Доктор и Человек с большой буквы

Галина Николаевна внесла неоценимый вклад в развитие службы родовспоможения Калининградской области.

17 июня 2021 года Калининградская область понесла большую потерю - ушел из жизни замечательный человек, заслуженный врач РФ Галина Николаевна Затовка.

Галина Николаевна внесла неоценимый вклад в развитие службы родовспоможения Калининградской области. Являясь специалистом высокого класса, она в совершенстве владела всеми существующими методами диагностики и лечения в акушерстве и гинекологии. Много лет Затовка возглавляла областной родильный дом № 1, работу которого организовала на уровне перинатального центра, постоянно внедряя передовые технологии и повышая качество оказываемой медицинской помощи. Галина Николаевна всегда отличалась бесконечной преданностью своему делу, воспитала не одно поколение грамотных высококвалифицированных специалистов, работающих в Калининградской области. Каждому она щедро передавала свои знания, умения, богатый жизненный опыт, любовь к профессии и неравнодушие к пациентам. Она всегда была отзывчивой и чуткой, протягивала руку помощи нуждающимся в ней, поддерживала не только словом, но и делом.

За многолетний добросовестный труд доктор Затовка была неоднократно отмечена наградами федерального и регионального уровня, в том числе орденами Дружбы народов и «Знак Почета», нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Ей была присвоена высшая квалификационная категория по специальности «акушерство и гинекология». В жизни Галина Николаевна запомнилась настоящим другом, очень светлым и душевным человеком, ее всегда окружало много людей. Память об этом высокопрофессиональном докторе, чьи руки помогли появиться на свет огромному количеству детей, навсегда сохранится в сердцах жителей региона.