калининграде?

- Вирус оспы обезьян относится к первой группе патогенности (наиболее опасной). Поэтому исследования клинического материала в случае выявления подозрительного больного будут проводиться в Центрах идентификации возбудителей инфекционных болезней Роспотребнадзора за пределами области, имеющих право работать с наиболее опасными возбудителями инфекционных болезней. Институт Роспотребнадзора уже разработал и произвел достаточное количество тестов для диагностики.

- Защищают ли сегодня калининградских моряков, работающих в районе Африки, от обезьяньей оспы?

- Специфической защиты именно от оспы обезьян не существуют. Вакцинация против натуральной оспы не проводится.

Про посещение зоопарка

- Какие основные меры профилактики оспы обезьян важно знать каждому из нас?

- Необходимо помнить, что оспа обезьян передается контактным и воздушно-капельным путем. Поэтому при посещении стран, где есть эпидемические очаги (Африка), и стран, где есть случаи выявленных заболеваний, необходимо избегать контакта с лицами, имеющими признаки инфекционного заболевания, с высыпаниями. А также исключить контакт с грызунами, приматами. Соблюдать базовые правила профилактики: ношение маски в местах массового скопления людей, гигиену рук.

- И не могу не задать вопрос из разряда «наивный». Его активно обсуждают в соцсетях. Не опасно ли в связи с распространением оспы обезьян посещать зоопарк в Калининграде?

- Нет, не опасно.

БДИ!

Какие симптомы у болезни

Инкубационный период длится от 4 до 21 дня. Потом период лихорадки, когда повышается температура, возникают симптомы острого респираторного заболевания: болит горло, озноб, может быть светобоязнь. Еще через 3-4 дня появляются высыпания. Все начинается с лица и конечностей.